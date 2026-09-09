5 nhóm thực phẩm cản trở hấp thụ sắt, người thiếu máu nên biết để tránh ăn phải

GĐXH - Xúc xích, mì ăn liền, nước ngọt, bánh đóng gói hay các loại thức ăn nhanh được cho là tiện lợi nhưng có thể chứa rất nhiều đường, chất béo và muối. Biết hạn chế những loại thực phẩm này sẽ giúp bạn lựa chọn được các loại thực phẩm tốt cho sức khoẻ.