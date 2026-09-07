Thai phụ 33 tuổi xoắn buồng trứng tái diễn sau 4 ngày: Cảnh báo dấu hiệu dễ nhầm với chuyển dạ

Thai phụ 33 tuổi xoắn buồng trứng khi thai gần 39 tuần

Chị Hòa, 33 tuổi, điều trị vô sinh 5 năm trước khi thụ tinh ống nghiệm tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM. Khi mang thai hơn 38 tuần, chị bất ngờ đau bụng, nghĩ rằng mình chuyển dạ, song kết quả siêu âm cho thấy buồng trứng bị xoắn.

Bác sĩ chỉ định sinh mổ khẩn kết hợp xử lý tình trạng xoắn buồng trứng. Bé trai nặng 3,5 kg chào đời khỏe mạnh.

BS.CKII Lâm Hoàng Duy, Trung tâm Sản Phụ khoa của bệnh viện cho biết hai buồng trứng của người bệnh lớn gấp khoảng 5 lần bình thường. Buồng trứng phải kích thước 9 x 10 cm, bên trái 10 x 10 cm; vòi trứng bên phải xoắn 3 vòng và chuyển tím.

Sau khi được tháo xoắn, buồng trứng hồng hào trở lại. Bác sĩ Duy chẩn đoán chị Hòa mắc Hyperreactio Luteinalis (tăng phản ứng hoàng thể), một tình trạng sản khoa lành tính, đặc trưng bởi hai buồng trứng phì đại do xuất hiện nhiều nang hoàng tuyến trong thai kỳ.

Xoắn buồng trứng tái diễn chỉ sau 4 ngày

Bốn ngày sau mổ, khi đang làm thủ tục xuất viện, chị Hòa lại xuất hiện cơn đau quặn bụng. Kết quả siêu âm xác định buồng trứng trái bị xoắn tái diễn.

Êkíp mở lại ổ bụng qua đường mổ lấy thai trước đó, phát hiện buồng trứng trái xoắn một vòng. Các bác sĩ tiến hành tháo xoắn và bảo tồn buồng trứng.

Theo bác sĩ Duy, tái xoắn buồng trứng là tình trạng ít gặp, khoảng thời gian giữa hai lần xoắn thường khoảng 1-4 tuần. "Đây là trường hợp đầu tiên bệnh viện ghi nhận thai phụ xoắn buồng trứng tái diễn sau 4 ngày", bác sĩ Duy nói.

Ở trường hợp này, cả hai buồng trứng đều lớn và có nhiều nang hoàng tuyến, khiến chúng dễ di động, xoay quanh cuống và dẫn đến tái xoắn.

Cố định hai buồng trứng để hạn chế tái xoắn

Tùy từng trường hợp, bác sĩ có thể cố định buồng trứng vào thành chậu, dây chằng tròn hoặc xử trí các dây chằng liên quan. Một số kỹ thuật có thể kết hợp khâu gấp dây chằng tử cung – buồng trứng.

Do chị Hòa xảy ra tái xoắn rất sớm sau lần tháo xoắn đầu tiên, bác sĩ Duy quyết định khâu cố định cả hai buồng trứng vào dây chằng tròn hai bên. Mục tiêu là hạn chế sự di động của hai buồng trứng đang phì đại, có nhiều nang, qua đó giảm nguy cơ tiếp tục xoắn.

Sau khi cố định buồng trứng, bác sĩ khâu tăng cường lớp cơ tử cung nhằm kiểm soát nguy cơ chảy máu tại vùng tử cung vừa trải qua hai lần can thiệp, đồng thời sử dụng thuốc giảm co tử cung.

Xoắn buồng trứng có thể gây hoại tử

Xoắn buồng trứng xảy ra khi buồng trứng xoay quanh cuống chứa mạch máu và các cấu trúc nâng đỡ, khiến dòng máu đến cơ quan này bị cản trở. Nếu không được xử trí kịp thời, buồng trứng có thể thiếu máu, hoại tử và mất chức năng.

Bác sĩ Duy cho hay tình trạng xoắn buồng trứng liên tiếp trong vài ngày đặc biệt nguy hiểm. Tuy nhiên, nhờ được phát hiện và tháo xoắn kịp thời, chị Hòa giữ được cả hai buồng trứng, bảo tồn khả năng sinh sản.

Trong thai kỳ, tử cung lớn dần, chèn ép và làm thay đổi vị trí của buồng trứng, từ đó có thể làm tăng nguy cơ xoắn. Thai phụ bị đau bụng trong thai kỳ cần được theo dõi và đánh giá sớm.

Ngoài các biến cố liên quan đến sản khoa, đau bụng trong thai kỳ cũng có thể là dấu hiệu của xoắn buồng trứng, viêm ruột thừa hoặc các bệnh lý đường tiết niệu, tiêu hóa. Khi xuất hiện cơn đau bất thường, thai phụ nên đến cơ sở y tế để được thăm khám, xác định nguyên nhân và xử trí kịp thời.