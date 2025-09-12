NSND Mỹ Uyên lên báo Hàn, được gọi là 'Diễn viên quốc dân'
Tờ Yeongnam Daily phỏng vấn NSND Mỹ Uyên với tư cách diễn viên của vở nhạc kịch thực cảnh "Tướng Jang Hansang".
Yeongnam Daily - một trong những tờ báo địa phương uy tín nhất Hàn Quốc với lịch sử 80 năm - đăng tải bài viết với tiêu đề: " Diễn viên quốc dân Việt Nam - NSND Đặng Thụy Mỹ Uyên: "Rất biết ơn khi được đảm nhận vai phu nhân của Tướng Jang Hansang... Mong muốn trở thành chiếc cầu nối văn hóa Hàn – Việt" .
Theo bài báo, lần biểu diễn vở Tướng Jang Hansang (tên đầy đủ là Tướng Jang Hansang của đảo Dokko ) trở nên đặc biệt hơn khi có sự xuất hiện của NSND Mỹ Uyên.
Chị sẽ vào vai phu nhân của tướng quân Jang Hansang, "tái hiện câu chuyện đan xen giữa lịch sử và tình yêu bằng lối diễn xuất sâu lắng".
Chia sẻ với tờ Yeongnam Daily , Mỹ Uyên từng đến Hàn Quốc trong khuôn khổ giao lưu văn hóa nhưng lần này đặc biệt hơn vì có cơ hội thực sự tham gia vào một vở nhạc kịch Hàn Quốc.
Trước khi nhận vai, chị chưa từng biết tướng Jang Hansang, qua quá trình tìm hiểu thì cảm nhận ông là người yêu nước nồng nàn, đã cống hiến cả đời để bảo vệ đất nước.
Nữ nghệ sĩ cho hay lịch sử Việt Nam cũng có rất nhiều vị tướng như vậy. Chị tin câu chuyện về tướng Jang Hansang sẽ không xa lạ với người Việt, thậm chí khơi gợi được sự đồng cảm sâu sắc.
"Tôi biết ơn và trân trọng khi được hóa thân thành vợ của một nhân vật lịch sử. Ban đầu, tôi lo lắng sự khác biệt ngôn ngữ sẽ cản trở việc phối hợp với các diễn viên bản xứ. Nhưng khi kịch bản được dịch sang tiếng Việt, tôi có thể nắm bắt đầy đủ cảm xúc. Tôi cũng sợ bạn diễn sẽ khó xử vì lời thoại tiếng Việt thường dài hơn tiếng Hàn. Nhưng với khả năng diễn xuất tuyệt vời của anh Kim Jun Hyun, chúng tôi đã bắt nhịp rất tự nhiên", chị nói với nhà báo.
Thời gian qua, sự thân thiện và nhiệt tình của dàn diễn viên, ê-kíp giúp Mỹ Uyên nhanh chóng hòa nhập. "Chúng tôi sống cùng nhau, chia sẻ từng điều nhỏ nhặt và trải qua khoảng thời gian thật hạnh phúc", chị cho biết.
Nữ nghệ sĩ ấn tượng người Hàn sống tình cảm. Chị xúc động khi chứng kiến các nghệ sĩ Hàn làm việc với niềm đam mê mãnh liệt.
Mỹ Uyên cũng thích thú trước vẻ đẹp của sân khấu ngoài trời ở Công viên Gubong bên dòng sông Namdaecheon, huyện Uiseong, tỉnh Gyeongbuk.
"Qua buổi diễn này, nhiều người sẽ nhận ra rằng sân khấu Hàn – Việt đang gắn kết ngày càng chặt chẽ. Đây là thử thách nhưng cũng là niềm vui lớn với tôi. Sự gắn kết và tình cảm nồng ấm mà tôi cảm nhận được khi hợp tác với các nghệ sĩ Hàn Quốc sẽ là kỷ niệm khó quên. Hy vọng trong tương lai, nghệ thuật sẽ tiếp tục đưa hai đất nước lại gần nhau hơn", NSND trải lòng.
Bài báo cũng dành một phần nội dung nhắc đến sự nghiệp điện ảnh của NSND Mỹ Uyên qua các tác phẩm như Sống trong sợ hãi (2005) từng đoạt giải tại LHP quốc tế Thượng Hải; Tháng năm rực rỡ (2018) - bản remake của phim Hàn Quốc Sunny (2011)... gần nhất là Thám tử Kiên (2025) - số ít phim Việt công chiếu tại Hàn.
Nhà báo cũng mô tả ấn tượng Mỹ Uyên với "giọng nhẹ nhàng nhưng đầy nội lực" và "phong thái điềm đạm".
NSND Mỹ Uyên sẽ tham gia 4 suất diễn Tướng Jang Hansang từ ngày 11-14/9 tại sân khấu ngoài trời ở Công viên Gubong bên dòng sông Namdaecheon, huyện Uiseong, tỉnh Gyeongbuk.
