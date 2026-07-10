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Dân số và phát triển

Người phụ nữ 42 tuổi mang khối u xơ tử cung nặng 3,5 kg suốt nhiều năm vì chủ quan không tái khám

Thứ sáu, 09:41 10/07/2026 | Dân số và phát triển
Nguyên Vũ (th)
Nguyên Vũ (th)
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GĐXH - Chị A từng được phát hiện u xơ tử cung kích thước nhỏ nhưng không tái khám, đến khi phẫu thuật, khối u phát triển chiếm gần toàn bộ ổ bụng, tương đương tử cung mang thai 28 tuần.

U xơ tử cung âm thầm lớn lên suốt 4 năm

Đó là câu chuyện của chị H.T.V.A. (42 tuổi), người vừa được điều trị tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội trong tình trạng bụng to bất thường, thường xuyên đau tức vùng bụng dưới.

Theo người bệnh, khoảng 4 năm trước, chị từng được phát hiện có u xơ tử cung kích thước nhỏ. Tuy nhiên, vì không có triệu chứng rõ rệt nên chị chủ quan, không tái khám và cũng không theo dõi định kỳ theo khuyến cáo của bác sĩ.

Trong suốt nhiều năm, khối u tiếp tục phát triển âm thầm mà người bệnh không hay biết. Chỉ đến khi bụng ngày càng to bất thường và cảm giác đau tức xuất hiện thường xuyên hơn, chị mới quyết định đi khám.

Kết quả thăm khám cho thấy người bệnh có nhiều nhân xơ tử cung. Đáng chú ý, khối u lớn nhất có kích thước hơn 35 cm phát triển đến mức chiếm gần toàn bộ ổ bụng, khiến tử cung có kích thước tương đương một thai kỳ khoảng 28 tuần tuổi.

Êkíp phẫu thuật do ThS.BSCKII Nguyễn Xuân Hải, Trưởng khoa Phụ Nội tiết A1, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, trực tiếp thực hiện ca mổ. Các bác sĩ đã lấy ra thành công khối u xơ tử cung nặng tới 3,5 kg.

Theo đại diện bệnh viện, ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi. Hiện sức khỏe người bệnh ổn định và đang tiếp tục được theo dõi, chăm sóc sau mổ.

Người phụ nữ 42 tuổi mang khối u xơ tử cung nặng 3,5 kg suốt nhiều năm vì chủ quan không tái khám - Ảnh 1.

Ảnh: BVCC

U xơ tử cung phổ biến nhưng không nên chủ quan

Các bác sĩ cho biết u xơ tử cung là khối u lành tính xuất phát từ lớp cơ tử cung, rất thường gặp ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản.

Mặc dù đa số trường hợp không đe dọa trực tiếp đến tính mạng, bệnh vẫn có thể gây ra nhiều biến chứng nếu không được theo dõi và điều trị đúng cách.

Theo thời gian, khối u có thể phát triển lớn hơn, gây rong kinh, cường kinh kéo dài dẫn đến thiếu máu; đau bụng dưới, đau vùng chậu; chèn ép bàng quang hoặc trực tràng khiến người bệnh tiểu nhiều, táo bón. Trong một số trường hợp, u xơ còn ảnh hưởng đến khả năng mang thai và sinh sản.

Khi khối u phát triển quá lớn, ổ bụng có thể bị biến dạng, việc điều trị trở nên phức tạp hơn và nguy cơ phẫu thuật cũng tăng lên.

Điều đáng lo ngại là nhiều trường hợp u xơ tử cung tiến triển âm thầm trong nhiều năm mà hầu như không gây triệu chứng rõ rệt, khiến người bệnh dễ chủ quan.

U xơ tử cung: Đừng đợi có triệu chứng mới đi khám

Các chuyên gia khuyến cáo phụ nữ nên khám phụ khoa định kỳ từ 6-12 tháng một lần, ngay cả khi không có biểu hiện bất thường.

Đối với những người đã được chẩn đoán u xơ tử cung, việc tái khám đúng lịch hẹn rất quan trọng để bác sĩ theo dõi kích thước, tốc độ phát triển, vị trí khối u cũng như những ảnh hưởng của bệnh đến sức khỏe và khả năng sinh sản.

Theo dõi định kỳ giúp phát hiện sớm các thay đổi bất thường, lựa chọn thời điểm điều trị phù hợp và tránh để khối u phát triển quá lớn, dẫn đến những cuộc phẫu thuật phức tạp hơn.

Các bác sĩ cũng khuyến cáo phụ nữ không nên bỏ qua những dấu hiệu như bụng to bất thường, rong kinh kéo dài, đau vùng chậu, tiểu nhiều hoặc cảm giác nặng tức vùng bụng dưới. Đây có thể là những tín hiệu cảnh báo bệnh lý phụ khoa cần được thăm khám sớm.

Người phụ nữ 42 tuổi mang khối u xơ tử cung nặng 3,5 kg suốt nhiều năm vì chủ quan không tái khám - Ảnh 2.Rong kinh có phải dấu hiệu mắc u xơ tử cung?

U xơ tử cung là những khối u lành tính phát triển trong thành tử cung làm biến dạng lòng tử cung và ngăn cản cơ chế cầm máu tự nhiên của cơ thể. Rong kinh là một trong những dấu hiệu phổ biến nhất cảnh báo bệnh lý này.

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Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
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