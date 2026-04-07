Uống chanh và mật ong giải độc gan hiệu quả không phải ai cũng biết
GĐXH - Một số công thức hỗ trợ giải độc gan bằng chanh và mật ong, bạn có thể tham khảo trong bài viết sau.
Công dụng của chanh
Tăng khả năng miễn dịch: Vitamin C dồi dào trong quả chanh giúp cơ thể tăng sản xuất các tế bào bạch cầu, góp phần bảo vệ cơ thể chống lại các bệnh nhiễm trùng.
Hỗ trợ cải thiện sức khỏe tim mạch: Chanh cung cấp nhiều vitamin C và các chất oxy hóa như flavonoids và carotenoids, giúp chống lại gốc tự do, duy trì sức khỏe của tim mạch và giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch.
Cải thiện sức khỏe làn da: Vitamin C trong chanh thúc đẩy quá trình tổng hợp collagen, giúp da sáng mịn.
Hỗ trợ cơ thể hấp thu sắt: Vitamin C và axit nitric dồi dào trong chanh còn hỗ trợ cơ thể hấp thụ sắt.
Ngăn ngừa sỏi thận: Chanh có thể hỗ trợ ngăn ngừa sỏi thận, do chanh có nhiều axit citric, giúp tăng lượng citrate trong nước tiểu. Citrate thường kết hợp với canxi niệu và ức chế sự kết tinh của muối canxi tạo sỏi thận.
Lợi ích của mật ong
Cung cấp năng lượng cho cơ thể: Thành phần chính của mật ong là đường, do đó mật ong là nguồn cung cấp dinh dưỡng và năng lượng tuyệt vời cho cơ thể.
Phòng ngừa bệnh: Các chất chống oxy hóa trong mật ong như phenolic, polyphenol và flavonoid có thể vô hiệu hóa các gốc tự do gây hại cho tế bào. Nhờ đó, hỗ trợ giảm nguy cơ mắc các bệnh lý như tiểu đường, tăng huyết áp…
Cải thiện sức khỏe tim mạch: Acid phenolic và hợp chất polyphenol có trong mật ong còn giúp giảm phản ứng oxy hóa (ROS), nhờ đó giảm nguy cơ mắc các bệnh lý về tim mạch.
Làm đẹp da: Mật ong nguyên chất là một loại tẩy tế bào da chết tự nhiên. Mật ong còn tham gia vào quá trình kích thích tái tạo tế bào da mới, cung cấp độ ẩm tự nhiên cho da, giúp làn da trở nên tươi tắn và mịn màng hơn.
Giúp ngủ ngon hơn: Mật ong còn tham gia quá trình giải phóng melatonin và tryptophan trong não, nhờ đó giúp bạn dễ đi vào giấc ngủ và ngủ sâu hơn.
Cách giải độc gan bằng chanh và mật ong
Nước chanh và mật ong
Uống nước ấm pha với chanh, mật ong là cách đơn giản để tối ưu chức năng gan, thải trừ chất độc tích tụ qua mật và kích thích bàng quang co bóp.
Cách thực hiện: Cho 2 thìa cà phê mật ong nguyên chất, 1 thìa nước chanh tươi vào 300ml nước ấm khuấy đều rồi dùng ngay.
Chanh, mật ong và gừng
Một số hợp chất chống viêm và chống oxy hóa trong gừng như gingerols, shogaols giúp giảm căng thẳng oxy hóa và các chất gây viêm, nhờ đó bảo vệ gan tốt hơn. Theo đó, công thức chanh, mật ong và gừng được cho là có thể giúp hỗ trợ thải độc cơ thể và cải thiện chức năng gan.
Cách thực hiện: Lấy 2 thìa mật ong, 1 thìa nước cốt chanh, 3-5 lát gừng cho vào 300ml nước ấm, khuấy đều và uống trước bữa ăn sáng.
Chanh, mật ong và sả
Sả kích hoạt quá trình loại bỏ độc tố và hóa chất độc hại ra khỏi cơ thể nhờ đặc tính lợi tiểu. Ngoài ra, sả có tính ấm, kích thích tuần hoàn máu.
Nhờ đó, giúp cung cấp dưỡng chất và oxy đến gan hiệu quả, đồng thời, tăng khả năng tái tạo tế bào gan. Công thức giải độc gan bằng chanh, mật ong và sả bạn có thể tham khảo.
Nguyên liệu: 5 quả chanh, 10 cây sả, mật ong.
Cách thực hiện: Chanh rửa sạch rồi cho vào ngăn đông tủ lạnh, sau đó đem ra gọt lấy vỏ. Bạn cần để chanh đông cứng rồi mới gọt để chất dầu dưới vỏ tích tụ lại, không bay ra ngoài.
Sả rửa sạch, đập hơi nát rồi cắt khúc. Đun sôi 3 lít nước rồi cho sả và chanh vào khuấy nhẹ, nấu thêm khoảng 5 phút thì tắt bếp. Nước nguội cho vào bình thủy tinh, đậy nắp, bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh. Mỗi lần uống rót nước chanh sả ra ly rồi cho mật ong vào khuấy đều và thưởng thức ngay.
6 món ăn dân dã trên mâm cơm gia đình giúp xương khớp 'dễ chịu hơn' khi thời tiết thay đổiĂn - 3 giờ trước
GĐXH - Không ít người sau tuổi 40 có chung một cảm giác: cứ mỗi lần trời trở lạnh, ẩm hoặc chuyển mùa, xương khớp lại “lên tiếng”. Có thể là cơn đau âm ỉ ở đầu gối, cảm giác cứng khớp buổi sáng, hay đơn giản là sự khó chịu khiến việc vận động kém linh hoạt hơn.
Cách ngâm dâu tằm để lâu không mốc hỏng và lên men cho mùa hèĂn - 4 giờ trước
GĐXH – Dâu tằm đang vào chính vụ. Loại quả chỉ xuất hiện khoảng hơn 1 tháng này có giá rẻ nhưng rất bổ dưỡng được nhiều người mua về ngâm dùng dần. Tuy nhiên, khi ngâm sai cách, nước dâu tằm dễ bị lên men, nổi váng, nhanh hỏng.
Đây mới là trứng bác chất lượng cao: Cách làm 99% mọi người chưa thử và quan trọng là không dùng 1 giọt dầu nàoĂn - 4 giờ trước
Để giúp bạn có được món trứng bác ngon lành, mềm mướt chúng tôi gợi ý một cách làm "mới toanh" và 99% mọi người chưa từng thử.
Thịt lợn có 4 đặc điểm này, rẻ mấy cũng đừng vội mua: Cẩn thận “rước bệnh” về nhàĂn - 9 giờ trước
GĐXH - Không phải miếng thịt nào trông “đẹp mắt” hay có giá rẻ cũng an toàn.
Loại nước uống thanh nhiệt, mát gan cho cơ thể tràn đầy sức sốngĂn - 12 giờ trước
GĐXH - Nước uống thanh nhiệt có tác dụng giúp làm mát, thanh lọc cơ thể, thích hợp dùng trong những ngày nắng nóng. Hãy cùng tìm hiểu về các loại nước uống mát gan và học cách lựa chọn thức uống phù hợp.
Bữa sáng "chuẩn Eat Clean" siêu nhanh gọn: Bánh mì kẹp tôm bò đậm đà vèo cái là xong, chị em rần rần học theoĂn - 13 giờ trước
Chỉ vài phút vào bếp, bạn đã có ngay bữa brunch healthy với sandwich tôm bò đậm vị và nước ép thanh mát, ngập tràn năng lượng cho ngày mới.
Vì sao nhiều người sau tuổi 45 ăn ít nhưng vẫn tăng cân? Thủ phạm thường nằm ở bữa tốiĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Có một nghịch lý khá phổ biến ở tuổi trung niên: ăn ít hơn trước, thậm chí còn “kiêng khem”, nhưng cân nặng vẫn tăng dần, đặc biệt là vùng bụng. Nhiều người cho rằng đó là do tuổi tác, do “cơ địa”, nhưng thực tế, nguyên nhân thường nằm ở một chi tiết rất quen thuộc trong sinh hoạt hằng ngày – bữa tối.
Sau tuổi 40, bữa sáng càng đơn giản càng tốt? Sự thật khiến nhiều người giật mìnhĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Sau tuổi 40, điều quan trọng không phải là ăn nhiều hay ít, mà là ăn đúng cách ngay từ đầu ngày. Và đôi khi, sự khác biệt giữa một ngày tràn đầy năng lượng và một ngày mệt mỏi… chỉ nằm ở bữa sáng bạn đã chọn như thế nào.
Chế độ ăn khoa học cho người ung thư gan trước khi điều trịĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Ngoài việc cung cấp dinh dưỡng cần thiết để cải thiện và duy trì sức khỏe tổng thể, mục đích lớn nhất của việc xây dựng chế độ ăn cho người ung thư gan trước khi điều trị là giúp người bệnh chuẩn bị đầy đủ về mặt thể chất.
Thức uống ngày hè tốt cho người kiểm soát đường huyết, suy thậnĂn - 1 ngày trước
GĐXH – Bột sắn dây từ lâu đã là thức uống bổ dưỡng được nhiều người ưa chuộng. Nhiều người lo ngại uống bột sắn dây gây sỏi thận, tuy nhiên thức uống ngày hè giá rẻ này lại tốt với người cần kiểm soát đường huyết, suy thận.
Thức uống ngày hè tốt cho người kiểm soát đường huyết, suy thậnĂn
GĐXH – Bột sắn dây từ lâu đã là thức uống bổ dưỡng được nhiều người ưa chuộng. Nhiều người lo ngại uống bột sắn dây gây sỏi thận, tuy nhiên thức uống ngày hè giá rẻ này lại tốt với người cần kiểm soát đường huyết, suy thận.