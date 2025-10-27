Viêm khớp vai: Cảnh giác với dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Viêm khớp vai từ dấu hiệu đau vai kéo dài

Bà L.T.H. (62 tuổi) bình thường ở nhà vẫn làm ruộng, nấu ăn, giặt giũ quần áo hàng ngày, nhưng có biểu hiện đau vai kéo dài nên đã đến BVĐK Medlatec đi khám.

Qua khám lâm sàng, bà H. được chẩn đoán ban đầu là viêm quanh khớp vai, với tình trạng cứng khớp, khó vận động tất cả động tác kết hợp nhiều điểm đau quanh khớp khi ấn. Để đánh giá chính xác các tổn thương khớp vai, bệnh nhân được bác sĩ chỉ định chụp cộng hưởng từ.

Ảnh minh họa.

Kết quả cho thấy, khớp vai có nhiều tổn thương như: thoái hóa nặng mất hoàn hệ thống sụn đầu xương cánh tay, gần như là dính khớp, bong sụn viền ổ chảo, tụ dịch khớp vai, thoái hóa khớp vai.

Ngay lập tức bà H. được chỉ định tiêm thuốc chống viêm và gỡ dính bao khớp vai, sau đó kết hợp tiêm huyết tương giàu tiểu cầu để tránh tái phát. Bệnh nhân cũng được tư vấn tập phục hồi chức năng (tránh tập động tác xoay vai), song song điều trị thuốc uống và tiêm khớp.

Ai có nguy cơ mắc viêm khớp vai

Theo ThS.BSCKII Trịnh Thị Nga - Trưởng Chuyên khoa Cơ xương khớp của bệnh viện cho biết, viêm quanh khớp vai là bệnh lý phổ biến ở cả người trẻ tuổi và cao tuổi. Đặc biệt người cao tuổi có nguy cơ viêm tại khớp vai cao hơn do khớp vai đã trải qua quá trình lão hóa, thoái hóa gân cơ, dây chằng và bao khớp, giảm độ đàn hồi và khả năng chịu lực.

Khi thực hiện các động tác vung tay, xoay vai lặp đi lặp lại hoặc vận động mạnh mà không có kỹ thuật đúng và thời gian nghỉ ngơi hợp lý (chơi tennis, pickleball, cầu lông,...), các cấu trúc quanh khớp dễ bị tổn thương vi thể dẫn đến viêm, rách làm bệnh nhân đau và hạn chế vận động.

Bên cạnh đó, bệnh cũng gặp ở những người thường xuyên giữ nguyên một tư thế lâu (nhân viên văn phòng, thợ may, lái xe, làm ruộng,...), sau chấn thương vùng vai, cổ, hoặc ở những người có bệnh lý chuyển hóa như tiểu đường.

Ảnh minh họa.

Dấu hiệu nhận biết viêm khớp vai

Viêm quanh khớp vai thường tiến triển âm thầm và khó nhận biết rõ ràng, đặc biệt là ở giai đoạn đầu. Tuy nhiên, khi bệnh bắt đầu biểu hiện rõ, người bệnh có thể gặp các dấu hiệu điển hình như: Đau âm ỉ vùng vai, đau tăng khi vận động hoặc về đêm, có thể xuất hiện sưng nề nhẹ, co cơ....

Bác sĩ Nga cảnh báo, viêm quanh khớp vai không đe dọa tính mạng trực tiếp, nhưng nếu không điều trị đúng cách, có thể gây đau kéo dài, giới hạn vận động, teo cơ vai, hoặc viêm dính bao khớp, dẫn đến mất một phần hoặc hoàn toàn khả năng vận động nếu không được can thiệp y tế kịp thời.

Điều trị viêm khớp vai hiệu quả

Với viêm quanh khớp vai đơn thuần, kết hợp thuốc giảm đau – kháng viêm và tập vật lý trị liệu thường mang lại hiệu quả.

Nếu có tổn thương phối hợp, việc chỉ tập phục hồi chức năng sẽ không đủ, cần lựa chọn phương pháp chuyên sâu hơn như: tiêm chống viêm, tiêm gỡ dính bao vai, tiêm huyết tương giàu tiểu cầu... hoặc thậm chí phẫu thuật với những trường hợp nặng, ít đáp ứng điều trị nội khoa.

Bác sĩ Nga khuyến cáo, khi xuất hiện triệu chứng đau hoặc hạn chế vận động vai, người bệnh cần đến cơ sở y tế có chuyên khoa Cơ xương khớp để được chẩn đoán chính xác và điều trị kịp thời, tránh tình trạng điều trị sai cách, dẫn đến biến chứng nguy hiểm.