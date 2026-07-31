Người phụ nữ Úc tìm đến Việt Nam để bóc u xơ tử cung

Thông tin từ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết, các bác sĩ đơn vị này vừa phẫu thuật thành công cho một bệnh nhân nữ 46 tuổi, quốc tịch Úc, mắc u xơ tử cung kích thước lớn.

Điều đặc biệt là trước khi đến Việt Nam, bệnh nhân đã được thăm khám tại Úc và được nhiều bác sĩ tư vấn phải mổ mở, đồng thời nhận định khối u quá lớn, nằm sâu nên không thể bóc nhân xơ bằng nội soi, khả năng phải cắt tử cung rất cao.

Tuy nhiên, với mong muốn được giữ lại tử cung, bệnh nhân đã quyết định tìm đến Bệnh viện Phụ sản Hà Nội để tìm kiếm thêm cơ hội điều trị.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân sau phẫu thuật. Ảnh: BVCC.

Khối u xơ tử cung to tương đương thai 20 tuần

Khi nhập viện, bệnh nhân có tình trạng rong kinh, rong huyết kéo dài. Siêu âm cho thấy mặt trước thân - đáy tử cung sát niêm mạc có khối u xơ kích thước khoảng 75 x 78 mm.

Sau khi thăm khám kỹ lưỡng, đánh giá toàn diện tình trạng người bệnh cũng như nguyện vọng bảo tồn tử cung, ThS.BSCKII Nguyễn Xuân Hải – Trưởng khoa Phụ nội tiết A1 quyết định lựa chọn phương án phẫu thuật nội soi bóc nhân xơ, thay vì mổ mở như chỉ định trước đó.

Trong quá trình phẫu thuật, ê-kíp xác định tử cung thực tế to tương đương thai 20 tuần, nhân xơ mặt trước kích thước khoảng 10cm, nằm sâu trong cơ tử cung, thuộc u xơ tử cung FIGO L2-5 - một vị trí khiến việc bóc tách qua nội soi trở nên khó khăn.

Đây là ca phẫu thuật có nhiều thách thức bởi khối u vừa lớn, vừa nằm sâu sát buồng tử cung, nguy cơ chảy máu và tổn thương cơ tử cung rất cao.

Với kỹ thuật nội soi chuyên sâu, ê-kíp đã bóc trọn khối u, cầm máu tốt, khâu phục hồi cơ tử cung hai lớp, lấy bệnh phẩm bằng morcellator. Tổng lượng máu mất trong mổ chỉ khoảng 100ml.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân hồi phục thuận lợi, không chảy máu sau mổ, giữ nguyên được tử cung đúng như nguyện vọng ban đầu.

Dấu hiệu cảnh báo u xơ tử cung

Theo các bác sĩ, u xơ tử cung là khối u lành tính phát triển từ lớp cơ tử cung. Nhiều phụ nữ có u xơ nhưng không hề biết vì bệnh thường không gây triệu chứng. Tuy nhiên, khi khối u lớn hoặc nằm ở vị trí ảnh hưởng đến tử cung, người bệnh sẽ có một số triệu chứng như: Kinh nguyệt bất thường; đau hoặc nặng vùng bụng dưới; bụng to nhanh; tiểu nhiều, tiểu khó; táo bón; đau khi quan hệ; khó mang thai hoặc sảy thai nhiều lần...

Đối tượng dễ mắc u xơ tử cung gồm: Phụ nữ từ 30 - 50 tuổi; người có mẹ hoặc chị em gái từng bị u xơ; phụ nữ thừa cân, béo phì; chưa từng sinh con; có kinh nguyệt sớm.

Các chuyên gia khuyến cáo, khi thấy dấu hiệu bất thường như ra máu nhiều; đau bụng dữ dội; choáng váng, ngất do mất máu; sốt kèm đau bụng; bụng to nhanh trong thời gian ngắn... người bệnh cần đến các cơ sở y tế để được thăm khám kịp thời, tránh biến chứng xấu có thể xảy ra.

Người phụ nữ 42 tuổi mang khối u xơ tử cung nặng 3,5 kg suốt nhiều năm vì chủ quan không tái khám GĐXH - Chị A từng được phát hiện u xơ tử cung kích thước nhỏ nhưng không tái khám, đến khi phẫu thuật, khối u phát triển chiếm gần toàn bộ ổ bụng, tương đương tử cung mang thai 28 tuần.



