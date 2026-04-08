Đây mới là công thức giải độc gan bằng đậu xanh bạn nên biết
GĐXH - Có nhiều cách chế biến đậu xanh để giải độc gan, bạn có thể tham khảo một số cách có trong bài viết sau.
Cách nấu nước đậu xanh giải độc gan
Dùng nước đậu xanh giải độc gan là cách đơn giản và khá hiệu quả.
Chuẩn bị: 60g đậu xanh còn vỏ. 2 lít nước. 1 ít đường, muối.
Cách làm: Đậu xanh rửa sạch rồi, để ráo nước. Cho chảo lên bếp, đợi chảo nóng rồi cho đậu xanh vào rang đều với lửa nhỏ khoảng 10 phút. Cho nước và đậu xanh đã rang vào nồi, đun sôi với lửa nhỏ 30-45 phút cho đến khi đậu xanh nở ra thì tắt bếp.
Lọc lấy nước để uống, phần hạt có thể dùng làm xôi, chè… Để dễ uống hơn, bạn có thể thêm chút đường hoặc muối. Có thể bảo quản nước đậu xanh trong ngăn mát tủ lạnh và uống dần trong 1-2 ngày.
Cháo đậu xanh giải độc gan
Ngoài nước đậu xanh giải độc gan, bạn có thể thay đổi với món cháo đậu xanh. Cháo đậu xanh đơn giản, dễ làm nhưng nhiều dưỡng chất, có tác dụng hỗ trợ giải độc gan, thích hợp với người bệnh gan, say rượu hoặc người mới ốm dậy.
Chuẩn bị: 30g đậu xanh còn vỏ. 200g gạo tẻ.
Cách làm: Đậu xanh ngâm với nước 3-4 tiếng rồi vớt để ráo. Gạo tẻ rang vàng rồi vo lại cho sạch.
Cho nước, đậu xanh, gạo tẻ đã rang vào nồi và ninh nhừ. Bạn có thể thêm gia vị hoặc thêm hành lá, tía tô, thịt bằm tùy khẩu vị. Dùng cháo khi còn nóng.
Sữa đậu xanh giải độc gan
Sữa đậu xanh là đồ uống thơm ngon, chứa nhiều dưỡng chất cần thiết cho thể, uống thường xuyên và đúng cách còn hỗ trợ giải độc gan.
Chuẩn bị: 500g đậu xanh còn vỏ. 2 lít nước. 1 bó lá dứa. Sữa tươi, đường, muối.
Cách làm: Đậu xanh rửa sạch, bỏ hạt hư rồi ngâm với nước 3-4 tiếng. Lá dứa rửa sạch và cột thành chùm. Cho nước và đậu xanh đã ngâm vào nồi rồi nấu cho đến khi đậu xanh chín mềm.
Đậu xanh đã chín mềm, thêm vào ít đường và cho vào máy xay sinh tố xay nhuyễn mịn. Cho đậu xanh đã xay nhuyễn và lá dứa vào nồi, có thể cho thêm ít nước, vừa nấu vừa khuấy đều.
Đun hỗn hợp khoảng 10-15 phút, tắt bếp và để nguội. Đổ sữa vào lọ thủy tinh, khi muốn dùng có thể thêm sữa tươi. Bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh và dùng dần 1-2 ngày.
Chè đậu xanh giải độc gan
Đậu xanh bổ dưỡng có thể kết hợp cùng với nha đam tạo thành món chè đậu xanh giải độc gan.
Chuẩn bị: 150g đậu xanh còn vỏ. 400g nha đam.
Cách làm: Đậu xanh ngâm với nước khoảng 3 tiếng. Nha đam rửa sạch, gọt bỏ phần vỏ xanh, lấy phần thịt trắng bên trong cắt thành hạt lựu rồi ngâm với nước muối khoảng 20 phút, sau đó vớt ra rửa lại với nước nhiều lần và để ráo.
Trụng sơ nha đam với nước sôi và trộn với một ít đường rồi cho vào tủ lạnh. Đem đậu xanh nấu chín với khoảng 500ml nước. Ninh nhừ đậu xanh rồi thêm đường tùy theo khẩu vị vào khuấy đều. Chờ chè nguội, múc ra bát, cho thêm nha đam vào trộn đều và dùng ngay.
Canh đậu xanh tía tô thanh nhiệt
Chuẩn bị: 200g đậu xanh còn vỏ. 1 nắm lá tía tô. Gia vị thông thường.
Cách làm: Đậu xanh rửa sạch và ngâm khoảng 3-4 tiếng. Đem đậu xanh nấu chín với 1 lít nước, thêm lá tía tô và nêm nếm vừa ăn. Múc ra tô và thường thức khi còn nóng.
Lưu ý khi dùng đậu xanh giải độc gan
Nhìn chung, nước đậu xanh giải độc gan và các món từ đậu xanh có thể hỗ trợ thanh nhiệt, giải độc gan. Tuy nhiên, để đạt hiệu quả và đảm bảo an toàn khi sử dụng, bạn cần lưu ý:
Đây chỉ là biện pháp hỗ trợ giải độc gan, không thay thế các phương pháp điều trị các bệnh lý về gan và phải kiên trì sử dụng trong thời gian dài mới đem lại hiệu quả.
Mỗi tuần chỉ nên dùng đậu xanh 2-3 lần, không được lạm dụng. Không tự ý kết hợp đậu xanh với một số vị thuốc Đông y.
Người có cơ địa hàn (lạnh) nên hạn chế ăn đậu xanh. Xây dựng chế độ ăn uống khoa học, vận động thường xuyên, làm việc và nghỉ ngơi hợp lý.
Thưởng thức bánh trứng kiến đang hot: Người khen ngon, người nhập viện vì sốc phản vệĂn - 16 phút trước
Bánh trứng kiến - đặc sản vùng cao có vị béo bùi, đang gây sốt trên TikTok - khiến nhiều thực khách bị dị ứng, mẩn ngứa, thậm chí nhập viện khẩn cấp vì sốc phản vệ.
Cảnh báo đặc biệt tới các gia đình đang nấu cơm bằng nồi cơm điện: Thói quen 'giữ ấm cả ngày' tiềm ẩn rủi ro lớnĂn - 2 giờ trước
GĐXH - Nguy cơ không đến từ những điều xa lạ, mà lại xuất phát từ chính những thói quen quen thuộc mỗi ngày trong gian bếp.
5 món ăn dân dã trong mâm cơm Việt giúp người sau 40 tuổi ngủ ngon hơnĂn - 6 giờ trước
GĐXH - Ở tuổi trung niên, giấc ngủ không còn “đến dễ” như trước. Không ít người bước qua tuổi 40 bắt đầu gặp tình trạng khó ngủ, ngủ chập chờn, dễ tỉnh giấc giữa đêm hoặc thức dậy với cảm giác mệt mỏi. Nhiều người tìm đến thực phẩm chức năng hoặc thuốc hỗ trợ, nhưng lại bỏ qua một yếu tố rất gần gũi: bữa cơm hằng ngày.
Loại nước ép từ trái cây và rau củ giải nhiệt, bổ dưỡng mùa hè bạn nên biếtĂn - 8 giờ trước
GĐXH - Mùa hè là thời điểm lý tưởng để thưởng thức những ly nước ép mát lạnh, giúp giải nhiệt. Bài viết này sẽ giới thiệu một số loại nước ép từ trái cây và rau củ, mang đến hương vị tươi mới và lợi ích dinh dưỡng cho bạn và gia đình.
Cách nấu bánh đa riêu của thơm ngon tại nhàĂn - 9 giờ trước
Bánh đa riêu cua là món ăn dân dã với vị ngọt của cua đồng, sắc đỏ của cà chua và mùi thơm của hành phi hòa quyện vào nhau rất đậm đà, cuốn hút.
Uống chanh và mật ong giải độc gan hiệu quả không phải ai cũng biếtĂn - 20 giờ trước
GĐXH - Một số công thức hỗ trợ giải độc gan bằng chanh và mật ong, bạn có thể tham khảo trong bài viết sau.
6 món ăn dân dã trên mâm cơm gia đình giúp xương khớp 'dễ chịu hơn' khi thời tiết thay đổiĂn - 22 giờ trước
GĐXH - Không ít người sau tuổi 40 có chung một cảm giác: cứ mỗi lần trời trở lạnh, ẩm hoặc chuyển mùa, xương khớp lại “lên tiếng”. Có thể là cơn đau âm ỉ ở đầu gối, cảm giác cứng khớp buổi sáng, hay đơn giản là sự khó chịu khiến việc vận động kém linh hoạt hơn.
Cách ngâm dâu tằm để lâu không mốc hỏng và lên men cho mùa hèĂn - 23 giờ trước
GĐXH – Dâu tằm đang vào chính vụ. Loại quả chỉ xuất hiện khoảng hơn 1 tháng này có giá rẻ nhưng rất bổ dưỡng được nhiều người mua về ngâm dùng dần. Tuy nhiên, khi ngâm sai cách, nước dâu tằm dễ bị lên men, nổi váng, nhanh hỏng.
Đây mới là trứng bác chất lượng cao: Cách làm 99% mọi người chưa thử và quan trọng là không dùng 1 giọt dầu nàoĂn - 1 ngày trước
Để giúp bạn có được món trứng bác ngon lành, mềm mướt chúng tôi gợi ý một cách làm "mới toanh" và 99% mọi người chưa từng thử.
Thịt lợn có 4 đặc điểm này, rẻ mấy cũng đừng vội mua: Cẩn thận “rước bệnh” về nhàĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Không phải miếng thịt nào trông “đẹp mắt” hay có giá rẻ cũng an toàn.
Thức uống ngày hè tốt cho người kiểm soát đường huyết, suy thậnĂn
GĐXH – Bột sắn dây từ lâu đã là thức uống bổ dưỡng được nhiều người ưa chuộng. Nhiều người lo ngại uống bột sắn dây gây sỏi thận, tuy nhiên thức uống ngày hè giá rẻ này lại tốt với người cần kiểm soát đường huyết, suy thận.