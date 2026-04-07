Cách ngâm dâu tằm để lâu không mốc hỏng và lên men cho mùa hè

Thứ ba, 15:19 07/04/2026 | Ăn
Hà My
GĐXH – Dâu tằm đang vào chính vụ. Loại quả chỉ xuất hiện khoảng hơn 1 tháng này có giá rẻ nhưng rất bổ dưỡng được nhiều người mua về ngâm dùng dần. Tuy nhiên, khi ngâm sai cách, nước dâu tằm dễ bị lên men, nổi váng, nhanh hỏng.

Cách ngâm dâu tằm lâu không mốc hỏng và lên men cho Mùa hè 2026 - Ảnh 1.

GĐXH – Bột sắn dây từ lâu đã là thức uống bổ dưỡng được nhiều người ưa chuộng. Nhiều người lo ngại uống bột sắn dây gây sỏi thận, tuy nhiên thức uống ngày hè giá rẻ này lại tốt với người cần kiểm soát đường huyết, suy thận.

Giá trị dinh dưỡng của dâu tằm

Dâu tằm hiện được bán nhiều trên thị trường. Giá của các loại dâu tằm bán tại vườn dao động từ 17.000 - 18.000 đồng/kg, còn tại chợ được bán cao hơn khoảng 10.000 đồng/kg. Dâu tằm là loại quả dân dã nhưng giàu dưỡng chất, chứa nhiều loại vitamin, chất xơ, carotene và nhiều chất chống oxy hóa tốt cho sức khỏe.

Cách ngâm dâu tằm lâu không mốc hỏng và lên men cho Mùa hè 2026 - Ảnh 2.

Dâu tằm đang chính vụ, quả thường to và ngọt hơn.

Theo lương y đa khoa Bùi Đắc Sáng, trong đông y dâu tằm có vị ngọt, tính mát, giúp thanh nhiệt, giải khát, bổ huyết, nhuận tràng. Khi chín, dâu tằm có màu tím đen, vị chua ngọt. Mọi người có thể ăn trực tiếp hoặc có thể chế biến dâu tằm thành những món ngon khác như siro, mứt, rượu ngâm.

Mùa dâu tằm thường khá ngắn chỉ khoảng 1 tháng. Thời điểm này, dâu tằm đang rộ. Mọi người có thể mua để chế biến món dâu tằm ngâm đường giải nhiệt ngày hè nóng bức.

Tuy nhiên, khi ngâm sai cách, nước dâu tằm dễ bị lên men, nổi váng, nhanh hỏng. Mọi người có thể tham khảo cách ngâm dưới đây.

Cách ngâm dâu tằm để lâu không mốc hỏng giúp bảo quản tốt nhất cho sức khỏe

Bước 1: Sơ chế đúng cách

Dâu tằm mua về rửa nhiều lần với nước sạch để loại bỏ bụi bẩn. Dâu cần rửa nhẹ tay và không vò mạnh vì rất dễ dập nát. Khi rửa, mọi người cũng nên đeo găng tay để tránh dính màu.

Cách ngâm dâu tằm lâu không mốc hỏng và lên men cho Mùa hè 2026 - Ảnh 3.

Dâu tằm khi rửa không nên vò vì dễ bị nát.

Bước 2: Chần dâu – bí quyết quan trọng

Đây là bước quan trọng cần lưu ý để giúp diệt vi khuẩn, hạn chế nổi váng và mốc. Đun nước với một chút muối, khi sôi tắt bếp để nguội bớt. Tiếp đó, bạn cho dâu vào chần khoảng 2–3 phút rồi vớt ra để thật ráo.

Bước 3: Khử trùng dụng cụ

Bình ngâm dâu tằm nên chuẩn bị bình thủy tinh. Cần tráng bình bằng nước sôi, để khô hoàn toàn

Bước 4: Ngâm dâu đúng kỹ thuật

Xếp xen kẽ: 1 lớp dâu – 1 lớp đường. Cứ một lớp dâu lại rắc một lớp đường cho tới khi hết nguyên liệu và trên cùng phải là lớp đường. Đậy kín, để nơi khô ráo, thoáng mát. Sau khoảng 2 – 3 ngày, đường tan hết là mọi người có thể sử dụng được.

Cách ngâm dâu tằm lâu không mốc hỏng và lên men cho Mùa hè 2026 - Ảnh 4.

Nước dâu tằm thơm ngon, giải nhiệt ngày hè rất tốt

Cách làm siro dâu

Nếu muốn bảo quản nước dâu tằm trong thời gian dài hơn nữa có thể làm siro dâu tằm. Siro dâu có thể dùng để pha nước dâu, trà dâu…

Cách làm: Sau khi ngâm dâu với đường và đường tan hết, đổ hỗn hợp vào nồi đun với lửa nhỏ khoảng 30 phút cho dâu chín mềm, nước sánh lại.

Cách ngâm dâu tằm lâu không mốc hỏng và lên men cho Mùa hè 2026 - Ảnh 5.

Siro dâu tằm thường để được lâu hơn.

Để nguội và lọc lấy phần nước siro, đổ vào lọ thủy tinh, đậy nắp kín và để trong ngăn mát tủ lạnh. Phần xác dâu đem sên lại cho đặc hơn để làm mứt, hoặc dùng ăn kèm với bánh mì, làm kem đều ngon.

Cách ngâm dâu tằm lâu không mốc hỏng và lên men cho Mùa hè 2026 - Ảnh 6.

GĐXH – Sau tuổi 40, nhiều người bắt đầu xuất hiện các dấu hiệu như mệt mỏi, đầy bụng, tăng cân khó kiểm soát. Đáng chú ý, chỉ cần điều chỉnh một vài món ăn quen thuộc với cách chế biến hợp lý, cơ thể có thể cải thiện rõ rệt.

Cách ngâm dâu tằm lâu không mốc hỏng và lên men cho Mùa hè 2026 - Ảnh 7.6 món ngon dễ làm giúp phòng gan nhiễm mỡ cho người sau tuổi 40

GĐXH - Sau tuổi 40, nguy cơ gan nhiễm mỡ càng tăng. Để phòng bệnh qua bữa ăn hằng ngày, mọi người có thể tham khảo 6 món ngon dễ làm giúp phòng ngừa gan nhiễm mỡ cho người sau tuổi 40 dưới đây.

