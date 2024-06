Người phụ nữ An Giang trộm xe máy ở Tiền Giang, bị bắt tại Long An

Đối tượng Thùy Trang bị Công an Long An bắt giữ khi đang trên đường tẩu thoát cùng tang vật lấy trộm. Ảnh: An Long

Ngày 26.6, Công an xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An đã bàn giao đối tượng Danh Quách Thùy Trang (37 tuổi, thường trú phường Bình Đức, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) cho Công an TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 25.6, Danh Quách Thùy Trang đã lấy trộm một xe máy tại địa bàn TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Qua xác minh, Công an xác định, Trang điều khiển xe lấy trộm tẩu thoát theo Quốc lộ 1 về hướng TP Hồ Chí Minh nên thông báo Công an Long An hỗ trợ bắt giữ.

Nhận được thông tin, Công an xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa đã nhanh chóng triển khai lực lượng chốt chặn trên Quốc lộ 1. Sau một thời gian, Công an phát hiện Trang điều khiển xe máy chạy qua địa bàn nên tiến hành truy đuổi, bắt giữ.