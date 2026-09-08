5 thực phẩm đang âm thầm 'bào mòn' tuổi thọ của bạn, nhiều người vẫn vô tư ăn hàng ngày

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Bảo An
Bảo An
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GĐXH - Xúc xích, mì ăn liền, nước ngọt, bánh đóng gói hay các loại thức ăn nhanh được cho là tiện lợi nhưng có thể chứa rất nhiều đường, chất béo và muối. Biết hạn chế những loại thực phẩm này sẽ giúp bạn lựa chọn được các loại thực phẩm tốt cho sức khoẻ.

5 thực phẩm đang âm thầm 'bào mòn' tuổi thọ của bạn, nhiều người vẫn vô tư ăn hàng ngày - Ảnh 1.4 nhóm thực phẩm quen thuộc gây hại cho gan, nhiều người vẫn ăn hàng ngày

GĐXH - Xúc xích, đồ ăn nhanh, thực phẩm siêu chế biến hay rượu bia đều là những món ăn quen thuộc trong cuộc sống. Tuy nhiên, sử dụng thường xuyên có thể làm tăng gánh nặng chuyển hoá và ảnh hưởng đến sức khoẻ gan.

5 thực phẩm đang âm thầm 'bào mòn' tuổi thọ của bạn, nhiều người vẫn vô tư ăn hàng ngày - Ảnh 2.Tưởng đồ nhà làm là sạch, hàng triệu gia đình có thể đang bỏ qua 'lằn ranh' nguy hiểm này

GĐXH - Dưa cải, cà muối, kim chi, kombucha hay kefir tự làm thường được gắn với những lời quảng cáo như “tốt cho đường ruột”, “càng để lâu càng nhiều lợi khuẩn”. Tuy nhiên, TS Lê Thị Hương Giang - Chuyên gia Dinh dưỡng lâm sàng, Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) chỉ ra nhiều điểm mù mà người sử dụng dễ bỏ qua.

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GĐXH - Cúm A và cúm B đều có thể gây biến chứng nghiêm trọng, thậm chí đe dọa tính mạng nếu bệnh diễn biến nặng. Theo CNXN Vương Hồng Quân – Khoa Vi sinh (Bệnh viện 19-8, Bộ Công an) cho biết, việc xét nghiệm đúng phương pháp, đúng thời điểm giúp xác định tác nhân gây bệnh, hỗ trợ bác sĩ có hướng điều trị và theo dõi phù hợp.

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