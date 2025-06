Người phụ nữ 43 tuổi đột quỵ lúc nửa đêm thừa nhận một sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Người phụ nữ 57 tuổi đột quỵ liên tiếp 2 lần trong 2 ngày thừa nhận bỏ qua dấu hiệu báo bệnh này GĐXH - Người phụ nữ 5 phải đối phó với 2 cơn đột quỵ là một minh họa sống động cho hiện tượng đột quỵ tái phát sớm do rung nhĩ, đây là nguyên nhân tim mạch thường gặp nhưng dễ bị bỏ sót.

Theo thông tin từ BVĐK Xuyên Á, vừa qua, các bác sĩ nơi đây đã tiếp nhận một trường hợp nữ bệnh nhân tên N.T.T.D (43 tuổi, Củ Chi) có tiền sử rung nhĩ, hẹp van 2 lá, đang dùng thuốc kháng đông hơn 10 năm nay. Tuy nhiên, chỉ vì quên uống vài cữ thuốc, chị đã bị đột quỵ ngay trong khi ngủ. Khi được chồng phát hiện, chị đã rơi vào tình trạng mất ngôn ngữ, méo miệng, liệt hoàn toàn nửa người bên phải.

Hình ảnh tắc mạch máu não trên phim CTA. Ảnh: BVCC

Được biết trước khi đi ngủ, chị D. đã có những triệu chứng như mờ mắt, chóng mặt, nhức đầu… Tuy nhiên, vì chủ quan nên chị đã bỏ qua những dấu hiệu cảnh báo này và đi ngủ. Khoảng 12 giờ đêm, cảm nhận thấy sự bất thường của vợ, chồng chị lay gọi chị nhưng không thấy sự phản hồi. May mắn vì đã biết về một số dấu hiệu của đột quỵ nên anh đã lập tức đưa vợ đến viện cấp cứu.

Tại bệnh viện, chị D. được các bác sĩ thăm khám và xác định có dấu hiệu đột quỵ thức giấc. Kết quả phim chụp MRI não phát hiện có tổn thương nhồi máu não cấp vùng não trái. May mắn là người bệnh được đưa tới bệnh viện trong "thời gian vàng" nên bác sĩ đã tiêm thuốc tiêu sợi huyết (loại thuốc tiêm qua đường tĩnh mạch có tác dụng làm tan cục máu đông gây tắc nghẽn mạch máu) cho người bệnh ngay tại phòng chụp MRI não.

Sau khi tiêm, chị D. được chụp CT mạch máu não để đánh giá mạch máu (theo quy trình cấp cứu đột quỵ của Tổ chức đột quỵ thế giới – WSO), kết quả cho thấy người bệnh bị tắc toàn bộ động mạch cảnh trong và tắc động mạch não giữa.

Những cục huyết khối hút ra được từ trong mạch máu của bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Phương án giảm thiểu di chứng sau đột quỵ

Trước tình trạng tắc mạch phức tạp này, các bác sĩ đã tư vấn người nhà về phương án can thiệp lấy huyết khối để cứu sống chị và giảm thiểu các di chứng sau đột quỵ. Quá trình can thiệp đã diễn ra thành công, ghi nhận sau can thiệp: động mạch cảnh và động mạch não giữa được tái thông hoàn toàn và người bệnh được tiếp tục theo dõi tại khoa Nội thần kinh. Sau 2 ngày điều trị, chị D. đã có thể nói những câu ngắn, tự đi lại.

Bên cạnh sự theo dõi sát sao, chăm sóc theo phác đồ điều trị sau đột quỵ, người bệnh còn được tập các bài tập tay, chân… theo hướng dẫn của các bác sĩ, kỹ thuật viên. Đồng thời người bệnh cũng cần tái khám định kỳ để phòng ngừa tái phát đột quỵ trong thời gian tới.

