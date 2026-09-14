Mệt mỏi, rụng tóc: Người phụ nữ 34 tuổi bất ngờ phát hiện ung thư tuyến giáp

Ung thư tuyến giáp là bệnh lý ác tính xuất phát từ các tế bào của tuyến giáp. Đáng chú ý, nhiều trường hợp bệnh diễn tiến âm thầm, không có biểu hiện rõ ràng và chỉ được phát hiện tình cờ qua siêu âm.

Khi phát hiện nhân tuyến giáp, bác sĩ sẽ dựa vào kích thước, đặc điểm siêu âm, yếu tố nguy cơ và chỉ định chọc hút tế bào khi cần để xác định bản chất tổn thương. Các bác sĩ nhấn mạnh: Không phải mọi nhân tuyến giáp đều là ung thư và không phải trường hợp nào cũng cần can thiệp phẫu thuật.

Phẫu thuật nội soi ngực - nách loại bỏ khối ung thư, giấu sẹo vùng cổ

Trường hợp của chị Nga (34 tuổi, Tây Ninh) được phát hiện ung thư tuyến giáp trong lần tái khám theo dõi bệnh lý viêm giáp Hashimoto. Do nhận thấy cơ thể mệt mỏi, rụng tóc nhiều bất thường, chị đi kiểm tra Bệnh viện Đa khoa Việt Mỹ (TP.HCM) và được chỉ định cắt toàn bộ tuyến giáp dựa trên đặc điểm tổn thương xuất hiện ở cả hai thùy.

Bên cạnh yêu cầu điều trị triệt căn và an toàn, ê-kíp phẫu thuật đã lựa chọn phương pháp phẫu thuật nội soi qua đường vào nhỏ vùng ngực – nách thay cho đường mổ hở phía trước cổ. Phương pháp này giúp giấu sẹo hoàn hảo, vừa đáp ứng yếu tố thẩm mỹ cho bệnh nhân trẻ tuổi, vừa giúp người bệnh ít đau, sớm vận động và hồi phục nhanh sau mổ.

Ca phẫu thuật đối mặt với không ít thách thức do bệnh nhân có tiền sử viêm giáp Hashimoto kéo dài. BS.CKI Tôn Nữ Phương Duyên – Khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Việt Mỹ chia sẻ: "Tình trạng viêm mạn tính khiến mô tuyến giáp bị viêm xơ và dính nhiều, làm quá trình bóc tách gặp nhiều khó khăn. Ê-kíp phải đặc biệt chú trọng việc nhận diện và bảo tồn thần kinh thanh quản quặt ngược cùng các tuyến cận giáp – những cấu trúc quyết định chức năng phát âm và cân bằng canxi của cơ thể".

BS.CKI Tôn Nữ Phương Duyên trong ca phẫu thuật. Ảnh BVCC

Phục hồi nhanh chóng sau 2 ngày phẫu thuật

Ca mổ diễn ra thuận lợi, thần kinh thanh quản quặt ngược và các tuyến cận giáp được bảo tồn nguyên vẹn. Sau phẫu thuật, bệnh nhân tỉnh táo, sinh hiệu ổn định, vết mổ diễn tiến tốt, không gặp biến chứng khàn tiếng hay hạ canxi. Bệnh nhân có thể vận động, ăn uống sớm và xuất viện vào ngày thứ hai sau mổ.

Chia sẻ về quá trình hồi phục, chị Nga cho biết: "Tôi không thấy đau, vẫn ăn uống bình thường. Những ngày đầu chỉ nói chuyện nhẹ nhàng hơn. Qua trường hợp của mình, tôi nghĩ chị em phụ nữ nên chú ý đến những thay đổi nhỏ của cơ thể như mệt mỏi, rụng tóc hoặc có bất thường ở vùng cổ để đi khám sớm".

Chị Nga hồi phục tốt và xuất viện sau 2 ngày phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến giáp. Ảnh BVCC

Khuyến cáo từ chuyên gia: Không chủ quan nhưng cũng không hoang mang

Từ thực tế điều trị các bệnh lý tuyến giáp, BS.CKI Tôn Nữ Phương Duyên cho biết: Bệnh viện từng tiếp nhận nhiều bệnh nhân ung thư tuyến giáp ở độ tuổi rất trẻ, gần nhất là trường hợp bệnh nhân sinh năm 2007. Bác sĩ khuyến cáo: Người trẻ tuổi không nên chủ quan với ung thư nhưng cũng không nên quá hoang mang vì không phải nhân tuyến giáp nào cũng là ác tính. Khi có bất thường, việc thăm khám đúng chuyên khoa sẽ giúp đánh giá chính xác tình trạng bệnh.

Đối với những bệnh nhân đã điều trị ung thư tuyến giáp, việc theo dõi lâu dài đóng vai trò rất quan trọng. Tùy thuộc vào đặc điểm bệnh và nguy cơ tái phát, bác sĩ sẽ chỉ định phác đồ điều trị bổ sung phù hợp (như bổ sung hormone tuyến giáp, điều trị iod phóng xạ, siêu âm vùng cổ và xét nghiệm định kỳ). Phác đồ điều trị cần được cá thể hóa trên từng bệnh nhân chứ không áp dụng máy móc.

BS.CKI Tôn Nữ Phương Duyên khuyến cáo: Chủ động thăm khám định kỳ và tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ chuyên khoa là cách tốt nhất để phát hiện sớm và bảo vệ sức khỏe lâu dài.