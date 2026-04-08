5 món ăn dân dã trong mâm cơm Việt giúp người sau 40 tuổi ngủ ngon hơn

Theo các nghiên cứu về dinh dưỡng và giấc ngủ, thực phẩm có thể ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng giấc ngủ thông qua việc điều hòa hormone melatonin và serotonin – hai yếu tố quan trọng giúp cơ thể thư giãn và dễ đi vào giấc ngủ. Đặc biệt, một số món ăn quen thuộc trong mâm cơm Việt, nếu được lựa chọn hợp lý, có thể giúp cải thiện giấc ngủ một cách tự nhiên.

Canh rau xanh – “liều thuốc nhẹ” cho hệ thần kinh

Những bát canh rau như mồng tơi, rau lang, cải xanh không chỉ giúp thanh mát cơ thể mà còn cung cấp magie – khoáng chất có vai trò hỗ trợ thư giãn cơ và thần kinh. Theo nhiều tài liệu dinh dưỡng, thiếu magie có thể liên quan đến tình trạng mất ngủ và ngủ không sâu.

Một bát canh rau ấm vào buổi tối không chỉ giúp dễ tiêu mà còn tạo cảm giác nhẹ bụng, từ đó giúp cơ thể “chuyển sang trạng thái nghỉ ngơi” dễ dàng hơn.

Cá kho hoặc cá hấp – giàu dưỡng chất hỗ trợ giấc ngủ

Cá, đặc biệt là cá biển, chứa nhiều omega-3 và vitamin D. Một số nghiên cứu cho thấy việc bổ sung omega-3 có thể giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ và giảm tình trạng thức giấc giữa đêm.

Trong bữa cơm tối, một món cá kho nhạt hoặc cá hấp không chỉ dễ ăn mà còn giúp cơ thể thư giãn hơn so với các món thịt nhiều mỡ.

Đậu phụ – nguồn đạm “nhẹ” giúp cơ thể dễ chịu trước khi ngủ

Đậu phụ là món ăn quen thuộc, dễ chế biến và phù hợp với người trung niên. Đặc biệt, đậu nành chứa tryptophan – một axit amin tham gia vào quá trình sản xuất serotonin, từ đó hỗ trợ giấc ngủ.

So với các món thịt đỏ, đậu phụ nhẹ hơn, ít gây đầy bụng, giúp cơ thể không bị “quá tải” vào buổi tối.

Chuối – món tráng miệng đơn giản nhưng hiệu quả

Một quả chuối sau bữa tối là thói quen của nhiều gia đình Việt. Ít ai biết rằng chuối chứa kali và magie – hai khoáng chất giúp thư giãn cơ bắp, đồng thời hỗ trợ sản xuất melatonin.

Một nghiên cứu đăng trên các tạp chí dinh dưỡng cho thấy, chế độ ăn giàu kali và magie có liên quan đến việc cải thiện thời gian và chất lượng giấc ngủ, đặc biệt ở người trung niên.

Cháo nhẹ buổi tối – lựa chọn cho những ngày khó ngủ

Với những ngày cơ thể mệt mỏi hoặc khó tiêu, một bát cháo loãng với thịt băm hoặc cá có thể là lựa chọn phù hợp. Thực phẩm ấm, dễ tiêu giúp dạ dày không phải làm việc quá nhiều vào ban đêm, từ đó giúp giấc ngủ sâu hơn.

Ăn đúng để ngủ ngon – điều đơn giản nhưng dễ bị bỏ qua

Giấc ngủ ở tuổi trung niên không chỉ phụ thuộc vào việc đi ngủ sớm hay giảm căng thẳng, mà còn liên quan chặt chẽ đến bữa ăn tối. Một bữa cơm thanh nhẹ, ít dầu mỡ, giàu rau xanh và đạm “nhẹ” có thể giúp cơ thể thư giãn tự nhiên hơn.

Thay vì tìm kiếm những giải pháp phức tạp, đôi khi chỉ cần điều chỉnh lại mâm cơm hằng ngày, bạn đã có thể cải thiện chất lượng giấc ngủ một cách bền vững.