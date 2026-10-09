Bao lâu nên thay bàn chải đánh răng 1 lần? Các phương pháp làm sạch bạn nhất định phải biết

Nên thay mới bàn chải đánh răng thường xuyên

Theo VTC News, tất cả các nha sĩ đều đưa ra lời khuyên rằng bàn chải cần được thay mới trong vòng 2 hoặc 3 tháng sau khi đưa vào sử dụng. Mặc dù thời điểm này, chiếc bàn chải đánh răng của bạn có thể trông vẫn còn tốt nhưng nó đã cần được thay mới vì những lý do sau:

Thứ nhất, sau khoảng 2 hoặc 3 tháng, đầu lông bàn chải đã không còn mềm mại, đàn hồi mà bắt đầu xơ cứng, mài mòn. Việc tiếp tục sử dụng chiếc bàn chải với phần lông đã hư hỏng sẽ không đảm bảo làm sạch răng miệng.

Thêm vào đó, phần lông bàn chải xơ cứng, bị xòe ra sẽ tác động trực tiếp vào lợi gây tổn thương cho vùng lợi. Lúc này bàn chải đánh răng sẽ gây khó chịu cho chúng ta mỗi lần vệ sinh răng miệng.

Để không vô tình đem thêm vi khuẩn vào răng miệng, chúng ta nên thay mới bàn chải đánh răng thường xuyên.

Thứ hai, bàn chải đánh răng sau quá trình dài sử dụng thường tích tụ nhiều vi khuẩn mà mắt thường khó nhìn thấy. Để không vô tình đem thêm vi khuẩn vào răng miệng, chúng ta nên thay mới bàn chải đánh răng thường xuyên.

Các phương pháp làm sạch bàn chải đánh răng

Thông tin trên VOV, bạn nên ngâm bàn chải đánh răng trong nước nóng trong vài phút để giúp tiêu diệt vi trùng. Tuy nhiên, cần chắc rằng nước ở nhiệt độ trung bình để không làm hỏng lông bàn chải.

Nhúng lông bàn chải vào nước súc miệng kháng khuẩn trong khoảng 30 giây, sau đó rửa kỹ lại với nước. Trộn nước và oxy già với tỷ lệ bằng nhau trong cốc, sau đó ngâm bàn chải đánh răng của bạn trong vài phút rồi rửa sạch.

Tạo dung dịch nửa nước nửa giấm trắng và ngâm bàn chải đánh răng của bạn trong 15 phút, sau đó rửa sạch bằng nước.

Dựng bàn chải đánh răng của bạn thẳng đứng và để khô tự nhiên nhằm tránh tích tụ hơi ẩm. Bên cạnh đó, tránh sử dụng vỏ bọc bàn chải đánh răng vì có thể giữ ẩm và thúc đẩy vi khuẩn phát triển.

Cách lựa chọn bàn chải đánh răng phù hợp

Sai lầm của nhiều người đó là cho rằng bàn chải có đầu lông cứng sẽ giúp làm sạch răng được hiệu quả hơn. Tuy nhiên điều này rất nguy hại bởi bàn chải cứng sẽ có nguy cơ cao gây tình trạng chảy máu nướu, tụt nướu, xói mòn men răng nhanh chóng.

Nên mua bàn chải từ những cửa hàng, siêu thị, sàn thương mại điện tử… đảm bảo uy tín. Chọn những thương hiệu, nhà sản xuất được nhiều người biết đến và tin chọn để đảm bảo sử dụng được an toàn và đạt kết quả tốt như mong đợi.

Vậy nên, ưu tiên hàng đầu hãy chọn dùng bàn chải với đầu lông tơ mềm mượt, lông bàn chải đầu tròn với độ đàn hồi tốt. Như vậy sẽ giúp việc làm sạch mảng bám, vụn thức ăn đảm bảo hiệu quả, tránh các tổn thương không đáng có cho răng nướu.

Bên cạnh đó bạn cũng nên chọn bàn chải đầu dạng thon tròn, không có góc cạnh nhọn để khi dùng sẽ không gây các tổn thương cho răng nướu cũng như mô mềm trong khoang miệng.

ối với những người niềng răng được khuyến khích ưu tiên dùng các bàn chải chuyên dụng có phần đầu lông ở giữa ngắn hơn so với đầu lông ở 2 bên mép. Nhờ thiết kế chuyên biệt này mà cả răng và khí cụ niềng răng đều được làm sạch một cách tốt nhất.

Những người tàn tật, khó di chuyển, khó vận động tay linh hoạt,…. nên chọn bàn chải điện. So với bàn chải thường thì bàn chải điện sẽ khá thuận tiện. Chỉ cần ấn nút là bàn chải sẽ tự thực hiện các chuyển động xoay, rung để làm sạch mảng bám hiệu quả trong thời gian phù hợp nhất.

Xem kỹ thông tin bao bì sản phẩm trước khi chọn mua. Nếu bàn chải của những thương hiệu, công ty không có thông tin cụ thể hoặc không đảm bảo được nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng thì không nên mua để tránh sản phẩm kém chất lượng.

Nên mua bàn chải từ những cửa hàng, siêu thị, sàn thương mại điện tử… đảm bảo uy tín. Chọn những thương hiệu, nhà sản xuất được nhiều người biết đến và tin chọn để đảm bảo sử dụng được an toàn và đạt kết quả tốt như mong đợi.

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