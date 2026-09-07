6 đồ uống hỗ trợ sức khỏe gan, có loại quen thuộc đến bất ngờ

Gan có khả năng tự thực hiện nhiều quá trình chuyển hóa và xử lý chất trong cơ thể, vì vậy không có loại đồ uống nào có thể trực tiếp "thải độc" hay "làm sạch" gan. Tuy nhiên, lựa chọn đồ uống phù hợp vẫn có thể giúp cơ thể bổ sung nước và góp phần duy trì sức khỏe gan. Nước lọc là lựa chọn đơn giản nhất, trong khi cà phê và trà xanh cũng được nghiên cứu về mối liên hệ với sức khỏe gan.

Bên cạnh đó, nước ép củ dền, nước dừa và nước ngâm trái cây có thể trở thành những lựa chọn bổ sung trong chế độ ăn uống hợp lý. Các loại đồ uống này cung cấp nước và một số hợp chất dinh dưỡng, nhưng không nên xem chúng như phương pháp điều trị bệnh gan hay sản phẩm "detox". Đặc biệt, người mắc bệnh nền cần lưu ý đặc điểm của từng loại đồ uống, chẳng hạn nước dừa có hàm lượng kali tương đối cao.

Để bảo vệ gan lâu dài, điều quan trọng không nằm ở một loại nước uống thần kỳ mà là duy trì lối sống lành mạnh. Mỗi người nên uống đủ nước, ăn uống cân bằng, kiểm soát cân nặng, vận động thường xuyên và hạn chế rượu bia, nước ngọt cùng các đồ uống nhiều đường. Đồng thời, cần thận trọng với những sản phẩm quảng cáo có tác dụng "thải độc gan", bởi một số thực phẩm bổ sung hoặc thảo dược có thể gây tổn thương gan.

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