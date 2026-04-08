Loại nước ép từ trái cây và rau củ giải nhiệt, bổ dưỡng mùa hè bạn nên biết

Thứ tư, 07:11 08/04/2026 | Ăn
Huyền Trang (T/h)
GĐXH - Mùa hè là thời điểm lý tưởng để thưởng thức những ly nước ép mát lạnh, giúp giải nhiệt. Bài viết này sẽ giới thiệu một số loại nước ép từ trái cây và rau củ, mang đến hương vị tươi mới và lợi ích dinh dưỡng cho bạn và gia đình.

Nước ép cam

Nước ép cam là một thức uống thơm ngon, bổ dưỡng và dễ làm. Nước ép cam không chỉ có tác dụng giải khát, thanh nhiệt mà còn mang đến nhiều lợi ích. Uống một ly nước ép cam mỗi ngày cung cấp nhiều vitamin C, một chất chống oxy hóa quan trọng giúp tăng cường hệ miễn dịch, ngăn ngừa các bệnh nhiễm trùng, nâng cao thể lực, kích thích não bộ, cải thiện tâm trạng và bảo vệ cơ thể khỏi các gốc tự do gây hại.

Trước hết bạn cần chuẩn bị khoảng 500g cam vàng, khoảng 3 muỗng đường và một ít đá lạnh. Bạn hãy rửa sạch cam bằng nước mát và lau khô. Bạn lăn nhẹ quả cam trên mặt phẳng để tiết bớt tinh dầu nơi vỏ. Tinh dầu vỏ cam là nguyên nhân chính khiến nước cam bị đắng.

Loại nước ép từ trái cây và rau củ giải nhiệt, bổ dưỡng mùa hè bạn nên biết - Ảnh 1.

Nước ép cam là một thức uống thơm ngon, bổ dưỡng và dễ làm.

Tiếp đến bạn hãy cắt đôi quả cam theo chiều ngang, sử dụng dụng cụ vắt cam để vắt lấy phần nước. Lưu ý không vắt quá kĩ vào phần vỏ trắng.

Sau đó, bạn hãy cho đá viên vào cốc, khoảng 1/2 cốc. Bạn rót nước cam tươi đã vắt vào ly, thêm vào 3 muỗng đường để tăng thêm vị ngọt dịu cho ly nước ép. Bạn khuấy đều và thưởng thức.

Nước ép bưởi

Nước ép bưởi là loại thức uống thơm ngon, mát lạnh và giàu dinh dưỡng. Bưởi là loại quả có vị chua, phần tinh dầu thơm rất dễ chịu, đem lại cảm giác thoải mái. Nước ép bưởi cung cấp nhiều chất xơ và chất chống oxy hóa.

Cách pha chế nước ép bưởi tại nhà: Trước hết bạn cần chuẩn bị 1 trái bưởi, khoảng 50 ml nước đường và một ít đá lạnh. Bạn hãy rửa sạch bưởi và lau khô, lăn nhẹ quả bưởi để giảm tinh dầu.

Loại nước ép từ trái cây và rau củ giải nhiệt, bổ dưỡng mùa hè bạn nên biết - Ảnh 2.

Nước ép bưởi là loại thức uống thơm ngon, mát lạnh và giàu dinh dưỡng.

Bạn bóc vỏ trái bưởi và tách lấy múi, sau đó bạn hãy loại bỏ hạt và phần cùi trắng. Bạn cho các múi bưởi vừa tách vào máy ép trái cây nhằm ép lấy nước cốt.

Bạn rót phần nước ép vào ly, thêm vào 50 ml nước đường để tăng độ ngọt hài hòa. Bạn thêm đá viên vào ly và sau đó khuấy đều lên là dùng được. Bạn có thể trang trí thêm một ít tép bưởi tươi nhằm tăng thêm phần đẹp mắt.

Nước ép dưa hấu

Nước ép dưa hấu là thức uống rất được ưa chuộng vào những ngày nắng nóng. Dưa hấu thường có vị ngọt, thanh mát, đem lại cảm giác sảng khoái. Nước ép dưa hấu cung cấp nhiều vitamin và khoáng chất.

Cách pha chế nước ép dưa hấu tại nhà: Bạn hãy chuẩn bị 1 trái dưa hấu, khoảng ¼ muỗng muối ăn và một ít đá lạnh. Bạn rửa sạch dưa hấu và lau khô.

Loại nước ép từ trái cây và rau củ giải nhiệt, bổ dưỡng mùa hè bạn nên biết - Ảnh 3.

Nước ép dưa hấu là thức uống rất được ưa chuộng vào những ngày nắng nóng.

Bạn cắt hai đầu của quả dưa hấu, gọt sạch vỏ bên ngoài, sau đó cắt thành những miếng nhỏ vừa phải để dễ dàng cho vào máy ép. Sau đó cho những miếng dưa hấu vào máy ép trái cây, thêm vào ¼ muỗng muối ăn, ép lấy nước cốt.

Sau khi ép xong, bạn rót phần nước ép vào ly, thêm vào một ít đá lạnh, khuấy đều cho tan là có thể dùng được. Thông thường 1 trái dưa hấu có thể làm 2 ly, bạn có thể giữ 1 ly vào ngăn mát để sử dụng vào lúc sau.

Nước ép cà chua

Nước ép cà chua là một lựa chọn khác mà bài viết giới thiệu đến bạn, đây là một thức uống bổ dưỡng và dễ làm tại nhà. Cà chua có vị chua ngọt, giàu vitamin C, A, B, Kali, Magie và chất chống oxy hóa như lycopene.

Cách pha chế nước ép cà chua tại nhà: Bạn hãy chuẩn bị 400 g cà chua nguyên trái, 80 g đường, ¼ muỗng muối ăn, khoảng 200 ml nước lọc và một ít đá lạnh. Bạn rửa sạch cà chua và lau khô.

Loại nước ép từ trái cây và rau củ giải nhiệt, bổ dưỡng mùa hè bạn nên biết - Ảnh 4.

Nước ép cà chua là một lựa chọn khác mà bài viết giới thiệu đến bạn, đây là một thức uống bổ dưỡng và dễ làm tại nhà.

Bạn đun sôi nước lọc, sau đó bạn cho cà chua vào trụng trong khoảng 2 – 4 phút rồi lấy lên và ngâm vào nước lạnh.

Sau khi ngâm trong nước trong thời gian tầm 3 phút, bạn lấy cà chua lên và cho vào máy ép để lấy nước. Bạn có thể cắt cà chua thành từng miếng nhỏ trước khi cho vào máy ép.

Sau khi ép xong, bạn hãy đổ phần nước ép vào ly, thêm vào phần nước ép cà chua 200 ml nước lọc, 80 g đường cùng 1 ít muối rồi khuấy đều lên và cho thêm ít đá lạnh là có thể dùng được.

Loại nước ép từ trái cây và rau củ giải nhiệt, bổ dưỡng mùa hè bạn nên biết - Ảnh 5.

GĐXH - Dưới đây là một số công thức món ăn cho người ung thư gan bạn có thể tham khảo cho thực đơn hàng ngày.

Loại nước ép từ trái cây và rau củ giải nhiệt, bổ dưỡng mùa hè bạn nên biết - Ảnh 6.Món ăn đủ dinh dưỡng cho người bị bệnh viêm gan

GĐXH - Những món ăn ít gia vị, dễ tiêu hóa và giàu dinh dưỡng như cháo hoặc canh rau củ quả đều là những món ăn rất thích hợp cho người bệnh viêm gan. Dưới đây là danh sách món cháo và canh tốt cho người bệnh viêm gan.

Bánh đa riêu cua là món ăn dân dã với vị ngọt của cua đồng, sắc đỏ của cà chua và mùi thơm của hành phi hòa quyện vào nhau rất đậm đà, cuốn hút.

GĐXH - Một số công thức hỗ trợ giải độc gan bằng chanh và mật ong, bạn có thể tham khảo trong bài viết sau.

GĐXH - Không ít người sau tuổi 40 có chung một cảm giác: cứ mỗi lần trời trở lạnh, ẩm hoặc chuyển mùa, xương khớp lại "lên tiếng". Có thể là cơn đau âm ỉ ở đầu gối, cảm giác cứng khớp buổi sáng, hay đơn giản là sự khó chịu khiến việc vận động kém linh hoạt hơn.

GĐXH – Dâu tằm đang vào chính vụ. Loại quả chỉ xuất hiện khoảng hơn 1 tháng này có giá rẻ nhưng rất bổ dưỡng được nhiều người mua về ngâm dùng dần. Tuy nhiên, khi ngâm sai cách, nước dâu tằm dễ bị lên men, nổi váng, nhanh hỏng.

Để giúp bạn có được món trứng bác ngon lành, mềm mướt chúng tôi gợi ý một cách làm "mới toanh" và 99% mọi người chưa từng thử.

GĐXH - Không phải miếng thịt nào trông "đẹp mắt" hay có giá rẻ cũng an toàn.

GĐXH - Nước uống thanh nhiệt có tác dụng giúp làm mát, thanh lọc cơ thể, thích hợp dùng trong những ngày nắng nóng. Hãy cùng tìm hiểu về các loại nước uống mát gan và học cách lựa chọn thức uống phù hợp.

Chỉ vài phút vào bếp, bạn đã có ngay bữa brunch healthy với sandwich tôm bò đậm vị và nước ép thanh mát, ngập tràn năng lượng cho ngày mới.

GĐXH - Có một nghịch lý khá phổ biến ở tuổi trung niên: ăn ít hơn trước, thậm chí còn "kiêng khem", nhưng cân nặng vẫn tăng dần, đặc biệt là vùng bụng. Nhiều người cho rằng đó là do tuổi tác, do "cơ địa", nhưng thực tế, nguyên nhân thường nằm ở một chi tiết rất quen thuộc trong sinh hoạt hằng ngày – bữa tối.

GĐXH - Sau tuổi 40, điều quan trọng không phải là ăn nhiều hay ít, mà là ăn đúng cách ngay từ đầu ngày. Và đôi khi, sự khác biệt giữa một ngày tràn đầy năng lượng và một ngày mệt mỏi… chỉ nằm ở bữa sáng bạn đã chọn như thế nào.

GĐXH – Bột sắn dây từ lâu đã là thức uống bổ dưỡng được nhiều người ưa chuộng. Nhiều người lo ngại uống bột sắn dây gây sỏi thận, tuy nhiên thức uống ngày hè giá rẻ này lại tốt với người cần kiểm soát đường huyết, suy thận.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

