5 nhóm thực phẩm cản trở hấp thụ sắt, người thiếu máu nên biết để tránh ăn phải

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Bảo An
Bảo An
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GĐXH - Trà, sữa, một số loại ngũ cốc, cà phê và các thực phẩm giàu oxalate có thể khiến giảm khả năng hấp thu sắt nếu dùng không đúng thời điểm. Người bị thiếu máu nên lưu ý cách kết hợp thực phẩm để hỗ trợ bổ sung sắt hiệu quả hơn.

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