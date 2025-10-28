Người bệnh ung thư phổi: Tôi hoàn toàn không nghĩ mình mắc... vì không có triệu chứng gì!

Ung thư phổi có chữa khỏi được không?

Theo số liệu của Tổ chức Ung thư Toàn cầu (Globocan) năm 2020 thì ung thư phổi là loại ung thư phổ biến nhất trên thế giới, có đến 2,2 triệu trường hợp mới phát hiện trong năm 2020.

Tại Việt Nam, Ung thư phổi là một trong những bệnh lý ung thư gây tử vong hàng đầu. Tuy nhiên, nếu được phát hiện ở giai đoạn sớm, bệnh hoàn toàn có thể điều trị bằng phẫu thuật đơn thuần, thậm chí không cần hóa trị hoặc xạ trị bổ sung.

Tại bệnh viện Chợ Rẫy, mỗi năm tiếp nhận và điều trị từ 200 - 250 trường hợp mắc ung thư phổi. Trong đó, nhiều bệnh nhân đã được điều trị thành công nhờ vào việc tầm soát sớm và phẫu thuật bằng hệ thống robot nội soi hiện đại.

Phát hiện ung thư phổi nhờ 1 lần đi khám sức khỏe

Một trong những trường hợp cụ thể là bệnh nhân N.T.K.C. (50 tuổi, TP.HCM) được phát hiện có nốt mờ 11 mm ở thùy trên phổi phải khi chụp CT ngực liều thấp khi đi tầm soát sức khỏe định kỳ tại bệnh viện Chợ Rẫy.

Dù không có bất kỳ triệu chứng bất thường nào từ trước đó nhưng kết quả PET/CT vẫn cho thấy bệnh nhân có dấu hiệu nghi ngờ ung thư giai đoạn sớm gồm: tăng hấp thu nhẹ, không có hạch trung thất hay di căn xa.

Ảnh BVCC

Trước kết quả đó, các bác sĩ tại khoa Ngoại lồng ngực bệnh viện Chợ Rẫy đã tiến hành định vị khối u phổi bằng kim trước phẫu thuật để xác định chính xác vị trí tổn thương. Sau đó, thực hiện phẫu thuật nội soi robot cắt thùy trên phổi phải, nạo hạch nhóm 2, 4, 7, 9, 10, 11. Sau 1 ngày được phẫu thuật, bệnh nhân C. hồi phục nhanh, rút dẫn lưu và xuất viện vào ngày thứ 4.

Kết quả giải phẫu bệnh xác định bệnh nhân bị ung thư biểu mô tuyến biệt hóa trung bình, không di căn hạch – tương ứng ung thư phổi giai đoạn IA. Hiện tại, bệnh nhân không cần hóa trị bổ sung, sức khỏe vẫn ổn định sau 3 năm theo dõi.

Ung thư phổi không có dấu hiệu tái phát nhờ phát hiện giai đoạn sớm

Trường hợp thứ 2 là bệnh nhân L.T.H. (55 tuổi, ngụ TP.HCM) được phát hiện nốt mờ 9 mm ở phân thùy sau thùy trên phổi phải qua chụp CT ngực độ phân giải cao (HRCT). Sau đó, bệnh nhân được ekip bệnh viện Chợ Rẫy hội chẩn với chẩn đoán là ung thư phổi giai đoạn sớm (T1aN0M0) và có chỉ định phẫu thuật nội soi cắt thùy phổi bằng robot, kèm nạo hạch triệt để.

Ảnh BVCC

Một ngày sau phẫu thuật, bệnh nhân H. được rút dẫn lưu màng phổi, các chỉ số sức khỏe ổn định. Sau 4 ngày phẫu thuật thì bệnh nhân đã được xuất viện.

Kết quả giải phẫu bệnh cho thấy carcinoma tuyến biệt hóa tốt, không di căn hạch, diện cắt âm tính. Sau 2 năm theo dõi, bệnh nhân hoàn toàn khỏe mạnh và không có dấu hiệu tái phát.

Bệnh nhân ung thư phổi: Tôi hoàn toàn không nghĩ mình mắc... vì không có triệu chứng gì

Thành công quay lại với cuộc sống khỏe mạnh bình thường, bệnh nhân L.T.H không khỏi xúc động chia sẻ: “Tôi hoàn toàn không nghĩ mình mắc ung thư phổi do không có triệu chứng gì bất thường. Trong lần đi khám tổng quát theo lịch kiểm tra sức khỏe định kỳ của công ty, bác sĩ phát hiện phổi của tôi có một nốt mờ.

Lúc đầu, tôi rất lo lắng, nhưng được các bác sĩ tư vấn kỹ, tôi yên tâm điều trị. Ca phẫu thuật diễn ra nhanh và nhẹ nhàng hơn tôi tưởng. Chỉ sau vài ngày, tôi đã có thể tự đi lại và ăn uống bình thường.

Khi nhận kết quả sau phẫu thuật, bác sĩ nói với tôi là không cần hóa trị, tôi thật sự rất vui mừng vì đã kịp phát hiện và được điều trị sớm. Bây giờ tôi thấy sức khỏe ổn định, sinh hoạt bình thường, vẫn đi làm và tập thể dục mỗi sáng.

Qua việc này, tôi cũng mong mọi người đừng chủ quan và hãy đi tầm soát định kỳ, vì điều đó có thể cứu lấy bản thân, giống như tôi vậy. Khi biết có bệnh thì nên phẫu thuật điều trị sớm, tránh lo âu và nắm lấy cơ hội chữa triệt để bệnh”.