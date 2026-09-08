5 thực phẩm đang âm thầm 'bào mòn' tuổi thọ của bạn, nhiều người vẫn vô tư ăn hàng ngày

GĐXH - Xúc xích, đồ ăn nhanh, thực phẩm siêu chế biến hay rượu bia đều là những món ăn quen thuộc trong cuộc sống. Tuy nhiên, sử dụng thường xuyên có thể làm tăng gánh nặng chuyển hoá và ảnh hưởng đến sức khoẻ gan.

GĐXH - Dưa cải, cà muối, kim chi, kombucha hay kefir tự làm thường được gắn với những lời quảng cáo như “tốt cho đường ruột”, “càng để lâu càng nhiều lợi khuẩn”. Tuy nhiên, TS Lê Thị Hương Giang - Chuyên gia Dinh dưỡng lâm sàng, Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) chỉ ra nhiều điểm mù mà người sử dụng dễ bỏ qua.