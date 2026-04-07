Uống chanh và mật ong giải độc gan hiệu quả không phải ai cũng biết

Công dụng của chanh

Tăng khả năng miễn dịch: Vitamin C dồi dào trong quả chanh giúp cơ thể tăng sản xuất các tế bào bạch cầu, góp phần bảo vệ cơ thể chống lại các bệnh nhiễm trùng.

Hỗ trợ cải thiện sức khỏe tim mạch: Chanh cung cấp nhiều vitamin C và các chất oxy hóa như flavonoids và carotenoids, giúp chống lại gốc tự do, duy trì sức khỏe của tim mạch và giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Cải thiện sức khỏe làn da: Vitamin C trong chanh thúc đẩy quá trình tổng hợp collagen, giúp da sáng mịn.

Hỗ trợ cơ thể hấp thu sắt: Vitamin C và axit nitric dồi dào trong chanh còn hỗ trợ cơ thể hấp thụ sắt.

Ngăn ngừa sỏi thận: Chanh có thể hỗ trợ ngăn ngừa sỏi thận, do chanh có nhiều axit citric, giúp tăng lượng citrate trong nước tiểu. Citrate thường kết hợp với canxi niệu và ức chế sự kết tinh của muối canxi tạo sỏi thận.

Lợi ích của mật ong

Cung cấp năng lượng cho cơ thể: Thành phần chính của mật ong là đường, do đó mật ong là nguồn cung cấp dinh dưỡng và năng lượng tuyệt vời cho cơ thể.

Phòng ngừa bệnh: Các chất chống oxy hóa trong mật ong như phenolic, polyphenol và flavonoid có thể vô hiệu hóa các gốc tự do gây hại cho tế bào. Nhờ đó, hỗ trợ giảm nguy cơ mắc các bệnh lý như tiểu đường, tăng huyết áp…

Cải thiện sức khỏe tim mạch: Acid phenolic và hợp chất polyphenol có trong mật ong còn giúp giảm phản ứng oxy hóa (ROS), nhờ đó giảm nguy cơ mắc các bệnh lý về tim mạch.

Làm đẹp da: Mật ong nguyên chất là một loại tẩy tế bào da chết tự nhiên. Mật ong còn tham gia vào quá trình kích thích tái tạo tế bào da mới, cung cấp độ ẩm tự nhiên cho da, giúp làn da trở nên tươi tắn và mịn màng hơn.

Giúp ngủ ngon hơn: Mật ong còn tham gia quá trình giải phóng melatonin và tryptophan trong não, nhờ đó giúp bạn dễ đi vào giấc ngủ và ngủ sâu hơn.

Cách giải độc gan bằng chanh và mật ong

Nước chanh và mật ong

Uống nước ấm pha với chanh, mật ong là cách đơn giản để tối ưu chức năng gan, thải trừ chất độc tích tụ qua mật và kích thích bàng quang co bóp.

Cách thực hiện: Cho 2 thìa cà phê mật ong nguyên chất, 1 thìa nước chanh tươi vào 300ml nước ấm khuấy đều rồi dùng ngay.

Chanh, mật ong và gừng

Một số hợp chất chống viêm và chống oxy hóa trong gừng như gingerols, shogaols giúp giảm căng thẳng oxy hóa và các chất gây viêm, nhờ đó bảo vệ gan tốt hơn. Theo đó, công thức chanh, mật ong và gừng được cho là có thể giúp hỗ trợ thải độc cơ thể và cải thiện chức năng gan.

Cách thực hiện: Lấy 2 thìa mật ong, 1 thìa nước cốt chanh, 3-5 lát gừng cho vào 300ml nước ấm, khuấy đều và uống trước bữa ăn sáng.

Chanh, mật ong và sả

Sả kích hoạt quá trình loại bỏ độc tố và hóa chất độc hại ra khỏi cơ thể nhờ đặc tính lợi tiểu. Ngoài ra, sả có tính ấm, kích thích tuần hoàn máu.

Nhờ đó, giúp cung cấp dưỡng chất và oxy đến gan hiệu quả, đồng thời, tăng khả năng tái tạo tế bào gan. Công thức giải độc gan bằng chanh, mật ong và sả bạn có thể tham khảo.

Nguyên liệu: 5 quả chanh, 10 cây sả, mật ong.

Cách thực hiện: Chanh rửa sạch rồi cho vào ngăn đông tủ lạnh, sau đó đem ra gọt lấy vỏ. Bạn cần để chanh đông cứng rồi mới gọt để chất dầu dưới vỏ tích tụ lại, không bay ra ngoài.

Sả rửa sạch, đập hơi nát rồi cắt khúc. Đun sôi 3 lít nước rồi cho sả và chanh vào khuấy nhẹ, nấu thêm khoảng 5 phút thì tắt bếp. Nước nguội cho vào bình thủy tinh, đậy nắp, bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh. Mỗi lần uống rót nước chanh sả ra ly rồi cho mật ong vào khuấy đều và thưởng thức ngay.