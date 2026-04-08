Đây mới là công thức giải độc gan bằng đậu xanh bạn nên biết

Cách nấu nước đậu xanh giải độc gan

Dùng nước đậu xanh giải độc gan là cách đơn giản và khá hiệu quả.

Chuẩn bị: 60g đậu xanh còn vỏ. 2 lít nước. 1 ít đường, muối.

Cách làm: Đậu xanh rửa sạch rồi, để ráo nước. Cho chảo lên bếp, đợi chảo nóng rồi cho đậu xanh vào rang đều với lửa nhỏ khoảng 10 phút. Cho nước và đậu xanh đã rang vào nồi, đun sôi với lửa nhỏ 30-45 phút cho đến khi đậu xanh nở ra thì tắt bếp.

Khi dùng đậu xanh chế biến các món giải độc gan nên dùng cả vỏ nhằm đem lại hiệu quả cao nhất.

Lọc lấy nước để uống, phần hạt có thể dùng làm xôi, chè… Để dễ uống hơn, bạn có thể thêm chút đường hoặc muối. Có thể bảo quản nước đậu xanh trong ngăn mát tủ lạnh và uống dần trong 1-2 ngày.

Cháo đậu xanh giải độc gan

Ngoài nước đậu xanh giải độc gan, bạn có thể thay đổi với món cháo đậu xanh. Cháo đậu xanh đơn giản, dễ làm nhưng nhiều dưỡng chất, có tác dụng hỗ trợ giải độc gan, thích hợp với người bệnh gan, say rượu hoặc người mới ốm dậy.

Chuẩn bị: 30g đậu xanh còn vỏ. 200g gạo tẻ.

Cách làm: Đậu xanh ngâm với nước 3-4 tiếng rồi vớt để ráo. Gạo tẻ rang vàng rồi vo lại cho sạch.

Cháo đậu xanh là món ăn bổ dưỡng giải độc gan rất tốt.

Cho nước, đậu xanh, gạo tẻ đã rang vào nồi và ninh nhừ. Bạn có thể thêm gia vị hoặc thêm hành lá, tía tô, thịt bằm tùy khẩu vị. Dùng cháo khi còn nóng.

Sữa đậu xanh giải độc gan

Sữa đậu xanh là đồ uống thơm ngon, chứa nhiều dưỡng chất cần thiết cho thể, uống thường xuyên và đúng cách còn hỗ trợ giải độc gan.

Chuẩn bị: 500g đậu xanh còn vỏ. 2 lít nước. 1 bó lá dứa. Sữa tươi, đường, muối.

Cách làm: Đậu xanh rửa sạch, bỏ hạt hư rồi ngâm với nước 3-4 tiếng. Lá dứa rửa sạch và cột thành chùm. Cho nước và đậu xanh đã ngâm vào nồi rồi nấu cho đến khi đậu xanh chín mềm.

Đậu xanh đã chín mềm, thêm vào ít đường và cho vào máy xay sinh tố xay nhuyễn mịn. Cho đậu xanh đã xay nhuyễn và lá dứa vào nồi, có thể cho thêm ít nước, vừa nấu vừa khuấy đều.

Đun hỗn hợp khoảng 10-15 phút, tắt bếp và để nguội. Đổ sữa vào lọ thủy tinh, khi muốn dùng có thể thêm sữa tươi. Bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh và dùng dần 1-2 ngày.

Chè đậu xanh giải độc gan

Đậu xanh bổ dưỡng có thể kết hợp cùng với nha đam tạo thành món chè đậu xanh giải độc gan.

Chuẩn bị: 150g đậu xanh còn vỏ. 400g nha đam.

Cách làm: Đậu xanh ngâm với nước khoảng 3 tiếng. Nha đam rửa sạch, gọt bỏ phần vỏ xanh, lấy phần thịt trắng bên trong cắt thành hạt lựu rồi ngâm với nước muối khoảng 20 phút, sau đó vớt ra rửa lại với nước nhiều lần và để ráo.

Trụng sơ nha đam với nước sôi và trộn với một ít đường rồi cho vào tủ lạnh. Đem đậu xanh nấu chín với khoảng 500ml nước. Ninh nhừ đậu xanh rồi thêm đường tùy theo khẩu vị vào khuấy đều. Chờ chè nguội, múc ra bát, cho thêm nha đam vào trộn đều và dùng ngay.

Canh đậu xanh tía tô thanh nhiệt

Chuẩn bị: 200g đậu xanh còn vỏ. 1 nắm lá tía tô. Gia vị thông thường.

Cách làm: Đậu xanh rửa sạch và ngâm khoảng 3-4 tiếng. Đem đậu xanh nấu chín với 1 lít nước, thêm lá tía tô và nêm nếm vừa ăn. Múc ra tô và thường thức khi còn nóng.

Lưu ý khi dùng đậu xanh giải độc gan

Nhìn chung, nước đậu xanh giải độc gan và các món từ đậu xanh có thể hỗ trợ thanh nhiệt, giải độc gan. Tuy nhiên, để đạt hiệu quả và đảm bảo an toàn khi sử dụng, bạn cần lưu ý:

Đây chỉ là biện pháp hỗ trợ giải độc gan, không thay thế các phương pháp điều trị các bệnh lý về gan và phải kiên trì sử dụng trong thời gian dài mới đem lại hiệu quả.

Mỗi tuần chỉ nên dùng đậu xanh 2-3 lần, không được lạm dụng. Không tự ý kết hợp đậu xanh với một số vị thuốc Đông y.

Người có cơ địa hàn (lạnh) nên hạn chế ăn đậu xanh. Xây dựng chế độ ăn uống khoa học, vận động thường xuyên, làm việc và nghỉ ngơi hợp lý.

