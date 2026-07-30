Hy hữu: Bé gái chào đời cùng thai ký sinh vùng mông, bác sĩ phát hiện từ trong bụng mẹ

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Chị Thắm (40 tuổi) mang thai tự nhiên và đến khám thai tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM khi thai được 29 tuần vì thai nhi có dấu hiệu nhẹ cân.

Qua siêu âm hình thái học 4D, ThS.BS La Hồng Châu, Trưởng đơn vị Hình ảnh học Sản Phụ khoa, Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp, phát hiện thai nhi ngoài tình trạng chậm tăng trưởng còn có một khối bất thường vùng mông.

Kết của chụp MRI thai nhi cho thấy khối thai ký sinh ở vùng mông.. Ảnh: BVCC

Thai ký sinh được phát hiện ngay từ trong bụng mẹ

Theo bác sĩ Châu, khối bất thường không có tim, đầu hay các cơ quan nội tạng hoàn chỉnh mà chỉ còn cấu trúc xương và mô mềm, nhận máu nuôi từ thai chính.

Dựa trên tiền sử chị Thắm từng mang song thai tự nhiên cùng đặc điểm hình ảnh siêu âm, bác sĩ chẩn đoán đây là thai ký sinh – một dị tật bẩm sinh cực kỳ hiếm gặp.

Các bác sĩ cho biết, sự sắp xếp có trật tự của các xương dài cùng dấu hiệu mầm chi chưa trưởng thành giúp phân biệt thai ký sinh với u quái vùng cùng cụt, vốn có biểu hiện tương đối giống nhau trên hình ảnh.

Thai ký sinh xảy ra khi song thai cùng trứng phát triển bất thường ngay từ giai đoạn đầu của thai kỳ. Một thai ngừng phát triển nhưng vẫn tiếp tục nhận máu từ thai còn lại và tồn tại dưới dạng một phần cơ thể bám vào thai chính.

Theo dõi sát thai kỳ để đảm bảo an toàn cho em bé

Sau khi được tư vấn, gia đình quyết định tiếp tục giữ thai.

Trong suốt thai kỳ, chị Thắm được hẹn siêu âm hai tuần một lần để theo dõi sự phát triển của thai nhi.

ThS.BS.CKI Trần Lâm Khoa, Trung tâm Sản Phụ khoa, cho biết thai chính tuy nhỏ hơn tuổi thai nhưng khối thai ký sinh không tăng kích thước, chưa ảnh hưởng đến quá trình phát triển của em bé nên chưa cần can thiệp trong bào thai.

Bác sĩ đồng thời tư vấn chế độ dinh dưỡng hợp lý giúp thai nhi tăng trưởng tốt hơn. Nhờ theo dõi sát và điều chỉnh dinh dưỡng, đến cuối thai kỳ, em bé đã bắt kịp tốc độ phát triển bình thường.

Các bác sĩ mổ lấy thai cho chị Thắm. Ảnh: BVCC

Bé gái chào đời khỏe mạnh cùng phần thai ký sinh dài 4 cm

Đến tuần thai thứ 38, chị Thắm chuyển dạ. Do có tiền sử mổ lấy thai, các bác sĩ chỉ định mổ chủ động.

Bé gái chào đời nặng 3,2 kg, khỏe mạnh. Tuy nhiên, vùng mông trái của bé có một khối mô mềm hình tròn cỡ đồng xu, kèm một phần mô vùng xương cụt dài khoảng 4 cm.

Một ngày sau sinh, em bé được chụp cộng hưởng từ (MRI) để đánh giá chính xác kích thước khối thai ký sinh, cấu trúc bên trong, mức độ cấp máu cũng như mối liên quan với cột sống, tủy sống, hệ mạch máu và các cơ quan lân cận.

BS.CKI Lê Thị Ngọc Dung, Trung tâm Sơ sinh, cho biết kết quả MRI phù hợp với chẩn đoán trước sinh. Khối thai ký sinh chưa gây chèn ép, rối loạn tuần hoàn, nhiễm trùng hay ảnh hưởng chức năng các cơ quan nên chưa cần phẫu thuật ngay.

Hiện bé đã được xuất viện cùng mẹ và sẽ được tái khám định kỳ để các bác sĩ xác định thời điểm can thiệp phù hợp nhất.

Thai ký sinh là dị tật bẩm sinh cực kỳ hiếm gặp

Theo ThS.BS.CKI Trần Lâm Khoa, hiện y văn thế giới vẫn chưa có hệ thống phân loại thống nhất đối với thai ký sinh.

Các trường hợp thường được phân chia dựa trên vị trí phần thai ký sinh bám vào cơ thể thai chính, bao gồm vùng mông – xương cùng cụt, thành bụng, ngực, khung chậu, đầu hoặc cột sống.

Phần lớn các trường hợp thai ký sinh hiện nay có thể được phát hiện ngay từ trong thai kỳ nhờ siêu âm hình thái học kết hợp chụp MRI khi cần thiết. Việc chẩn đoán sớm giúp bác sĩ theo dõi sát sự phát triển của thai nhi, lựa chọn thời điểm sinh phù hợp và xây dựng kế hoạch điều trị tối ưu sau khi trẻ chào đời.

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