5 thực phẩm đang âm thầm 'bào mòn' tuổi thọ của bạn, nhiều người vẫn vô tư ăn hàng ngày

Nữ du khách Mỹ 43 tuổi đột quỵ khi đang du lịch tại Việt Nam, hồi phục ngoạn mụcBệnh thường gặp -
GĐXH - Đang tham quan Địa đạo Củ Chi, nữ du khách Mỹ 43 tuổi bất ngờ yếu liệt hoàn toàn tay trái. Được đưa đến bệnh viện trong “giờ vàng”, người bệnh được gần như phục hồi hoàn toàn.
Sau tuổi 60, muốn bụng gọn hơn: 4 nhóm thực phẩm nên ăn thay vì nhịn đóiBệnh thường gặp -
GĐXH - Sau tuổi 60, cơ thể dễ mất cơ và tích mỡ bụng hơn. Thay vì nhịn ăn hay cắt tinh bột, 4 nhóm thực phẩm này có thể giúp kiểm soát cân nặng theo hướng an toàn, bền vững.
Thai phụ 33 tuổi xoắn buồng trứng tái diễn sau 4 ngày: Cảnh báo dấu hiệu dễ nhầm với chuyển dạBệnh thường gặp -
GĐXH - Đau bụng khi mang thai gần 39 tuần, thai phụ 33 tuổi phải sinh mổ khẩn kết hợp tháo xoắn buồng trứng. 4 ngày sau, tình trạng tái diễn khiến bác sĩ phải can thiệp lần 2 để bảo tồn cả 2 buồng trứng.
6 đồ uống hỗ trợ sức khỏe gan, có loại quen thuộc đến bất ngờBệnh thường gặp -
GĐXH - Không cần tìm đến các loại nước “detox”, 6 đồ uống quen thuộc dưới đây có thể giúp bổ sung nước và hỗ trợ duy trì sức khỏe gan nếu sử dụng hợp lý.
Người phụ nữ 69 tuổi tưởng vết trầy xước trên mặt, đi khám bất ngờ phát hiện ung thư daBệnh thường gặp -
GĐXH - Vết loét nhỏ trên mặt tồn tại nhiều năm, thỉnh thoảng rỉ máu, người phụ nữ đi khám bất ngờ phát hiện ung thư da.
Người phụ nữ 62 tuổi men gan tăng gấp 30 lần, suy gan cấp vì một sai lầm nhiều người Việt mắc phảiBệnh thường gặp -
GĐXH - Tự mua thuốc nam về dùng theo lời mách bảo, người phụ nữ xuất hiện vàng da, vàng mắt, nước tiểu sẫm màu, được chẩn đoán suy gan cấp, men gan tăng gấp 30 lần bình thường.
Cúm A và cúm B: Loại nào nguy hiểm hơn, làm sao phát hiện chính xác?Bệnh thường gặp -
GĐXH - Cúm A và cúm B đều có thể gây biến chứng nghiêm trọng, thậm chí đe dọa tính mạng nếu bệnh diễn biến nặng. Theo CNXN Vương Hồng Quân – Khoa Vi sinh (Bệnh viện 19-8, Bộ Công an) cho biết, việc xét nghiệm đúng phương pháp, đúng thời điểm giúp xác định tác nhân gây bệnh, hỗ trợ bác sĩ có hướng điều trị và theo dõi phù hợp.
Chạy bộ để giảm mỡ: Chạy càng nhanh có thực sự giúp đốt mỡ nhiều hơn?Bệnh thường gặp -
GĐXH - Chạy bộ không chỉ đốt mỡ mà còn sử dụng carbohydrate để tạo năng lượng. Bài viết dưới đây, chuyên gia sẽ chỉ rõ cơ thể “đốt” hai nguồn nhiên liệu này như thế nào khi chạy.
Người đàn ông 72 tuổi bất ngờ phát hiện ung thư phổi giai đoạn sớm từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ quaBệnh thường gặp -
GĐXH - Khó thở, người đàn ông 72 tuổi đi khám chuyên sâu phát hiện một nốt phổi nghi ngờ ác tính, kết quả giải phẫu bệnh xác định ung thư biểu mô tế bào vảy sừng hóa ở phổi.
Người đàn ông 52 tuổi đột quỵ khi đang xem tivi thừa nhận 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phảiBệnh thường gặp -
GĐXH - Ông Thái bất ngờ đột quỵ trong lúc xem ti vi từng có tiền sử tăng huyết áp nhưng đã không điều trị thường xuyên...