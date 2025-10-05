Mới nhất
4 loại rau được mệnh danh là 'vua nhuận tràng', ăn 3 lần/tuần để làm sạch ruột, loại bỏ mỡ thừa, giữ gìn sức khỏe

Chủ nhật, 07:01 05/10/2025
GĐXH - Thay đổi món ăn hàng ngày với 4 loại rau củ "vua nhuận tràng" này không chỉ giúp cải thiện hiệu quả vấn đề táo bón, mà còn cung cấp nhiều loại dưỡng chất khác nhau, giúp cơ thể khỏe mạnh.

4 loại rau được mệnh danh là 'vua nhuận tràng', ăn 3 lần/tuần để làm sạch ruột, loại bỏ mỡ thừa, giữ gìn sức khỏe - Ảnh 1.Sống thọ bao lâu, nhìn cách ăn là biết: Người sống lâu thường có 5 đặc điểm ăn uống này!

GĐXH - Tuổi thọ của một người, quả thực có liên quan đến chuyện ăn uống! Chúng ta cùng nói về những đặc điểm ăn uống thường thấy ở người sống thọ.

Trong thế giới bận rộn ngày nay, táo bón đã trở thành vấn đề sức khỏe của nhiều người. 

Táo bón kéo dài không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống mà còn có thể dẫn đến nhiều vấn đề sức khỏe khác. 

May mắn thay, thiên nhiên đã ban tặng cho chúng ta nhiều loại rau có tác dụng nhuận tràng tự nhiên. Chúng không chỉ ngon miệng mà còn giàu chất xơ và dinh dưỡng, giúp thúc đẩy nhu động ruột và giảm táo bón. 

Có 4 loại rau được gọi là "thuốc nhuận tràng" và gợi ý nhiều cách ăn khác nhau, giúp mọi người làm ẩm ruột, giải độc và duy trì sức khỏe tốt thông qua chế độ ăn uống hàng ngày.

1. Cần tây: Ít calo, nhiều chất xơ giúp làm sạch ruột

Cần tây là một loại rau ít calo, giàu chất xơ, được biết đến như một loại "thuốc làm sạch đường ruột". 

Hàm lượng chất xơ và nước dồi dào trong cần tây giúp giữ cho phân ẩm và mềm, ngăn ngừa táo bón. 

4 loại rau được mệnh danh là 'vua nhuận tràng', ăn 3 lần/tuần để làm sạch ruột, loại bỏ mỡ thừa, giữ gìn sức khỏe - Ảnh 2.

Cần tây: Ít calo, nhiều chất xơ giúp làm sạch ruột.

Cần tây cũng giàu kali, giúp duy trì cân bằng điện giải trong cơ thể.

Món ăn gợi ý: Cần tây xào bí đỏ, khoai mỡ

Ngoài ra, cần tây cũng có thể trộn với cà rốt và đậu phộng để tạo thành món cần tây và cà rốt trộn đậu phộng vừa thơm ngon vừa bổ dưỡng.

4 loại rau được mệnh danh là 'vua nhuận tràng', ăn 3 lần/tuần để làm sạch ruột, loại bỏ mỡ thừa, giữ gìn sức khỏe - Ảnh 3.

Bí đỏ xào cần tây và khoai mỡ.

2. Rau bina (cải xoăn): Tăng cường gấp đôi chất diệp lục và chất xơ

Rau bina là một loại rau lá xanh bổ dưỡng, giàu chất dinh dưỡng như chất xơ, diệp lục, vitamin C và sắt. 

Chất diệp lục giúp loại bỏ độc tố khỏi cơ thể, trong khi chất xơ là thành phần chính thúc đẩy nhu động ruột.

Món ăn gợi ý: Rau bina xào trứng

Ngoài việc xào, rau bina còn có thể dùng để nấu súp hoặc các món ăn lạnh như rau bina lạnh, nấm kim châm, rất thanh mát và tốt cho sức khỏe.

4 loại rau được mệnh danh là 'vua nhuận tràng', ăn 3 lần/tuần để làm sạch ruột, loại bỏ mỡ thừa, giữ gìn sức khỏe - Ảnh 4.

Trứng xào rau bina.

3. Khoai nưa (Konjac/Củ nưa): Ít calo, nhiều chất xơ, giúp no lâu 

Khoai nưa, hay còn gọi là củ nưa hoặc konjac, là loại củ giàu chất xơ thực vật và acid glucomannan (chất xơ trong nưa). 

Củ nưa có khả năng hút nước và trương nở rất mạnh, giúp tăng cảm giác no và hỗ trợ việc đi đại tiện. 

Khoai nưa thường được dùng để chế biến các thực phẩm ít calo, ít carbohydrate, rất phù hợp cho người cần kiểm soát cân nặng hoặc điều chỉnh chức năng đường ruộ

Món ăn đề xuất: Củ nưa xào tiết vịt

Ngoài ra, konjac còn có thể ăn lạnh như mì konjac lạnh, ăn kèm với ớt xanh, ớt đỏ và các loại rau khác, có hương vị đậm đà, thanh mát và hấp dẫn.

4 loại rau được mệnh danh là 'vua nhuận tràng', ăn 3 lần/tuần để làm sạch ruột, loại bỏ mỡ thừa, giữ gìn sức khỏe - Ảnh 5.

Củ nưa xào tiết vịt.

4. Mộc nhĩ đen: Bảo vệ sức khỏe đường ruột

Mộc nhĩ đen là một loại nấm ăn được giàu dinh dưỡng, dồi dào chất xơ, vitamin C và nhiều khoáng chất. Hàm lượng chất xơ cao, thúc đẩy nhu động ruột, ngăn ngừa táo bón. Đồng thời, mộc nhĩ đen còn có tác dụng thải độc, giúp loại bỏ độc tố trong cơ thể.

Món ăn gợi ý: Mộc nhĩ xào súp lơ, nấm mèo

Mộc nhĩ đen cũng có thể chế biến cùng các loại rau củ, thịt khác như thịt heo chiên nấm đen, đậu phụ hầm nấm đen,... vừa ngon vừa bổ dưỡng.

4 loại rau được mệnh danh là 'vua nhuận tràng', ăn 3 lần/tuần để làm sạch ruột, loại bỏ mỡ thừa, giữ gìn sức khỏe - Ảnh 6.

Mộc nhĩ xào súp lơ, nấm mèo

Thay đổi món ăn mỗi ngày, nhuận tràng thải độc, cơ thể khỏe mạnh

Thay đổi món ăn hằng ngày với 4 loại rau củ "vua nhuận tràng" này không chỉ giúp cải thiện hiệu quả vấn đề táo bón, mà còn cung cấp nhiều loại dưỡng chất khác nhau, giúp cơ thể khỏe mạnh. Dưới đây là vài gợi ý:

Kết hợp hợp lý: Thử kết hợp các loại rau củ này với các nguyên liệu khác như ngũ cốc nguyên hạt, thịt nạc, để tạo thành bữa ăn dinh dưỡng cân bằng. 

Giữ đủ nước: Nước đầy đủ sẽ hỗ trợ tác dụng của chất xơ. Hãy đảm bảo uống đủ nước mỗi ngày để giúp đường ruột hoạt động trơn tru. 

Tập thể dục đều đặn: Vận động vừa phải cũng rất có ích cho sức khỏe đường ruột. Duy trì lượng vận động nhất định mỗi ngày, như đi bộ nhanh, tập yoga, có thể thúc đẩy nhu động ruột hiệu quả. 

Chú ý sự thay đổi: Điều chỉnh theo thể trạng và khẩu vị cá nhân, tránh dị ứng hoặc khó chịu.

Thông qua chế độ ăn uống và tập luyện hợp lý, chúng ta có thể cải thiện tình trạng táo bón hiệu quả và tận hưởng cuộc sống thoải mái, khỏe mạnh hơn. 

Hy vọng bài viết này có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về 4 loại rau "nhuận tràng" này và áp dụng chúng vào cuộc sống hàng ngày, để sức khỏe đường ruột thành một phần trong cuộc sống.

H.Anh
