Cách ngâm dâu tằm để lâu không mốc hỏng và lên men cho mùa hè
GĐXH – Dâu tằm đang vào chính vụ. Loại quả chỉ xuất hiện khoảng hơn 1 tháng này có giá rẻ nhưng rất bổ dưỡng được nhiều người mua về ngâm dùng dần. Tuy nhiên, khi ngâm sai cách, nước dâu tằm dễ bị lên men, nổi váng, nhanh hỏng.
Giá trị dinh dưỡng của dâu tằm
Dâu tằm hiện được bán nhiều trên thị trường. Giá của các loại dâu tằm bán tại vườn dao động từ 17.000 - 18.000 đồng/kg, còn tại chợ được bán cao hơn khoảng 10.000 đồng/kg. Dâu tằm là loại quả dân dã nhưng giàu dưỡng chất, chứa nhiều loại vitamin, chất xơ, carotene và nhiều chất chống oxy hóa tốt cho sức khỏe.
Theo lương y đa khoa Bùi Đắc Sáng, trong đông y dâu tằm có vị ngọt, tính mát, giúp thanh nhiệt, giải khát, bổ huyết, nhuận tràng. Khi chín, dâu tằm có màu tím đen, vị chua ngọt. Mọi người có thể ăn trực tiếp hoặc có thể chế biến dâu tằm thành những món ngon khác như siro, mứt, rượu ngâm.
Mùa dâu tằm thường khá ngắn chỉ khoảng 1 tháng. Thời điểm này, dâu tằm đang rộ. Mọi người có thể mua để chế biến món dâu tằm ngâm đường giải nhiệt ngày hè nóng bức.
Tuy nhiên, khi ngâm sai cách, nước dâu tằm dễ bị lên men, nổi váng, nhanh hỏng. Mọi người có thể tham khảo cách ngâm dưới đây.
Cách ngâm dâu tằm để lâu không mốc hỏng giúp bảo quản tốt nhất cho sức khỏe
Bước 1: Sơ chế đúng cách
Dâu tằm mua về rửa nhiều lần với nước sạch để loại bỏ bụi bẩn. Dâu cần rửa nhẹ tay và không vò mạnh vì rất dễ dập nát. Khi rửa, mọi người cũng nên đeo găng tay để tránh dính màu.
Bước 2: Chần dâu – bí quyết quan trọng
Đây là bước quan trọng cần lưu ý để giúp diệt vi khuẩn, hạn chế nổi váng và mốc. Đun nước với một chút muối, khi sôi tắt bếp để nguội bớt. Tiếp đó, bạn cho dâu vào chần khoảng 2–3 phút rồi vớt ra để thật ráo.
Bước 3: Khử trùng dụng cụ
Bình ngâm dâu tằm nên chuẩn bị bình thủy tinh. Cần tráng bình bằng nước sôi, để khô hoàn toàn
Bước 4: Ngâm dâu đúng kỹ thuật
Xếp xen kẽ: 1 lớp dâu – 1 lớp đường. Cứ một lớp dâu lại rắc một lớp đường cho tới khi hết nguyên liệu và trên cùng phải là lớp đường. Đậy kín, để nơi khô ráo, thoáng mát. Sau khoảng 2 – 3 ngày, đường tan hết là mọi người có thể sử dụng được.
Cách làm siro dâu
Nếu muốn bảo quản nước dâu tằm trong thời gian dài hơn nữa có thể làm siro dâu tằm. Siro dâu có thể dùng để pha nước dâu, trà dâu…
Cách làm: Sau khi ngâm dâu với đường và đường tan hết, đổ hỗn hợp vào nồi đun với lửa nhỏ khoảng 30 phút cho dâu chín mềm, nước sánh lại.
Để nguội và lọc lấy phần nước siro, đổ vào lọ thủy tinh, đậy nắp kín và để trong ngăn mát tủ lạnh. Phần xác dâu đem sên lại cho đặc hơn để làm mứt, hoặc dùng ăn kèm với bánh mì, làm kem đều ngon.
