Người phụ nữ được phát hiện mắc ung thư vú ngay trên bàn mổ dù kết quả sinh thiết 'lành tính'

Thông tin từ Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho biết, vừa qua, các bác sĩ đơn vị này đã tiếp nhận và xử trí cho một ca bệnh đặc biệt. Người bệnh có kết quả sinh thiết lành tính, tuy nhiên, trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân mắc ung thư vú.

Khi kết quả xét nghiệm và biểu hiện lâm sàng không giống nhau

Cầm trên tay kết quả sinh thiết lành tính của bệnh nhân nhưng PGS.TS Nguyễn Quốc Tuấn, Bệnh viện Phụ sản Trung ương lại nhận thấy khối u mang nhiều đặc điểm đáng ngờ: Bề mặt gồ ghề, ranh giới không rõ, xuất hiện ở bệnh nhân lớn tuổi.

Những dấu hiệu này khiến bác sĩ không cho phép mình chủ quan, lập tức chỉ định bóc tách khối u để xác định chính xác bản chất tổn thương.

Các bác sĩ thay đổi kế hoạch phẫu thuật ngay trên bàn mổ. Ảnh: BVCC.

Ngay sau khi khối u được bóc tách, PGS.TS Nguyễn Quốc Tuấn và ê-kíp đã thực hiện sinh thiết lạnh. Đây là kỹ thuật cắt một phần mô để chẩn đoán nhanh bằng kính hiển vi trong khi người bệnh vẫn đang được gây mê. Chỉ ít phút sau, kết quả từ khoa Giải phẫu bệnh được gửi tới với dòng kết luận: Hướng đến ung thư biểu mô chế nhầy tuyến vú.

Thay đổi kế hoạch ngay trên bàn mổ

Ngay lập tức giữa cuộc mổ, kế hoạch phẫu thuật được thay đổi. Thay vì chỉ bóc u như dự kiến ban đầu, các bác sĩ đã tiến hành cắt bỏ toàn bộ tổn thương và thực hiện đánh giá giai đoạn ung thư ngay trên bàn phẫu thuật.

Lý giải về quyết định sinh thiết lạnh giữa lúc phẫu thuật, PGS.TS Nguyễn Quốc Tuấn cho biết: Không phải ca nào cũng cần sinh thiết lạnh. Chỉ khi lâm sàng vẫn nghi ngờ ác tính hoặc trong quá trình mổ phát hiện tổn thương bất thường, bác sĩ mới chỉ định thực hiện kỹ thuật này nhằm đưa ra phương án phẫu thuật ngay lập tức.

Nếu ung thư chỉ được phát hiện sau khi có kết quả giải phẫu bệnh chính thức, bệnh nhân sẽ phải trải qua cuộc mổ thứ hai. Tuy nhiên, chính quyết định nhạy bén và kịp thời của bác sĩ đã giúp bệnh nhân tránh được điều đó.

Không chủ quan trong mọi tình huống

Theo các bác sĩ, thực tế, ngay cả giải phẫu bệnh (tiêu chuẩn vàng trong chẩn đoán ung thư) vẫn có thể gặp trường hợp âm tính giả nếu mẫu sinh thiết chưa lấy đúng vùng tổn thương, đặc biệt với những khối u nhỏ hoặc nằm sâu trong tuyến vú.

"Không có xét nghiệm nào đạt độ nhạy và độ đặc hiệu 100%. Vì vậy, kết quả xét nghiệm luôn cần được đối chiếu với biểu hiện lâm sàng của người bệnh. Trong nhiều trường hợp, chính sự thăm khám của bác sĩ mới là yếu tố quyết định hướng xử trí", PGS.TS Nguyễn Quốc Tuấn giải thích.

Chủ động phòng ngừa ung thư vú

Các bác sĩ cho biết, trường hợp này là lời nhắc nhở rằng kết quả sinh thiết chưa phát hiện tế bào ác tính không đồng nghĩa có thể an tâm tuyệt đối. Vì vậy, chị em phụ nữ nên tự khám vú mỗi tháng sau khi sạch kinh nguyệt. Khi phát hiện khối bất thường, cần đến khám tại các cơ sở chuyên khoa.

Đặc biệt, với phụ nữ trên 40 tuổi, cần tầm soát ung thư vú định kỳ bằng chụp X-quang tuyến vú theo hướng dẫn của bác sĩ, kết hợp siêu âm khi cần thiết để phát hiện sớm những tổn thương (nếu có). Tránh để bệnh tiến triển nặng, bỏ lỡ cơ hội điều trị và ảnh hưởng đến sức khỏe về sau.

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