Cảnh báo đặc biệt tới các gia đình đang nấu cơm bằng nồi cơm điện: Thói quen 'giữ ấm cả ngày' tiềm ẩn rủi ro lớn

Thứ tư, 13:16 08/04/2026 | Ăn
Phương Nghi (t/h)
GĐXH - Nguy cơ không đến từ những điều xa lạ, mà lại xuất phát từ chính những thói quen quen thuộc mỗi ngày trong gian bếp.

Nồi cơm điện từ lâu đã trở thành vật dụng không thể thiếu trong gian bếp của nhiều gia đình Việt. Không chỉ dùng để nấu cơm, chiếc nồi nhỏ này còn được tận dụng để giữ ấm, hâm nóng thức ăn, thậm chí “giữ” cơm từ bữa này sang bữa khác. Tuy nhiên, chính sự tiện lợi ấy lại vô tình hình thành một thói quen phổ biến nhưng tiềm ẩn nguy cơ: để cơm và thức ăn trong chế độ giữ ấm suốt nhiều giờ.

Nhiều người cho rằng chỉ cần nồi còn nóng là thực phẩm vẫn an toàn. Nhưng thực tế lại không đơn giản như vậy.

Giữ ấm lâu: tưởng tiện nhưng lại tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, chế độ “giữ ấm” của nồi cơm điện thường duy trì ở khoảng 60–70°C. Đây là mức nhiệt nằm sát ngưỡng nguy hiểm, nơi vi khuẩn có thể sinh sôi nếu nhiệt độ không ổn định hoặc phân bố không đồng đều trong nồi.

Thực phẩm chín nếu bị giữ ở nhiệt độ không đủ cao hoặc để quá lâu rất dễ rơi vào “vùng nguy hiểm” (khoảng 4–60°C) – môi trường lý tưởng để vi khuẩn phát triển nhanh chóng. Điều này đặc biệt đáng lo với cơm, bởi gạo có thể chứa bào tử vi khuẩn Bacillus cereus. Sau khi nấu, nếu cơm không được bảo quản đúng cách, vi khuẩn này có thể sinh độc tố gây ngộ độc, với các biểu hiện như đau bụng, nôn mửa, tiêu chảy.

Không chỉ vậy, trong quá trình sử dụng, nồi cơm thường xuyên bị mở ra, đóng vào, xới cơm nhiều lần. Điều này khiến lớp cơm phía trên dễ nguội nhanh hơn, tạo ra sự chênh lệch nhiệt độ – yếu tố càng làm tăng nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Rủi ro không nằm ở chiếc nồi, mà ở cách chúng ta sử dụng

Điều đáng nói là bản thân nồi cơm điện không có lỗi. Vấn đề nằm ở thói quen sử dụng của người dùng. Việc giữ ấm quá lâu khiến thực phẩm không còn được bảo quản trong điều kiện an toàn, dù vẫn “có vẻ” nóng.

Các chuyên gia khuyến cáo, cơm và thức ăn sau khi nấu chín nên được dùng càng sớm càng tốt. Chế độ giữ ấm chỉ nên xem là giải pháp tạm thời, không phải cách bảo quản dài hạn. Một mốc thời gian dễ nhớ là không nên để cơm trong nồi giữ ấm quá khoảng 4 giờ.

Thận trọng hơn, nhiều cơ quan an toàn thực phẩm quốc tế còn khuyến nghị nên làm nguội và bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh trong vòng 2 giờ sau khi nấu, đặc biệt với những món dễ hỏng.

Cách sử dụng nồi cơm điện an toàn hơn

Để vừa đảm bảo sức khỏe, vừa giữ được chất lượng bữa ăn, các chuyên gia đưa ra một số nguyên tắc đơn giản nhưng rất quan trọng.

Trước hết, nếu còn cơm sau bữa ăn, nên xới ra hộp sạch, dàn mỏng để nguội nhanh rồi cho vào tủ lạnh. Việc để nguyên cả nồi cơm nóng rồi chờ nguội tự nhiên trong thời gian dài lại chính là điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn phát triển.

Khi sử dụng lại, cần hâm nóng kỹ đến khi cơm nóng đều, bốc hơi rõ rệt. Thực phẩm sau khi đã hâm nóng không nên tiếp tục làm lạnh rồi hâm lại nhiều lần, vì điều này làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn và tích tụ độc tố.

Ngoài ra, việc sử dụng nồi cơm điện đúng cách cũng góp phần đảm bảo an toàn lâu dài. Người dùng nên tránh để nồi cạn nước nhưng vẫn cắm điện, hạn chế dùng muôi kim loại gây xước lớp chống dính, vệ sinh bằng dụng cụ mềm và thường xuyên kiểm tra dây điện, phích cắm để tránh rủi ro cháy nổ.

Thịt lợn có 4 đặc điểm này, rẻ mấy cũng đừng vội mua: Cẩn thận "rước bệnh" về nhà

GĐXH - Không phải miếng thịt nào trông “đẹp mắt” hay có giá rẻ cũng an toàn.

5 món ăn dân dã trong mâm cơm Việt giúp người sau 40 tuổi ngủ ngon hơn

Loại nước ép từ trái cây và rau củ giải nhiệt, bổ dưỡng mùa hè bạn nên biết

Cách nấu bánh đa riêu của thơm ngon tại nhà

Uống chanh và mật ong giải độc gan hiệu quả không phải ai cũng biết

6 món ăn dân dã trên mâm cơm gia đình giúp xương khớp 'dễ chịu hơn' khi thời tiết thay đổi

Ăn - 4 giờ trước

GĐXH - Ở tuổi trung niên, giấc ngủ không còn “đến dễ” như trước. Không ít người bước qua tuổi 40 bắt đầu gặp tình trạng khó ngủ, ngủ chập chờn, dễ tỉnh giấc giữa đêm hoặc thức dậy với cảm giác mệt mỏi. Nhiều người tìm đến thực phẩm chức năng hoặc thuốc hỗ trợ, nhưng lại bỏ qua một yếu tố rất gần gũi: bữa cơm hằng ngày.

Ăn - 6 giờ trước

GĐXH - Mùa hè là thời điểm lý tưởng để thưởng thức những ly nước ép mát lạnh, giúp giải nhiệt. Bài viết này sẽ giới thiệu một số loại nước ép từ trái cây và rau củ, mang đến hương vị tươi mới và lợi ích dinh dưỡng cho bạn và gia đình.

Ăn - 7 giờ trước

Bánh đa riêu cua là món ăn dân dã với vị ngọt của cua đồng, sắc đỏ của cà chua và mùi thơm của hành phi hòa quyện vào nhau rất đậm đà, cuốn hút.

Ăn - 18 giờ trước

GĐXH - Một số công thức hỗ trợ giải độc gan bằng chanh và mật ong, bạn có thể tham khảo trong bài viết sau.

Ăn - 21 giờ trước

GĐXH - Không ít người sau tuổi 40 có chung một cảm giác: cứ mỗi lần trời trở lạnh, ẩm hoặc chuyển mùa, xương khớp lại “lên tiếng”. Có thể là cơn đau âm ỉ ở đầu gối, cảm giác cứng khớp buổi sáng, hay đơn giản là sự khó chịu khiến việc vận động kém linh hoạt hơn.

Ăn - 22 giờ trước

GĐXH – Dâu tằm đang vào chính vụ. Loại quả chỉ xuất hiện khoảng hơn 1 tháng này có giá rẻ nhưng rất bổ dưỡng được nhiều người mua về ngâm dùng dần. Tuy nhiên, khi ngâm sai cách, nước dâu tằm dễ bị lên men, nổi váng, nhanh hỏng.

Ăn - 22 giờ trước

Để giúp bạn có được món trứng bác ngon lành, mềm mướt chúng tôi gợi ý một cách làm "mới toanh" và 99% mọi người chưa từng thử.

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Không phải miếng thịt nào trông “đẹp mắt” hay có giá rẻ cũng an toàn.

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Nước uống thanh nhiệt có tác dụng giúp làm mát, thanh lọc cơ thể, thích hợp dùng trong những ngày nắng nóng. Hãy cùng tìm hiểu về các loại nước uống mát gan và học cách lựa chọn thức uống phù hợp.

Ăn - 1 ngày trước

Chỉ vài phút vào bếp, bạn đã có ngay bữa brunch healthy với sandwich tôm bò đậm vị và nước ép thanh mát, ngập tràn năng lượng cho ngày mới.

Ăn

GĐXH – Bột sắn dây từ lâu đã là thức uống bổ dưỡng được nhiều người ưa chuộng. Nhiều người lo ngại uống bột sắn dây gây sỏi thận, tuy nhiên thức uống ngày hè giá rẻ này lại tốt với người cần kiểm soát đường huyết, suy thận.

Ăn
Ăn
Ăn
Ăn

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
