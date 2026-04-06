Thức uống ngày hè tốt cho người kiểm soát đường huyết, suy thận
GĐXH – Bột sắn dây từ lâu đã là thức uống bổ dưỡng được nhiều người ưa chuộng. Nhiều người lo ngại uống bột sắn dây gây sỏi thận, tuy nhiên thức uống ngày hè giá rẻ này lại tốt với người cần kiểm soát đường huyết, suy thận.
Uống bột sắn dây có gây sỏi thận không?
Cây sắn dây mang lại những lợi ích sức khỏe đáng kể, đặc biệt là rễ củ của nó. Sau khi chế biến, thức uống từ sắn dây không chỉ được biết đến như một món ngon mà còn là thức uống tốt cho người kiểm soát đường huyết và suy thận.
Trên thị trường hiện nay chủ yếu có hai dạng. Củ sắn dây sấy khô phiến mỏng thường được dùng trong các bài thuốc đông y. Tinh bột sắn dây dưới dạng bột trắng mịn đã qua quá trình xay nghiền, ngâm và lọc, gạn bỏ nước chua.
Theo lương y đa khoa Bùi Đắc Sáng (Hội Đông y Hà Nội), trong y học cổ truyền, sắn dây có vị ngọt, tính bình, công năng giải nhiệt, giải cảm, chỉ khát. Đây là vị thuốc quý để chữa cảm mạo phát sốt, ban sởi, mụn nhọt, khát nước và giải rượu rất hiệu quả.
Theo y học hiện đại, bột sắn dây có tác dụng hạ nhiệt, cải thiện tuần hoàn máu não và động mạch vành, giảm đường huyết, điều hòa rối loạn lipid máu và hạ huyết áp. Ngoài ra, nó còn giúp chống loạn nhịp tim, giải độc, bảo vệ tế bào gan, chống lão hóa và hỗ trợ phòng ngừa virus đường hô hấp. Bột sắn dây tốt cho người cần kiểm soát đường huyết, suy thận…
Nhiều người lầm tưởng bột sắn dây giống vôi bột, khi uống vào sẽ lắng đọng tạo thành sỏi. Tuy nhiên, đây là quan niệm sai lầm. Trong y văn cũng chưa ghi nhận trường hợp nào bị sỏi thận do uống bột sắn dây. Thành phần của bột sắn dây hoàn toàn không chứa hoạt chất gây lắng đọng cặn tạo sỏi.
Nguyên nhân gây sỏi thận hình thành là do nồng độ các chất hòa tan trong nước tiểu như canxi, oxalat, kali… tăng cao và kết tinh lại do cơ địa hoặc thói quen sinh hoạt.
Theo chuyên gia dinh dưỡng, dù sắn dây tốt nhưng khi dùng cũng cần lưu ý vì có thể gây ra các phản ứng. Mỗi ngày uống sắn dây không nên quá 1 ly. Ngoài ra, khi dùng cần lưu ý thêm:
+ Không pha cùng mật ong vì sự kết hợp này có thể gây ra những phản ứng độc hại không mong muốn.
+ Uống nước sắn dây nên uống vào buổi sáng, tránh uống vào buổi tối.
+ Sắn dây có tính hàn cao, với trẻ nhỏ hệ tiêu hóa còn yếu nên hạn chế dùng vì dễ bị lạnh bụng, tiêu chảy nếu uống sống. Do đó, nên quấy chín bột sắn trước khi cho trẻ ăn để giảm tính hàn và giúp trẻ dễ hấp thu hơn.
+ Với phụ nữ mang thai, cơ thể đang nóng uống nước sắn dây rất tốt. Tuy nhiên, nếu đang cảm thấy lạnh người, mệt mỏi hoặc có biểu hiện huyết áp thấp không nên dùng.
Cách làm nước uống sắn dây sữa tắc giải nhiệt ngày hè
Nước sắn dây được bán trên thị trường với giá khá rẻ, chỉ từ 10.000 đồng/ly. Theo hướng dẫn của chị Duyên Trần, bạn có thể biến tấu món nước nước sắn dây thơm ngon như sau:
Nguyên liệu: 2 – 3 thìa bột sắn dây, quả quất, 40ml nước nóng, sữa đặc, 100-150ml sữa tươi và nước đường.
Cách làm: Hòa tan 2 thìa bột sắn dây với nước nóng cho tan đều. Cho sữa đặc và sữa tươi vào lắc đều cùng đá viên. Sau đó, bạn thêm 1 - 2 quả quất để tăng vị thơm và độ chua thanh.
Cách phân biệt bột sắn dây thật và giả
Để đạt hiệu quả sức khỏe tốt nhất, chúng ta cần lựa chọn được loại bột sắn dây nguyên chất.
Bột sắn dây nguyên chất, viên bột thường to, sắc cạnh, màu trắng tinh khiết, hương thơm tự nhiên đặc trưng. Khi cắn thử, viên bột có vị giòn, tan nhanh trong miệng, cảm giác ấm nơi đầu lưỡi và hoàn toàn không có sạn.
Hàng kém chất lượng có màu hơi đục, không có mùi thơm hoặc mùi rất nặng (do tẩm ướp), khi cắn thử thấy viên bột mềm.
