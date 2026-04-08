Loại nước ép từ trái cây và rau củ giải nhiệt, bổ dưỡng mùa hè bạn nên biết
GĐXH - Mùa hè là thời điểm lý tưởng để thưởng thức những ly nước ép mát lạnh, giúp giải nhiệt. Bài viết này sẽ giới thiệu một số loại nước ép từ trái cây và rau củ, mang đến hương vị tươi mới và lợi ích dinh dưỡng cho bạn và gia đình.
Nước ép cam
Nước ép cam là một thức uống thơm ngon, bổ dưỡng và dễ làm. Nước ép cam không chỉ có tác dụng giải khát, thanh nhiệt mà còn mang đến nhiều lợi ích. Uống một ly nước ép cam mỗi ngày cung cấp nhiều vitamin C, một chất chống oxy hóa quan trọng giúp tăng cường hệ miễn dịch, ngăn ngừa các bệnh nhiễm trùng, nâng cao thể lực, kích thích não bộ, cải thiện tâm trạng và bảo vệ cơ thể khỏi các gốc tự do gây hại.
Trước hết bạn cần chuẩn bị khoảng 500g cam vàng, khoảng 3 muỗng đường và một ít đá lạnh. Bạn hãy rửa sạch cam bằng nước mát và lau khô. Bạn lăn nhẹ quả cam trên mặt phẳng để tiết bớt tinh dầu nơi vỏ. Tinh dầu vỏ cam là nguyên nhân chính khiến nước cam bị đắng.
Tiếp đến bạn hãy cắt đôi quả cam theo chiều ngang, sử dụng dụng cụ vắt cam để vắt lấy phần nước. Lưu ý không vắt quá kĩ vào phần vỏ trắng.
Sau đó, bạn hãy cho đá viên vào cốc, khoảng 1/2 cốc. Bạn rót nước cam tươi đã vắt vào ly, thêm vào 3 muỗng đường để tăng thêm vị ngọt dịu cho ly nước ép. Bạn khuấy đều và thưởng thức.
Nước ép bưởi
Nước ép bưởi là loại thức uống thơm ngon, mát lạnh và giàu dinh dưỡng. Bưởi là loại quả có vị chua, phần tinh dầu thơm rất dễ chịu, đem lại cảm giác thoải mái. Nước ép bưởi cung cấp nhiều chất xơ và chất chống oxy hóa.
Cách pha chế nước ép bưởi tại nhà: Trước hết bạn cần chuẩn bị 1 trái bưởi, khoảng 50 ml nước đường và một ít đá lạnh. Bạn hãy rửa sạch bưởi và lau khô, lăn nhẹ quả bưởi để giảm tinh dầu.
Bạn bóc vỏ trái bưởi và tách lấy múi, sau đó bạn hãy loại bỏ hạt và phần cùi trắng. Bạn cho các múi bưởi vừa tách vào máy ép trái cây nhằm ép lấy nước cốt.
Bạn rót phần nước ép vào ly, thêm vào 50 ml nước đường để tăng độ ngọt hài hòa. Bạn thêm đá viên vào ly và sau đó khuấy đều lên là dùng được. Bạn có thể trang trí thêm một ít tép bưởi tươi nhằm tăng thêm phần đẹp mắt.
Nước ép dưa hấu
Nước ép dưa hấu là thức uống rất được ưa chuộng vào những ngày nắng nóng. Dưa hấu thường có vị ngọt, thanh mát, đem lại cảm giác sảng khoái. Nước ép dưa hấu cung cấp nhiều vitamin và khoáng chất.
Cách pha chế nước ép dưa hấu tại nhà: Bạn hãy chuẩn bị 1 trái dưa hấu, khoảng ¼ muỗng muối ăn và một ít đá lạnh. Bạn rửa sạch dưa hấu và lau khô.
Bạn cắt hai đầu của quả dưa hấu, gọt sạch vỏ bên ngoài, sau đó cắt thành những miếng nhỏ vừa phải để dễ dàng cho vào máy ép. Sau đó cho những miếng dưa hấu vào máy ép trái cây, thêm vào ¼ muỗng muối ăn, ép lấy nước cốt.
Sau khi ép xong, bạn rót phần nước ép vào ly, thêm vào một ít đá lạnh, khuấy đều cho tan là có thể dùng được. Thông thường 1 trái dưa hấu có thể làm 2 ly, bạn có thể giữ 1 ly vào ngăn mát để sử dụng vào lúc sau.
Nước ép cà chua
Nước ép cà chua là một lựa chọn khác mà bài viết giới thiệu đến bạn, đây là một thức uống bổ dưỡng và dễ làm tại nhà. Cà chua có vị chua ngọt, giàu vitamin C, A, B, Kali, Magie và chất chống oxy hóa như lycopene.
Cách pha chế nước ép cà chua tại nhà: Bạn hãy chuẩn bị 400 g cà chua nguyên trái, 80 g đường, ¼ muỗng muối ăn, khoảng 200 ml nước lọc và một ít đá lạnh. Bạn rửa sạch cà chua và lau khô.
Bạn đun sôi nước lọc, sau đó bạn cho cà chua vào trụng trong khoảng 2 – 4 phút rồi lấy lên và ngâm vào nước lạnh.
Sau khi ngâm trong nước trong thời gian tầm 3 phút, bạn lấy cà chua lên và cho vào máy ép để lấy nước. Bạn có thể cắt cà chua thành từng miếng nhỏ trước khi cho vào máy ép.
Sau khi ép xong, bạn hãy đổ phần nước ép vào ly, thêm vào phần nước ép cà chua 200 ml nước lọc, 80 g đường cùng 1 ít muối rồi khuấy đều lên và cho thêm ít đá lạnh là có thể dùng được.
