6 món ăn dân dã trên mâm cơm gia đình giúp xương khớp 'dễ chịu hơn' khi thời tiết thay đổi
GĐXH - Không ít người sau tuổi 40 có chung một cảm giác: cứ mỗi lần trời trở lạnh, ẩm hoặc chuyển mùa, xương khớp lại “lên tiếng”. Có thể là cơn đau âm ỉ ở đầu gối, cảm giác cứng khớp buổi sáng, hay đơn giản là sự khó chịu khiến việc vận động kém linh hoạt hơn.
Theo các nghiên cứu về cơ xương khớp, thời tiết thay đổi – đặc biệt là độ ẩm và áp suất không khí – có thể ảnh hưởng đến dịch khớp và độ nhạy của dây thần kinh quanh khớp. Điều này khiến các triệu chứng đau, cứng khớp trở nên rõ rệt hơn, nhất là ở người trung niên khi quá trình thoái hóa đã bắt đầu.
Trong khi nhiều người tìm đến thuốc hoặc thực phẩm bổ sung, thì thực tế, chế độ ăn hằng ngày cũng có thể góp phần giúp xương khớp “dễ chịu” hơn một cách tự nhiên. Đáng chú ý, không cần đến những món đắt tiền, mà chính những món ăn dân dã trong mâm cơm Việt lại mang lại hiệu quả bền vững.
Canh xương hầm – bổ sung collagen và khoáng chất tự nhiên
Một bát canh xương hầm, tưởng chừng đơn giản, lại chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho xương khớp. Khi hầm lâu, xương giải phóng collagen, gelatin cùng các khoáng chất như canxi, phốt pho.
Collagen là thành phần quan trọng của sụn khớp. Dù cơ thể vẫn tự sản xuất collagen, nhưng sau tuổi 40, quá trình này giảm dần. Việc bổ sung từ thực phẩm có thể hỗ trợ phần nào cho độ đàn hồi của sụn và giảm cảm giác khô cứng khớp.
Cá kho – nguồn omega-3 giúp giảm viêm
Các loại cá như cá thu, cá trích, cá nục không chỉ quen thuộc mà còn rất giàu omega-3. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng omega-3 có khả năng giảm viêm – một trong những nguyên nhân gây đau khớp.
Đặc biệt, với người bị đau khớp nhẹ hoặc viêm khớp giai đoạn sớm, việc duy trì chế độ ăn giàu omega-3 có thể giúp cải thiện triệu chứng theo thời gian.
Rau lá xanh đậm – “kho dự trữ” canxi và vitamin K
Các loại rau như cải xanh, rau dền, cải bó xôi… chứa nhiều canxi thực vật và vitamin K. Đây là hai yếu tố quan trọng giúp duy trì mật độ xương và hỗ trợ quá trình khoáng hóa xương. Theo các khuyến nghị dinh dưỡng, vitamin K còn tham gia vào quá trình “định vị” canxi vào xương, giúp xương chắc khỏe hơn và giảm nguy cơ loãng xương.
Đậu phụ và các món từ đậu – bổ sung canxi và đạm dễ hấp thu
Đậu phụ là món ăn quen thuộc, dễ chế biến và đặc biệt phù hợp với người trung niên. Đậu nành không chỉ cung cấp protein mà còn chứa isoflavone – hợp chất có thể hỗ trợ sức khỏe xương, nhất là ở phụ nữ sau 40 tuổi.
Một số nghiên cứu cho thấy, chế độ ăn giàu đậu nành có thể giúp làm chậm quá trình mất xương, đặc biệt trong giai đoạn tiền mãn kinh.
Canh cua – món ăn dân dã giàu canxi tự nhiên
Canh cua đồng từ lâu đã được xem là món ăn “mát” và bổ dưỡng. Cua đồng chứa lượng canxi cao, dễ hấp thu, đồng thời cung cấp thêm kẽm và protein.
Đây là món ăn rất phù hợp trong những ngày thời tiết thay đổi, khi cơ thể cần được bổ sung khoáng chất để duy trì sức khỏe xương khớp.
Nghệ và các món ăn có nghệ – hỗ trợ chống viêm tự nhiên
Nghệ không chỉ là gia vị mà còn là “vị thuốc” trong nhiều món ăn Việt. Curcumin trong nghệ đã được nghiên cứu với khả năng chống viêm và giảm đau tự nhiên.
Việc sử dụng nghệ trong các món kho, xào hoặc canh không chỉ tăng hương vị mà còn góp phần hỗ trợ xương khớp, đặc biệt trong những ngày thời tiết ẩm lạnh.
Ăn uống đúng cách – “liều hỗ trợ” bền vững cho xương khớp
Xương khớp không phải là thứ có thể cải thiện chỉ trong một vài ngày. Nhưng theo thời gian, chế độ ăn hợp lý có thể giúp giảm bớt sự khó chịu và làm chậm quá trình thoái hóa.
Sau tuổi 40, thay vì chỉ tập trung vào việc “ăn no” hay “ăn kiêng”, việc lựa chọn những thực phẩm phù hợp – giàu canxi, collagen, omega-3 và chất chống viêm – sẽ mang lại lợi ích lâu dài.
Điều đáng nói là, tất cả những món ăn này đều rất quen thuộc, dễ tìm và không hề đắt đỏ. Đôi khi, chỉ cần quay lại với những món ăn dân dã trong mâm cơm Việt, bạn đã có thể giúp xương khớp của mình “dễ chịu hơn” mỗi khi thời tiết thay đổi.
