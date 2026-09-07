6 đồ uống hỗ trợ sức khỏe gan, có loại quen thuộc đến bất ngờ

| Bệnh thường gặp
Bảo An
Bảo An
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GĐXH - Không cần tìm đến các loại nước “detox”, 6 đồ uống quen thuộc dưới đây có thể giúp bổ sung nước và hỗ trợ duy trì sức khỏe gan nếu sử dụng hợp lý.

Gan có khả năng tự thực hiện nhiều quá trình chuyển hóa và xử lý chất trong cơ thể, vì vậy không có loại đồ uống nào có thể trực tiếp "thải độc" hay "làm sạch" gan. Tuy nhiên, lựa chọn đồ uống phù hợp vẫn có thể giúp cơ thể bổ sung nước và góp phần duy trì sức khỏe gan. Nước lọc là lựa chọn đơn giản nhất, trong khi cà phê và trà xanh cũng được nghiên cứu về mối liên hệ với sức khỏe gan.

Bên cạnh đó, nước ép củ dền, nước dừa và nước ngâm trái cây có thể trở thành những lựa chọn bổ sung trong chế độ ăn uống hợp lý. Các loại đồ uống này cung cấp nước và một số hợp chất dinh dưỡng, nhưng không nên xem chúng như phương pháp điều trị bệnh gan hay sản phẩm "detox". Đặc biệt, người mắc bệnh nền cần lưu ý đặc điểm của từng loại đồ uống, chẳng hạn nước dừa có hàm lượng kali tương đối cao.

Để bảo vệ gan lâu dài, điều quan trọng không nằm ở một loại nước uống thần kỳ mà là duy trì lối sống lành mạnh. Mỗi người nên uống đủ nước, ăn uống cân bằng, kiểm soát cân nặng, vận động thường xuyên và hạn chế rượu bia, nước ngọt cùng các đồ uống nhiều đường. Đồng thời, cần thận trọng với những sản phẩm quảng cáo có tác dụng "thải độc gan", bởi một số thực phẩm bổ sung hoặc thảo dược có thể gây tổn thương gan.

6 đồ uống hỗ trợ sức khỏe gan, có loại quen thuộc đến bất ngờ - Ảnh 1.4 nhóm thực phẩm quen thuộc gây hại cho gan, nhiều người vẫn ăn hàng ngày

GĐXH - Xúc xích, đồ ăn nhanh, thực phẩm siêu chế biến hay rượu bia đều là những món ăn quen thuộc trong cuộc sống. Tuy nhiên, sử dụng thường xuyên có thể làm tăng gánh nặng chuyển hoá và ảnh hưởng đến sức khoẻ gan.

6 đồ uống hỗ trợ sức khỏe gan, có loại quen thuộc đến bất ngờ - Ảnh 2.6 nhóm thực phẩm giúp gan 'dễ thở', cơ thể nhẹ nhõm hơn mỗi ngày

GĐXH - Gan quá tải có thể khiến cơ thể nhanh mệt mỏi, da xỉn màu và làm tăng nguy cơ gan nhiễm mỡ. Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, 6 nhóm thực phẩm quen thuộc dưới đây có thể giúp hỗ trợ chức năng gan, giảm viêm và tăng cường sức khỏe nếu bổ sung đúng cách mỗi ngày.

6 đồ uống hỗ trợ sức khỏe gan, có loại quen thuộc đến bất ngờ - Ảnh 3.Chuyên gia cảnh báo: Gan rất 'sợ' món này nhưng nhiều người lại lầm tưởng là 'có nguồn gốc'

GĐXH - Không ít người cho rằng chỉ cần thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng là có thể yên tâm sử dụng thường xuyên. Tuy nhiên, theo Ths.BS Nguyễn Vũ Bình cho biết, một số loại thực phẩm chế biến sẵn dù đảm bảo vệ sinh và xuất xứ vẫn có thể gây áp lực cho gan nếu tiêu thụ quá nhiều trong thời gian dài.

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