Người phụ nữ tiểu ra máu, đi khám phát hiện chùm khối u chi chít trong bàng quang

Tiểu ra máu, phát hiện 9 khối u bàng quang

Bà Ngân, 82 tuổi, đi tiểu ra máu trong suốt một tháng nhưng không đau buốt hay sốt nên chủ quan cho rằng đây là biểu hiện của rối loạn tiểu tiện do tuổi già. Khi triệu chứng kéo dài, bà đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM thăm khám và được phát hiện u bàng quang.

ThS.BS Nguyễn Tân Cương, Phó Khoa Tiết niệu, Trung tâm Tiết niệu - Thận học - Nam khoa của bệnh viện cho biết kết quả siêu âm bụng và nội soi phát hiện 9 khối u trong lòng bàng quang. Trong đó, 3 khối lớn có kích thước 2-3 cm và 6 khối nhỏ khoảng 5-10 mm.

"Tiểu máu đại thể, tức nước tiểu có màu đỏ, hồng hoặc sậm màu, không gây đau buốt ở người lớn tuổi là dấu hiệu cảnh báo cần tầm soát u đường tiết niệu, đặc biệt là bàng quang. Người bệnh dễ nhầm lẫn với các nguyên nhân lành tính như nhiễm khuẩn tiết niệu hay sỏi tiết niệu nên thường trì hoãn thăm khám", bác sĩ Cương nói.

Bác sĩ thực hiện cắt đốt u bàng quang qua niệu đạo cho bà Ngân. Ảnh: BVCC

U bàng quang được cắt qua niệu đạo, không cần rạch bụng

Sau khi xác định vị trí, số lượng và kích thước các khối u qua nội soi, bác sĩ Cương cùng êkíp thực hiện phẫu thuật nội soi cắt đốt u bàng quang qua niệu đạo (TURBT).

Phương pháp này không cần rạch da thành bụng. Bác sĩ đưa ống soi chuyên dụng qua niệu đạo vào bàng quang để tiếp cận và xử lý các khối u.

Trong quá trình thủ thuật, êkíp liên tục bơm dung dịch làm phồng bàng quang, giúp quan sát rõ toàn bộ tổn thương và xác định chính xác vị trí từng khối u. Bác sĩ dùng dao điện cắt trọn khối u tới sát lớp cơ bàng quang.

Các mảnh mô u sau khi cắt được hút ra ngoài và gửi giải phẫu bệnh nhằm xác định bản chất tổn thương, mức độ xâm lấn, từ đó xây dựng phác đồ điều trị tiếp theo.

"Với người bệnh lớn tuổi, việc chọn phương pháp ít xâm lấn, thời gian thủ thuật rút ngắn và gây mê phù hợp thể trạng là ưu tiên hàng đầu để hạn chế biến chứng, giúp bệnh nhân hồi phục nhanh, ít đau", bác sĩ Cương cho biết.

Sau phẫu thuật, bà Ngân đi tiểu nước trong, không còn máu, sức khỏe ổn định và được xuất viện sau 24 giờ.

U bàng quang thường được phát hiện khi chưa xâm lấn cơ

Theo Hướng dẫn của Hội Tiết niệu châu Âu (EAU), khoảng 75% trường hợp u bàng quang được phát hiện khi khối u còn ở giai đoạn chưa xâm lấn lớp cơ. Ở giai đoạn này, người bệnh có thể được điều trị theo hướng bảo tồn bàng quang, song vẫn có tỷ lệ tái phát đáng kể.

Do đó, người bệnh cần tái khám và nội soi bàng quang định kỳ theo lịch hẹn, ngay cả khi không còn triệu chứng. Việc theo dõi giúp phát hiện sớm nếu u tái phát hoặc tiến triển để can thiệp kịp thời.

Hút thuốc lá là yếu tố nguy cơ quan trọng của u bàng quang

Bác sĩ Cương cho biết tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, hút thuốc lá là yếu tố nguy cơ quan trọng nhất của u bàng quang, liên quan đến khoảng 50% số ca bệnh. Bên cạnh đó, phơi nhiễm nghề nghiệp với các hóa chất công nghiệp cũng làm tăng nguy cơ mắc bệnh.

U bàng quang gặp ở nam giới nhiều hơn nữ giới và thường được chẩn đoán ở độ tuổi ngoài 60.

Bác sĩ khuyến cáo người trên 60 tuổi, đặc biệt những người có tiền sử hút thuốc lá hoặc từng tiếp xúc với hóa chất công nghiệp, cần đến bệnh viện thăm khám ngay khi xuất hiện tiểu máu, kể cả khi không đau.

Siêu âm hệ tiết niệu và nội soi bàng quang là những phương tiện giúp phát hiện tổn thương, trong đó nội soi có vai trò quan trọng trong đánh giá trực tiếp niêm mạc bàng quang và xác định vị trí tổn thương. Phát hiện bệnh sớm giúp người bệnh có thêm cơ hội điều trị phù hợp, bảo tồn bàng quang và duy trì chất lượng cuộc sống.