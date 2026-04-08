Thưởng thức bánh trứng kiến đang hot: Người khen ngon, người nhập viện vì sốc phản vệ

Bánh trứng kiến đang gây sốt khi nhiều video trải nghiệm thu hút hàng triệu lượt xem trên TikTok. Bên cạnh những lời khen về hương vị lạ, không ít người cho biết bị dị ứng, thậm chí sốc phản vệ khi ăn bánh trứng kiến.

Triệu Cường, sống tại Hà Nội, kể từng phải cấp cứu sau khi ăn món này. Ban đầu, anh bị ngứa ở vùng đầu, mặt rồi lan ra toàn thân, càng gãi càng ngứa. Chỉ sau đó ít phút, cơ thể bắt đầu mệt, choáng váng, khó thở và không thể đứng vững.

Triệu Cường dị ứng sau khi món đặc sản Cao Bằng.

"Cảm giác như không còn chút oxy nào để thở, tôi phải nằm xuống và được người thân đưa đi bệnh viện", anh nói.

Sau đó, bác sĩ chẩn đoán anh bị sốc phản vệ và xử lý khẩn cấp. Sau vài giờ, tình trạng dần ổn định nhưng anh vẫn phải nằm viện theo dõi đến ngày hôm sau và tiếp tục dùng thuốc khi về nhà. Trải nghiệm này khiến Cường thay đổi hoàn toàn cách nhìn về món ăn đang "gây sốt". Anh cho rằng việc thử các món lạ cần đi kèm hiểu biết về cơ địa, bởi không phải ai cũng phù hợp.

Trên mạng xã hội, nhiều người cũng kể lại tình trạng dị ứng sau khi ăn bánh trứng kiến. Một số người đăng hình ảnh gương mặt sưng vù, nổi mẩn đỏ hoặc ngứa toàn thân, thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác.

Bánh trứng kiến là món ăn truyền thống của người Tày, thường xuất hiện trong dịp Tết Thanh minh. Mỗi năm, món này chỉ được làm vào khoảng tháng 3-4 Âm lịch, khi trứng kiến đen vào mùa.

Người dân vào rừng lấy trứng kiến, loại nhỏ như hạt gạo, màu trắng đục, thường có ở vùng đồi thấp nhiều măng nứa. Trứng được rửa sạch, trộn cùng thịt lợn băm, hành khô và gia vị làm nhân. Phần vỏ làm từ bột nếp nương dẻo, cán mỏng, bọc nhân rồi gói trong lá vả và đem hấp khoảng 60 phút.

Bánh khi chín có màu vàng nhạt, mùi thơm của nếp và lá. Khi ăn, thực khách có thể cảm nhận vị dẻo của vỏ, bùi của lá vả và béo ngọt của trứng kiến, không có mùi hăng như nhiều người tưởng tượng.

Hot tiktoker có hơn 16 triệu người theo dõi mukbang bánh trứng kiến.

Theo PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội, trứng kiến thực chất là ấu trùng côn trùng, có giá trị dinh dưỡng nhất định nhưng các công dụng hiện vẫn chủ yếu mang tính truyền miệng, chưa có nhiều nghiên cứu khoa học cụ thể.

Ông cho biết nguy cơ dị ứng có thể xuất phát từ độc tố kiến tiết ra trong quá trình làm tổ, hoặc do cơ địa người ăn phản ứng với một thành phần trong trứng kiến. Vì vậy, những người có tiền sử dị ứng với thực phẩm từ côn trùng nên cân nhắc trước khi thử.

Chuyên gia cho rằng trải nghiệm ẩm thực mới là điều bình thường nhưng cần đi kèm hiểu biết và sự thận trọng. Việc "ăn theo trào lưu" mà bỏ qua yếu tố sức khỏe có thể dẫn đến rủi ro không đáng có.