Người suy thận nên uống gì? 4 loại đồ uống dễ làm tại nhà
GĐXH - Người suy thận cần chọn đồ uống phù hợp để bảo vệ sức khỏe. Khám phá 4 công thức đồ uống đơn giản mà hiệu quả từ nguyên liệu tự nhiên.
Thận đóng vai trò lọc máu, đào thải chất thải và điều hòa nước, điện giải trong cơ thể. Nếu uống nước không phù hợp có thể gây quá tải dịch, làm mất cân bằng điện giải và tăng áp lực lên cầu thận vốn đã suy yếu.
Nước lọc là loại nước phù hợp nhất cho người suy thận. Nước lọc không chứa thêm khoáng chất gây áp lực cho thận, hỗ trợ quá trình lọc và đào thải tự nhiên. Nên uống rải đều trong ngày, không uống dồn dập và không đợi khát mới uống.
Bên cạnh nước lọc, vào mùa hè, có thể sử dụng thêm một số loại đồ uống hỗ trợ chức năng thận và gan dưới đây.
Nước ép dứa
Nước ép dứa chứa vitamin C, khoáng chất và enzyme bromelain có tác dụng chống viêm, hỗ trợ miễn dịch và góp phần bảo vệ chức năng thận. Ngoài ra, loại nước này còn hỗ trợ tiêu hóa và có thể góp phần giảm nguy cơ bệnh tim mạch.
Tuy nhiên, cần lưu ý không uống quá nhiều do hàm lượng đường tự nhiên cao. Người bị đau dạ dày, béo phì, huyết áp cao, phụ nữ mang thai nên hạn chế sử dụng. Chỉ nên dùng 1–2 lần/tuần với lượng nhỏ.
Cách làm nước ép dứa: Bạn chỉ cần gọt vỏ dứa, cắt miếng nhỏ rồi cho vào máy ép. Dứa ngọt nên mọi người không nên cho thêm đường và dùng ngay sau khi ép sẽ ngon và tốt cho sức khỏe hơn.
Nước đậu đen
Nước đậu đen chứa nhiều vitamin, khoáng chất, chất chống oxy hóa và chất xơ, hỗ trợ sức khỏe và quá trình chuyển hóa trong cơ thể.
Trong y học cổ truyền, nước đậu đen thường được dùng để thanh nhiệt, lợi tiểu. Người khỏe mạnh có thể dùng nước đậu đen điều độ như một phần trong chế độ dinh dưỡng cân bằng. Tuy nhiên, người suy thận cần tránh lạm dụng. Uống quá nhiều có thể gây rối loạn điện giải và tăng áp lực lên thận. Việc sử dụng nên có sự tư vấn của bác sĩ chuyên khoa.
Cách làm: Đậu đen rửa sạch, để khô, rang nhẹ rồi đun với nước trong khoảng 15–20 phút, sau đó lọc lấy nước uống.
Nước ép củ dền, dưa leo, cà rốt
Củ dền chứa betalain – một chất chống oxy hóa; cà rốt cung cấp beta-carotene và vitamin A; dưa leo có tác dụng lợi tiểu nhẹ. Sự kết hợp này giúp hỗ trợ chức năng bài tiết và cân bằng dịch trong cơ thể. Cách dùng an toàn là nên uống sau ăn và không uống khi bụng đói.
Nguyên liệu: 1/2 củ dền, 1 củ cà rốt vừa, 1/2 quả dưa leo, 100 ml nước lọc.
Cách làm: Cho tất cả nguyên liệu vào máy ép, dùng ngay sau khi chế biến. Có thể thêm vài giọt chanh để tăng hương vị.
Nên uống 2–3 lần/tuần, sau bữa ăn và không uống khi bụng đói. Người huyết áp thấp cần hạn chế sử dụng.
Nước dừa giải nhiệt
Nước dừa cung cấp một số chất điện giải tự nhiên như kali, natri và magie, giúp duy trì cân bằng nước trong cơ thể. Dù nước dừa tốt, nhưng cần dùng ở mức hợp lý, đặc biệt với người có bệnh lý về thận hoặc rối loạn điện giải.
Cách sử dụng: Ưu tiên nước dừa tươi. Mọi người có thể uống trực tiếp hoặc làm lạnh. Tuy nhiên không nên lạm dụng uống nước dừa thay thế hoàn toàn nước lọc.
