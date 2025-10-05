Người phụ nữ bị ngã gãy tay, phải bơm xi măng vì xẹp đốt sống khi dọn nhà sau bão Bualoi
GĐXH - Khi quét dọn nhà sau bão Bualoi, bà Hảo sơ ý ngã trượt dẫn đến ngã gãy tay và xẹp đốt sống.
Bệnh nhân bị chấn thương thường tăng sau mỗi đợt bão lũ
Vừa qua, ThS.BSNT Nguyễn Bá Ba, Khoa Chấn thương Chỉnh hình, BVĐK Tâm Anh Hà Nội cho biết bệnh đã tiếp nhận bệnh nhân là bà Hảo (75 tuổi), nhập viện trong tình trạng đã được sơ cứu, bó bột xử trí hai cẳng tay tại bệnh viện địa phương.
Đượ biết, bệnh nhân có tiền sử loãng xương, đã chụp X-quang phát hiện đốt sống D12, nằm ở vị trí chuyển tiếp giữa ngực và thắt lưng bị xẹp, gây đau khi xoay trở trên giường, tăng nặng khi đứng và đi lại. Bệnh viện địa phương không có đủ trang thiết bị để chẩn đoán chuyên sâu và xử lý tổn thương xẹp đốt sống, bà Hảo được chuyển tới đây theo nguyện vọng gia đình để được khám và điều trị thêm.
Bác sĩ Ba chỉ định bệnh nhân chụp phim cộng hưởng từ MRI phát hiện bà Hảo có tổn thương phù tủy xương, là tổn thương mới, khẳng định nguyên nhân xẹp đốt sống là do cú ngã ngay sau bão Bualoi. Tình trạng xẹp đốt sống của người bệnh không gây chèn ép ống sống, rễ thần kinh, bác sĩ chỉ định phẫu thuật bơm xi măng sinh học để giảm đau đồng thời làm vững cột sống cho bệnh nhân.
Sau 3 tiếng được bơm xi măng sinh học, bà Hảo thấy lưng giảm đau rõ rệt, đã có thể ngồi dậy tại giường, đứng lên và đi lại. Sang ngày hôm sau, theo dõi sức khỏe ổn định, bà được xuất viện về nhà.
Bác sĩ Ba cho biết số lượt bệnh nhân phải cấp cứu và khám vì chấn thương thường gia tăng trong và sau mỗi đợt bão lũ. Nhất là người già, người loãng xương thường bị gãy xương, xẹp đốt sống sau té ngã do trơn trượt.
Điều trị các tình trạng này, trước đây, bệnh nhân phải đeo nẹp ngoài cơ thể và nằm bất động nhiều ngày đợi xương tự liền. Với người già, xương chậm lành, nằm bất động lâu ngày sẽ làm tăng nguy cơ loãng xương, loét do tì đè, thuyên tắc mạch, viêm phổi, xẹp phổi…
Bơm xi măng sinh học là gì?
Bơm xi măng sinh học hiện là phương pháp điều trị xẹp đốt sống ít xâm lấn, an toàn, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại cho phép bệnh nhân giảm đau rõ rệt, phục hồi ngay lập tức khả năng vận động, ít mất máu và ít biến chứng.
Người bệnh có dấu hiệu xẹp đốt sống sau té ngã như đau lưng dữ dội, đột ngột sau cú ngã, khu trú tại một vùng đốt sống, đau tăng khi ngồi, đứng, đi lại, xoay người, giảm khi nằm nghỉ, xuất hiện tình trạng gù lưng, giảm chiều cao nên tới bệnh viện có đầy đủ trang thiết bị hiện đại để được thăm khám, điều trị kịp thời, tránh các biến chứng nguy hiểm.
Bác sĩ Ba cho biết trong mọi tình huống, người loãng xương có nguy cơ gãy xương và xẹp đốt sống cao hơn bình thường nên tuân thủ phác đồ điều trị, tái khám định kỳ, ăn uống đủ canxi, vitamin D, tập thể dục nhẹ nhàng, đều đặn. Đi giày dép đế mềm, chống trơn trượt, giữ nhà cửa gọn gàng, tránh vướng víu có thể phòng té ngã. Người già, đi đứng không còn vững vàng, nên dùng gậy hoặc khung tập đi để giữ thăng bằng trong mọi sinh hoạt hàng ngày.
Bỏ muối đi: 9 loại thực phẩm hạ huyết áp tự nhiên, bảo vệ trái tim bạn ngay hôm nay!Bệnh thường gặp - 5 phút trước
GĐXH - Thay 9 loại thực phẩm này, bạn có thể hạ huyết áp tự nhiên, bảo vệ tim mạch mà không cần dùng thuốc. Khám phá ngay để khỏe mạnh!
4 loại rau được mệnh danh là 'vua nhuận tràng', ăn 3 lần/tuần để làm sạch ruột, loại bỏ mỡ thừa, giữ gìn sức khỏeSống khỏe - 2 giờ trước
GĐXH - Thay đổi món ăn hàng ngày với 4 loại rau củ "vua nhuận tràng" này không chỉ giúp cải thiện hiệu quả vấn đề táo bón, mà còn cung cấp nhiều loại dưỡng chất khác nhau, giúp cơ thể khỏe mạnh.
Thanh niên 21 tuổi phát hiện u não từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải nhưng bỏ quaBệnh thường gặp - 15 giờ trước
GĐXH - Trước ngày nhập viện vì u não, anh N.S. có biểu hiện đau đầu âm ỉ, mệt mỏi, nhưng gia đình chỉ nghĩ cơn đau đầu bình thường do căng thẳng hoặc thay đổi thời tiết...
Ăn món này, người đàn ông qua đời vì đường trong máu mất kiểm soát, bác sĩ nhắc: 3 thứ không ngọt nhưng rất hại với người tiểu đường!Sống khỏe - 18 giờ trước
Nếu nghĩ rằng chỉ kiêng đường là tránh được tiểu đường hay lúc mắc bệnh rồi tránh xa đồ ngọt và thịt là đủ thì bạn đã sai. Người đàn ông trong câu chuyện này cũng vậy!
Bác sĩ cảnh báo: 5 dấu hiệu men gan tăng cao, gan đang 'kêu cứu' mà bạn không hay biếtBệnh thường gặp - 20 giờ trước
GĐXH - Gan không biết nói, nhưng nó biết “thét lên” khi men gan tăng cao. 5 dấu hiệu sau chính là tiếng cảnh báo bạn đừng phớt lờ.
Hồi sinh sự sống cho bé gái mắc suy giảm miễn dịch nặng bằng ghép tế bào gốcSống khỏe - 22 giờ trước
18 tháng tuổi, bé T.L mắc suy giảm miễn dịch bẩm sinh thể nặng kết hợp - một thể bệnh nặng nhất trong nhóm rối loạn miễn dịch bẩm sinh đã vượt qua hành trình ghép tế bào gốc tủy xương đầy thách thức để được hồi sinh.
Nên ăn gì giúp hệ tiêu hóa hoạt động tối ưu?Sống khỏe - 1 ngày trước
Hệ tiêu hóa khỏe mạnh là nền tảng của một cơ thể khỏe mạnh. Việc lựa chọn đúng loại thực phẩm không chỉ giúp hệ tiêu hóa làm việc trơn tru mà còn hỗ trợ sức khỏe tổng thể.
Đi bộ là bài thuốc trường thọ nhưng nên chú ý tới tốc độ hay số bước chân? Nghiên cứu hé lộ điều bất ngờSống khỏe - 1 ngày trước
Nhiều người lựa chọn đi bộ để cải thiện sức khỏe, kéo dài tuổi thọ. Nhưng khi đi bộ, nên chú ý vào tốc độ hay số bước chân để có được lợi ích?
Dấu hiệu cảnh báo bệnh tuyến giáp cần khám ngay, tuyệt đối không chủ quanBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Bác sĩ khuyến cáo, người dân khi có biểu hiện bất thường vùng cổ như cổ to nhanh, nuốt vướng, khó thở, khàn tiếng kéo dài nên đến khám sớm để được tư vấn, chẩn đoán và điều trị kịp thời.
Bác sĩ cảnh báo: 5 món quen thuộc trên mâm cơm âm thầm đẩy mỡ máu tăng vù vùBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Nhiều món ăn quen thuộc trên mâm cơm Việt tưởng bổ dưỡng nhưng lại là “kẻ giấu mặt” khiến mỡ máu tăng nhanh không ngờ.
Bác sĩ cảnh báo: 5 món quen thuộc trên mâm cơm âm thầm đẩy mỡ máu tăng vù vùBệnh thường gặp
GĐXH - Nhiều món ăn quen thuộc trên mâm cơm Việt tưởng bổ dưỡng nhưng lại là “kẻ giấu mặt” khiến mỡ máu tăng nhanh không ngờ.