Sau tuổi 60, muốn bụng gọn hơn: 4 nhóm thực phẩm nên ăn thay vì nhịn đói

Sau tuổi 60, cơ thể thường có nhiều thay đổi khiến việc kiểm soát cân nặng trở nên khó khăn hơn. Khối lượng cơ giảm, quá trình trao đổi chất chậm lại, nội tiết thay đổi và mức độ vận động giảm có thể khiến mỡ dễ tích tụ, đặc biệt ở vùng bụng. Vì vậy, giảm cân ở tuổi này không nên chỉ tập trung vào việc ăn ít hay giảm số cân thật nhanh mà cần hướng đến mục tiêu giảm mỡ nhưng vẫn duy trì cơ bắp và sức khỏe.

Để kiểm soát cân nặng an toàn, người trên 60 tuổi nên ưu tiên 4 nhóm thực phẩm gồm protein chất lượng cao như cá, trứng, thịt gà, đậu phụ; thực phẩm giàu chất xơ hòa tan như yến mạch, táo, các loại đậu, hạt chia; tinh bột phức hợp như gạo lứt, yến mạch, quinoa, bánh mì nguyên cám; và chất béo lành mạnh từ quả bơ, dầu ô liu, các loại hạt và cá béo. Những nhóm thực phẩm này giúp cung cấp dưỡng chất, tăng cảm giác no và hỗ trợ duy trì khối cơ khi kiểm soát cân nặng.

Quan trọng nhất, giảm cân sau tuổi 60 không đồng nghĩa với nhịn ăn hoặc loại bỏ hoàn toàn tinh bột. Một chế độ ăn cân bằng cần được kết hợp với vận động phù hợp, ngủ đủ giấc và duy trì lối sống lành mạnh. Người có bệnh nền như đái tháo đường, tăng huyết áp, bệnh tim mạch hoặc bệnh thận nên tham khảo bác sĩ, chuyên gia dinh dưỡng trước khi thay đổi chế độ ăn để đảm bảo giảm cân an toàn và phù hợp với tình trạng sức khỏe.

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