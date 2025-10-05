Người phụ nữ bị ngã gãy tay, phải bơm xi măng vì xẹp đốt sống khi dọn nhà sau bão Bualoi

Bệnh nhân bị chấn thương thường tăng sau mỗi đợt bão lũ

Vừa qua, ThS.BSNT Nguyễn Bá Ba, Khoa Chấn thương Chỉnh hình, BVĐK Tâm Anh Hà Nội cho biết bệnh đã tiếp nhận bệnh nhân là bà Hảo (75 tuổi), nhập viện trong tình trạng đã được sơ cứu, bó bột xử trí hai cẳng tay tại bệnh viện địa phương.

Đượ biết, bệnh nhân có tiền sử loãng xương, đã chụp X-quang phát hiện đốt sống D12, nằm ở vị trí chuyển tiếp giữa ngực và thắt lưng bị xẹp, gây đau khi xoay trở trên giường, tăng nặng khi đứng và đi lại. Bệnh viện địa phương không có đủ trang thiết bị để chẩn đoán chuyên sâu và xử lý tổn thương xẹp đốt sống, bà Hảo được chuyển tới đây theo nguyện vọng gia đình để được khám và điều trị thêm.

Bác sĩ Ba bơm xi măng sinh học dưới máy C-arm. Ảnh: BVCC

Bác sĩ Ba chỉ định bệnh nhân chụp phim cộng hưởng từ MRI phát hiện bà Hảo có tổn thương phù tủy xương, là tổn thương mới, khẳng định nguyên nhân xẹp đốt sống là do cú ngã ngay sau bão Bualoi. Tình trạng xẹp đốt sống của người bệnh không gây chèn ép ống sống, rễ thần kinh, bác sĩ chỉ định phẫu thuật bơm xi măng sinh học để giảm đau đồng thời làm vững cột sống cho bệnh nhân.

Sau 3 tiếng được bơm xi măng sinh học, bà Hảo thấy lưng giảm đau rõ rệt, đã có thể ngồi dậy tại giường, đứng lên và đi lại. Sang ngày hôm sau, theo dõi sức khỏe ổn định, bà được xuất viện về nhà.

Bác sĩ Ba cho biết số lượt bệnh nhân phải cấp cứu và khám vì chấn thương thường gia tăng trong và sau mỗi đợt bão lũ. Nhất là người già, người loãng xương thường bị gãy xương, xẹp đốt sống sau té ngã do trơn trượt.

Điều trị các tình trạng này, trước đây, bệnh nhân phải đeo nẹp ngoài cơ thể và nằm bất động nhiều ngày đợi xương tự liền. Với người già, xương chậm lành, nằm bất động lâu ngày sẽ làm tăng nguy cơ loãng xương, loét do tì đè, thuyên tắc mạch, viêm phổi, xẹp phổi…

Bơm xi măng sinh học là gì?

Bơm xi măng sinh học hiện là phương pháp điều trị xẹp đốt sống ít xâm lấn, an toàn, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại cho phép bệnh nhân giảm đau rõ rệt, phục hồi ngay lập tức khả năng vận động, ít mất máu và ít biến chứng.

Người bệnh có dấu hiệu xẹp đốt sống sau té ngã như đau lưng dữ dội, đột ngột sau cú ngã, khu trú tại một vùng đốt sống, đau tăng khi ngồi, đứng, đi lại, xoay người, giảm khi nằm nghỉ, xuất hiện tình trạng gù lưng, giảm chiều cao nên tới bệnh viện có đầy đủ trang thiết bị hiện đại để được thăm khám, điều trị kịp thời, tránh các biến chứng nguy hiểm.

Bác sĩ Ba cho biết trong mọi tình huống, người loãng xương có nguy cơ gãy xương và xẹp đốt sống cao hơn bình thường nên tuân thủ phác đồ điều trị, tái khám định kỳ, ăn uống đủ canxi, vitamin D, tập thể dục nhẹ nhàng, đều đặn. Đi giày dép đế mềm, chống trơn trượt, giữ nhà cửa gọn gàng, tránh vướng víu có thể phòng té ngã. Người già, đi đứng không còn vững vàng, nên dùng gậy hoặc khung tập đi để giữ thăng bằng trong mọi sinh hoạt hàng ngày.