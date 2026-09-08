Nữ du khách Mỹ 43 tuổi đột quỵ khi đang du lịch tại Việt Nam, hồi phục ngoạn mục

Đột quỵ bất ngờ giữa chuyến tham quan

Đang trong chuyến tham quan tìm hiểu văn hóa Việt Nam, nữ du khách người Mỹ, 43 tuổi, đột ngột xuất hiện triệu chứng bất thường khi tay trái hoàn toàn yếu liệt, mất sức cơ và không thể cầm nắm, dù chỉ là chiếc điện thoại đang cầm trên tay.

Nhận thấy dấu hiệu nguy hiểm, người bệnh lập tức báo cho hướng dẫn viên đi cùng. Nhận diện đây có thể là dấu hiệu đột quỵ, hướng dẫn viên nhanh chóng đưa du khách đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á, cơ sở y tế gần nhất có khả năng điều trị đột quỵ chuyên sâu.

Tiếp nhận bệnh nhân trong tình trạng yếu nửa người trái, êkíp Đơn vị Đột quỵ lập tức kích hoạt quy trình cấp cứu đột quỵ và khai thác tiền sử. Bệnh nhân cho biết từng phẫu thuật nội soi cắt một phần tử cung tại Mỹ hơn một tháng trước và được cảnh báo thuộc nhóm nguy cơ cao dễ hình thành huyết khối.

Ảnh: BVCC

Sức cơ gần như hồi phục hoàn toàn sau 24 giờ

Tại Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á, huyết áp và đường huyết của người bệnh ở mức bình thường, mỡ máu tăng nhẹ. Tuy nhiên, thách thức đối với êkíp là không có hồ sơ y tế chi tiết từ Mỹ để xác định chính xác bệnh lý trước đó và các yếu tố liên quan đến tình trạng hình thành huyết khối.

Các bác sĩ phải cân nhắc việc sử dụng thuốc tiêu sợi huyết rTPA, bởi thuốc có thể làm tăng nguy cơ chảy máu, đặc biệt ở người vừa trải qua phẫu thuật. Sau hội chẩn, êkíp đánh giá ca phẫu thuật được thực hiện bằng phương pháp nội soi, đã hơn một tháng và vết mổ ổn định nên nguy cơ chảy máu được đánh giá ở mức thấp.

Để tận dụng thời gian vàng điều trị đột quỵ, các bác sĩ quyết định sử dụng thuốc tiêu sợi huyết cho người bệnh.

Điều trị kịp thời giúp sức cơ tay trái của bệnh nhân hồi phục gần như hoàn toàn trong chưa đầy 24 giờ. Người bệnh có thể tự cử động, cầm nắm và thao tác trên điện thoại.

Sau đó, các bác sĩ tiếp tục tầm soát nguyên nhân và dự phòng tái phát trước khi cho bệnh nhân xuất viện sau 3 ngày điều trị nội trú. Người bệnh được chỉ định Holter điện tâm đồ 24 giờ nhằm tầm soát nguy cơ đột quỵ liên quan rung nhĩ cơn, đồng thời sử dụng thuốc chống kết tập tiểu cầu kết hợp statin để kiểm soát mỡ máu và giảm nguy cơ tái phát.

Đột quỵ có thể xảy ra ở người trẻ

Theo BS Võ Minh Thiện, Khoa Nội thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á, trường hợp nữ du khách cho thấy đột quỵ có thể xảy ra ở nhiều lứa tuổi, kể cả người trẻ. Các yếu tố nguy cơ có thể liên quan đến đột quỵ gồm bệnh lý ác tính, rối loạn mỡ máu, tăng huyết áp, đái tháo đường và tình trạng dễ hình thành huyết khối.

Người bệnh sau đột quỵ cần tuân thủ điều trị và uống thuốc đúng đơn. Khi trở về nước hoặc tiếp tục điều trị với bác sĩ trước đây, người bệnh cần thông báo mình đang sử dụng thuốc chống kết tập tiểu cầu để bác sĩ có thêm thông tin đánh giá nguy cơ chảy máu nếu cần phẫu thuật hoặc thực hiện các thủ thuật y khoa.

Bác sĩ Thiện cho biết du khách nước ngoài không nên quá lo ngại về rào cản ngôn ngữ hoặc địa lý khi gặp sự cố y tế tại Việt Nam. Các nguyên tắc cấp cứu đột quỵ được chuẩn hóa, đồng thời đội ngũ phiên dịch y tế và các công cụ công nghệ có thể hỗ trợ quá trình giao tiếp giữa người bệnh và nhân viên y tế.

Điều quan trọng trong cấp cứu đột quỵ là thời gian. Khi xuất hiện các dấu hiệu đột ngột như yếu liệt tay chân, méo miệng, nói khó hoặc rối loạn ý thức, cần nhanh chóng đưa người bệnh đến cơ sở y tế có khả năng cấp cứu và điều trị đột quỵ để được đánh giá, xử trí kịp thời, hạn chế tổn thương não và di chứng.