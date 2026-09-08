Sau tuổi 60, muốn bụng gọn hơn: 4 nhóm thực phẩm nên ăn thay vì nhịn đói

| Bệnh thường gặp
Bảo An
Bảo An
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Sau tuổi 60, cơ thể dễ mất cơ và tích mỡ bụng hơn. Thay vì nhịn ăn hay cắt tinh bột, 4 nhóm thực phẩm này có thể giúp kiểm soát cân nặng theo hướng an toàn, bền vững.

Sau tuổi 60, cơ thể thường có nhiều thay đổi khiến việc kiểm soát cân nặng trở nên khó khăn hơn. Khối lượng cơ giảm, quá trình trao đổi chất chậm lại, nội tiết thay đổi và mức độ vận động giảm có thể khiến mỡ dễ tích tụ, đặc biệt ở vùng bụng. Vì vậy, giảm cân ở tuổi này không nên chỉ tập trung vào việc ăn ít hay giảm số cân thật nhanh mà cần hướng đến mục tiêu giảm mỡ nhưng vẫn duy trì cơ bắp và sức khỏe.

Để kiểm soát cân nặng an toàn, người trên 60 tuổi nên ưu tiên 4 nhóm thực phẩm gồm protein chất lượng cao như cá, trứng, thịt gà, đậu phụ; thực phẩm giàu chất xơ hòa tan như yến mạch, táo, các loại đậu, hạt chia; tinh bột phức hợp như gạo lứt, yến mạch, quinoa, bánh mì nguyên cám; và chất béo lành mạnh từ quả bơ, dầu ô liu, các loại hạt và cá béo. Những nhóm thực phẩm này giúp cung cấp dưỡng chất, tăng cảm giác no và hỗ trợ duy trì khối cơ khi kiểm soát cân nặng.

Quan trọng nhất, giảm cân sau tuổi 60 không đồng nghĩa với nhịn ăn hoặc loại bỏ hoàn toàn tinh bột. Một chế độ ăn cân bằng cần được kết hợp với vận động phù hợp, ngủ đủ giấc và duy trì lối sống lành mạnh. Người có bệnh nền như đái tháo đường, tăng huyết áp, bệnh tim mạch hoặc bệnh thận nên tham khảo bác sĩ, chuyên gia dinh dưỡng trước khi thay đổi chế độ ăn để đảm bảo giảm cân an toàn và phù hợp với tình trạng sức khỏe.

Sau tuổi 60, muốn bụng gọn hơn: 4 nhóm thực phẩm nên ăn thay vì nhịn đói - Ảnh 1.10 loại trái cây vừa ngon vừa hỗ trợ giảm cân, có loại quen thuộc đến bất ngờ

GĐXH - Muốn giảm cân nhưng vẫn thèm đồ ngọt? Đừng vội “cạch mặt” trái cây. Có 10 loại quả quen thuộc vừa giàu chất xơ, nhiều nước, vừa có thể giúp bạn kiểm soát cơn đói và lượng năng lượng nạp vào nếu được ăn với khẩu phần hợp lý.

Sau tuổi 60, muốn bụng gọn hơn: 4 nhóm thực phẩm nên ăn thay vì nhịn đói - Ảnh 2.Người bệnh tiểu đường ăn sáng thế nào? 8 thực phẩm giúp hạn chế đường huyết tăng nhanh

GĐXH - Bữa sáng nhiều đường và tinh bột tinh chế có thể khiến đường huyết tăng nhanh, đặc biệt ở người cần kiểm soát đường huyết. Trứng, yến mạch, bánh mì nguyên cám, đậu phụ và một số thực phẩm giàu protein, chất xơ là những lựa chọn đáng tham khảo.

Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Cúm A và cúm B: Loại nào nguy hiểm hơn, làm sao phát hiện chính xác?

Cúm A và cúm B: Loại nào nguy hiểm hơn, làm sao phát hiện chính xác?

Bệnh thường gặp -

GĐXH - Cúm A và cúm B đều có thể gây biến chứng nghiêm trọng, thậm chí đe dọa tính mạng nếu bệnh diễn biến nặng. Theo CNXN Vương Hồng Quân – Khoa Vi sinh (Bệnh viện 19-8, Bộ Công an) cho biết, việc xét nghiệm đúng phương pháp, đúng thời điểm giúp xác định tác nhân gây bệnh, hỗ trợ bác sĩ có hướng điều trị và theo dõi phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.