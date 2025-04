Người trưởng thành bị mỡ máu cao nên ăn gì?

Ở người trưởng thành bị mỡ máu cao không bị tăng huyết áp, đái tháo đường có thể sử dụng một số loại thực phẩm hàng ngày giúp hạ mỡ máu kết hợp với việc tập thể dục thường xuyên, chưa cần sử dụng tới thuốc.

Một số loại thực phẩm nên dùng khi bị mỡ máu cao

1. Đậu nành

Nghiên cứu chỉ ra rằng, ăn 100g đậu nành mỗi ngày, chỉ số cholesterol máu có thể giảm khoảng 20%, đặc biệt là giảm rất rõ nồng độ LDL- cholesterol. Hơn nữa, đậu nành còn là nguồn bổ sung protein rất tốt cho cơ thể và ít chất béo nên rất tốt cho sức khỏe tim mạch.

Sử dụng đậu nành mỗi ngày giúp giảm mỡ máu.

2. Dưa chuột

Dưa chuột có tác dụng thanh nhiệt, giải khát, lợi niệu; chứa rất nhiều chất xơ giúp cải thiện quá trình tiêu hóa, tăng đào thải và giảm hấp thu cholesterol; có thể làm giảm quá trình chuyển hóa từ đường thành chất béo và có tác dụng giảm béo .

3. Rong biển

Rong biển là thực phẩm rất có ích đối với sức khỏe, cũng là một vị thuốc chữa bệnh. Rong biển chứa nhiều iod và magiê, có tác dụng trong việc ngăn ngừa hình thành mảng lắng đọng cholesterol thành mạch. Trong rong biển còn có thành phần laminaria polysaccharide có thể làm giảm cholesterol toàn phần và triglycerid.

4. Ớt

Ớt có hàm lượng vitamin C cao. Vitamin C có ích trong việc cải thiện vi tuần hoàn của cơ thể, đồng thời vitamin C còn có thể làm giảm lượng cholesterol máu.

Hành tây có tác dụng giảm mỡ máu.

5. Hành tây

Hành tây không chỉ có tác dụng giảm cholesterol máu, cải thiện tình trạng xơ vữa động mạch còn có tác dụng giảm độ nhớt của máu. Người trưởng thành mỗi ngày dùng 60g hành tây có tác dụng dự phòng cholesterol máu tăng cao.

6. Súp lơ

Súp lơ xanh và súp lơ trắng đều có thành phần dinh dưỡng cơ bản tương đồng. Súp lơ nhiệt lượng thấp, hàm lượng chất xơ rất cao, ngoài ra còn chứa nhiều vitamin, khoáng chất và đặc biệt là flavonoid. Flavonoid là một chất làm sạch lòng mạch, có hiệu quả trong việc tiêu trừ cholesterol lắng đọng trên thành mạch, ngoài ra còn có thể ngăn chặn ngưng tập tiểu cầu, giảm thiểu các bệnh tim mạch phát sinh.

7. Mướp đắng

Mướng đắng rất giàu vitamin B1, vitamin C và nhiều loại khoáng chất. Mướp đắng có tác dụng trong việc giảm mỡ máu và nâng cao sức đề kháng của cơ thể. Ngoài ra mướp đắng còn kích thích bài tiết insulin, có tác dụng trong việc giảm lượng đường trong máu.

8. Cần tây

Cần tây tính mát, chứa nhiều vitamin, khoáng chất và rất nhiều chất xơ làm tăng cường nhu động ruột, có tác dụng thông lợi đại tiện, giúp loại trừ mỡ thừa khi tiêu hóa trong đường ruột. Những người thường xuyên ăn cần tây, hàm lượng cholesterol trong cơ thể giảm rõ rệt.

9. Mầm đậu xanh

Đậu xanh bản thân là thực vật có tác dụng rất tốt trong việc giảm cholesterol máu, sau khi nảy mầm, hàm lượng vitamin C có thể tăng cao gấp 6-7 lần.

Mầm đậu xanh tính ngọt mát, chứa vitamin C, chất xơ... có lợi trong việc loại trừ chất thải trong cơ thể, nó có thể kết hợp với chất béo trong ruột để thải loại ra ngoài. Đồng thời cũng làm tăng sự chuyển hóa thành acid mật và bài trừ ra ngoài, từ đó làm giảm cholesterol máu, giảm sự lắng đọng cholesterol ở thành động mạch. Đây là một loại thực phẩm quý trong việc giảm cân và điều chỉnh mỡ máu.

10. Cà rốt

Cà rốt chứa nhiều carotene và nhiều loại vitamin. Ngoài ra, cà rốt còn chứa 9 loại acid amin, hơn 10 loại enzym, nhiều loại khoáng chất và chất xơ. Các thành phần này rất tốt đối với người bị bệnh mạch vành. Trong cà rốt còn chứa quercetin, là một loại flavonoid, đã được chứng minh có tác dụng tăng cường lưu lượng máu động mạch vành, giảm mỡ máu.

Ăn chuối có tác dụng giảm cholesterol.

11. Táo

Táo có tác dụng giảm mỡ máu do chứa nhiều pectin, là một loại chất xơ tan trong nước' Pectin đã được chứng minh là làm giảm nồng độ cholesterol trong máu. Cơ chế xuất hiện là tăng độ nhớt trong đường ruột, dẫn đến một sự giảm hấp thụ cholesterol từ thực phẩm.

12. Chuối

Chuối vị ngọt tính hàn, tác dụng chủ yếu là thanh lọc trường vị, trị táo bón, ngoài ra còn thanh nhiệt nhuận phế, giảm phiền khát, giải độc rượu... Cuống quả chuối có tác dụng giảm cholesterol.

13. Kiwi

Kiwi chứa nhiều arginine, có tác dụng tăng cường lưu thông máu trong hệ tuần hoàn, hạn chế hình thành các cục máu đông, có tác dụng giảm tỷ lệ phát sinh một số bệnh tim mạch như: Bệnh mạch vành, xơ vữa động mạch, cao huyết áp, nhồi máu cơ tim... Kiwi còn chứa nhiều vitamin C,E,K, là một loại quả ít chất béo nhưng chứa nhiều dinh dưỡng và chất xơ.

TS.BS Trần Văn Chiển

Khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108