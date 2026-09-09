'Thánh ăn' triệu view qua đời ở tuổi 24: Cảnh báo nguy cơ hạ kali máu khi nôn ói kéo dài

Hạ kali máu tái diễn, kali có lúc xuống 2,3 mmol/L

Vừa qua, thông tin Trần Tử Di, thường được biết đến trên mạng xã hội với tên Yingying, sinh năm 2002, qua đời khiến nhiều người thương xót. Cô nổi tiếng trên mạng xã hội Trung Quốc nhờ những video và buổi livestream ăn uống số lượng lớn, tài khoản có hơn một triệu người theo dõi.

Theo Báo Thanh Niên dịch từ Sohu, Sina và Toutiao, điều khiến sự việc được quan tâm là chỉ 3 ngày trước khi qua đời, Yingying vẫn đăng clip giao lưu với người hâm mộ. Trong clip, cô giải thích lý do giảm tần suất livestream và chia sẻ về tình trạng sức khỏe, cho biết mình "lại" phải nhập viện vì hạ kali máu.

Đây không phải lần đầu nữ streamer gặp tình trạng này. Yingying tiết lộ trong lần xét nghiệm gần nhất, nồng độ kali trong máu có thời điểm chỉ còn 2,3 mmol/L, thuộc mức hạ kali máu nặng. Các thông tin được báo chí Trung Quốc dẫn lại cho biết gia đình không công bố nguyên nhân tử vong cụ thể.

Theo VnExpress, trong hình ảnh cuối cùng do Chen đăng tải hôm 14/8, mu bàn tay cô chằng chịt vết kim tiêm, đi kèm kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ kali máu khoảng 2,3-2,5 mmol/L, thấp hơn mức bình thường. Cô chia sẻ bản thân kiệt sức vì chuỗi ngày thức trắng đêm quay video và liên tục nôn sau khi ăn để tống lượng thức ăn lớn ra ngoài.

Thánh ăn Trung Quốc nổi tiếng với content ăn uống số lượng lớn.

Ăn 60-70 quả trứng trong một buổi livestream

Yingying từng chia sẻ áp lực phía sau công việc sáng tạo nội dung ẩm thực. "Kiếm tiền thực sự không hề dễ dàng", cô nói, đồng thời kể có buổi livestream bán trứng bắc thảo, cô phải ăn tới 60-70 quả. Những mặt hàng khác cũng đòi hỏi cô ăn rất nhiều để phục vụ nội dung và công việc bán hàng.

Theo nữ vlogger, công việc sáng tạo nội dung ẩm thực nhìn bên ngoài có vẻ hào nhoáng nhưng phía sau là những đêm dài thức trắng cùng việc nạp một lượng lớn thức ăn, khiến cơ thể liên tục phát ra các tín hiệu cảnh báo.

Yingying cũng từng nhắn nhủ người hâm mộ rằng kiếm tiền quan trọng nhưng sức khỏe vẫn phải được đặt lên hàng đầu. Cô cho biết dù chặng đường phía trước khó khăn, bản thân vẫn muốn tiếp tục bước trên con đường đã chọn.

Chỉ 3 ngày sau video cập nhật tình hình sức khỏe này, cô qua đời. Theo thông tin được báo chí đăng tải, Yingying sinh ngày 24/3/2002 và qua đời ngày 17/8, hưởng dương 24 tuổi. Gia đình không công bố nguyên nhân tử vong cụ thể.

Vì sao nôn ói kéo dài có thể gây hạ kali máu?

Bác sĩ Liu Hongdie, khoa Nội tiết, Bệnh viện Nhân dân số 5 Thành Đô, cảnh báo việc tự gây nôn để tống thức ăn ra ngoài có thể khiến cơ thể mất nhiều dịch và chất điện giải, trong đó có kali.

Khi nôn ói kéo dài, cơ thể không chỉ mất lượng thức ăn đã đưa vào mà còn mất dịch vị và các chất điện giải. Nếu tình trạng này diễn ra thường xuyên, lượng kali mất đi có thể vượt quá khả năng bù đắp của cơ thể, dẫn đến hạ kali máu.

Bác sĩ Shen Jun, Trưởng khoa Phẫu thuật Cấp cứu, Bệnh viện Trung Nam thuộc Đại học Vũ Hán, phân tích thêm hai cơ chế có thể khiến nồng độ kali tiếp tục giảm khi nôn ói kéo dài.

Thứ nhất, nôn nhiều làm mất một lượng lớn axit dạ dày, có thể dẫn đến tình trạng nhiễm kiềm chuyển hóa. Khi đó, kali có xu hướng dịch chuyển từ ngoài tế bào vào trong tế bào, góp phần làm nồng độ kali đo được trong máu giảm xuống.

Thứ hai, nôn ói kéo dài gây mất nước, làm thay đổi cân bằng dịch và điện giải. Cơ thể kích hoạt các cơ chế giữ natri và nước để duy trì thể tích tuần hoàn, đồng thời có thể làm tăng mất kali qua thận. Hai cơ chế này có thể góp phần khiến tình trạng hạ kali máu trở nên nghiêm trọng hơn.

Hạ kali máu nặng có thể ảnh hưởng đến tim

Kali là chất điện giải quan trọng đối với hoạt động của tế bào thần kinh và cơ, trong đó có cơ tim. Khi nồng độ kali trong máu giảm quá thấp, người bệnh có thể xuất hiện mệt mỏi, yếu cơ, chuột rút, rối loạn cảm giác và những bất thường về nhịp tim.

Theo hướng dẫn chuyên môn, kali máu từ 2,5 mmol/L trở xuống được xếp vào mức hạ kali máu nặng và cần được đánh giá, xử trí phù hợp, đặc biệt khi người bệnh có triệu chứng hoặc bất thường trên điện tâm đồ. Hạ kali máu nặng có thể làm tăng nguy cơ rối loạn nhịp tim, thậm chí những biến cố đe dọa tính mạng.

Với trường hợp của Yingying, nồng độ kali từng xuống 2,3 mmol/L, thấp hơn ngưỡng 2,5 mmol/L nói trên. Tuy nhiên, cần lưu ý không thể khẳng định hạ kali máu là nguyên nhân khiến nữ streamer qua đời, bởi gia đình chưa công bố nguyên nhân tử vong cụ thể.

Câu chuyện của Yingying một lần nữa cho thấy những nội dung ăn uống số lượng lớn để phục vụ livestream có thể tiềm ẩn nhiều nguy cơ sức khỏe nếu đi kèm ăn quá mức, nôn ói kéo dài, mất nước và rối loạn điện giải. Khi xuất hiện các dấu hiệu như yếu cơ, mệt lả, hồi hộp, đánh trống ngực, chuột rút hoặc ngất sau một thời gian nôn ói nhiều, người bệnh cần được đưa đến cơ sở y tế để kiểm tra điện giải và xử trí kịp thời.