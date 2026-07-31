Quyết định quan trọng cứu người phụ nữ mắc ung thư vú kèm nhiều bệnh nền nguy hiểm

Thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai cho biết, các bác sĩ Khoa Ngoại tổng hợp (cơ sở Ninh Bình) vừa tiếp nhận, hội chẩn đa chuyên khoa và phẫu thuật thành công cho các trường hợp người bệnh cao tuổi mắc ung thư vú kèm nhiều bệnh lý mạn tính.

Các bác sĩ phẫu thuật cho người bệnh. Ảnh: BVCC.

Nhiều thách thức trong điều trị ung thư vú ở bệnh nhân cao tuổi

Một trong những bệnh nhân điển hình là người bệnh nữ, 62 tuổi nhập viện sau khi phát hiện khối u vú phải. Kết quả mô bệnh học và nhuộm hóa mô miễn dịch xác định người bệnh mắc ung thư biểu mô ống độ cao.

Không chỉ mắc ung thư vú, người bệnh còn có tiền sử đái tháo đường type II, block nhánh phải hoàn toàn, đồng thời phát hiện nhiều tổn thương nghi ngờ trên hình ảnh học như khối u tuyến yên (theo dõi macroadenoma kích thước 16 x 21 x 14 mm) và nốt tuyến thượng thận trái.

Một trường hợp khác là cụ bà 81 tuổi mắc ung thư vú trái trên nền rối loạn tiền đình và thể trạng tuổi cao, làm tăng đáng kể nguy cơ trong quá trình điều trị.

Theo các chuyên gia ngoại khoa, chỉ định phẫu thuật ung thư vú ở người bệnh cao tuổi luôn đòi hỏi sự cân nhắc kỹ lưỡng giữa mục tiêu điều trị triệt căn và nguy cơ tai biến trong, sau mổ. Đặc biệt, khi người bệnh đồng thời mắc các bệnh lý chuyển hóa và nội tiết mạn tính, nguy cơ biến chứng tim mạch, hô hấp và rối loạn nội tiết trong quá trình gây mê hồi sức tăng lên đáng kể.

Quyết định quan trọng giúp cứu người bệnh

Để xây dựng chiến lược điều trị tối ưu, Khoa Ngoại tổng hợp đã tổ chức hội chẩn đa chuyên khoa với sự tham gia của Viện Y học hạt nhân và Ung bướu, Trung tâm Điện quang, Trung tâm Giải phẫu bệnh cùng các chuyên khoa Gây mê hồi sức, Tim mạch và Nội tiết.

Trên cơ sở phân tích toàn diện các kết quả cận lâm sàng như MRI tuyến vú, MRI sọ não, CT ngực - bụng, siêu âm tim..., Hội đồng thống nhất chỉ định phẫu thuật cắt tuyến vú theo phương pháp Patey dưới gây mê nội khí quản.

ThS.BSCKII Vũ Anh Tuấn, Phó Trưởng khoa Phẫu thuật Lồng ngực, Bệnh viện Bạch Mai cho biết: Đối với những trường hợp ung thư vú ở người bệnh cao tuổi có nhiều bệnh lý nền phức tạp, thách thức không chỉ nằm ở việc thực hiện phẫu thuật triệt căn mà còn là việc bảo đảm an toàn trong gây mê hồi sức và chăm sóc sau mổ.

Nhờ sự phối hợp đồng bộ của Hội đồng đa chuyên khoa, ê-kíp đã thực hiện bóc tách triệt căn, nạo vét hạch an toàn, đồng thời kiểm soát tối ưu các chỉ số sinh tồn trong suốt quá trình phẫu thuật.

Sau mổ, sức khỏe người bệnh ổn định, đang hồi phục tốt.