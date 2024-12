Người phụ nữ bị tình trẻ sát hại trong đêm

23 giờ trước

GĐXH - Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về Tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) vừa làm rõ 3 đường dây buôn lậu hàng nghìn tấn vàng, trị giá hàng nghìn tỷ đồng từ Campuchia và Trung Quốc về Việt Nam qua khu vực biên giới các tỉnh Long An, An Giang và Lào Cai.