Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp

Người Việt 'ngả mũ' khi thấy khách Tây tự tay làm món gỏi này dù chưa từng nếm thử

Chủ nhật, 06:27 02/11/2025 | Ăn
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Đây là một món gỏi thường xuất hiện trên bàn ăn người Việt Nam, nay đã có khách Tây tự tay làm được.

Ấm thực Việt Nam rất phong phú và đa dạng với nhiều món khô lẫn món nước khiến nhiều du khách quốc tế “nhớ mãi không quên”. Trong đó, có một món đặc sản vô cùng nổi tiếng của Việt Nam bất ngờ được một du khách quốc tế chế biến mặc dù cô chưa ăn bao giờ. 

Người Việt “ngả mũ” khi thấy khách Tây tự tay làm món gỏi này dù chưa từng nếm thử- Ảnh 1.
Người Việt “ngả mũ” khi thấy khách Tây tự tay làm món gỏi này dù chưa từng nếm thử- Ảnh 2.

Khách Tây thử sức làm món gỏi gà

Cụ thể, một du khách nước ngoài đã đăng tải video bản thân tự mình làm món gỏi gà và không tiếc lời khen ngợi rằng bản thân rất thích các món ăn Việt Nam. Nữ du khách cho biết, sau khi xem xong một video của một người Việt trên mạng xã hội về món ăn này đã khiến cô muốn thực hiện món gỏi gà ngay.

Cô chuẩn bị vô cùng chu đáo, từng nguyên liệu rau được thái sợi vô cùng kỹ càng và tinh tế như bắp cải trắng và bắp cải tím, cà rốt, dưa leo, và một loại rau mà du khách này gọi là linh hồn của món ăn - đó chính là rau răm. Cô còn thêm một chút rau húng quế để cho bát gỏi tăng thêm hương thơm. Một nguyên liệu không thể thiếu của món gỏi gà đó chính là gà luộc được cắt nhỏ, nữ khách Tây còn bật mí rằng, để gà có màu vàng vô cùng sặc sỡ thì trong lúc luộc cô đã bỏ thêm một ít bột nghệ vào nước. 

Người Việt “ngả mũ” khi thấy khách Tây tự tay làm món gỏi này dù chưa từng nếm thử- Ảnh 3.
Người Việt “ngả mũ” khi thấy khách Tây tự tay làm món gỏi này dù chưa từng nếm thử- Ảnh 4.

Dù chưa từng ăn bao giờ nhưng cô vẫn làm rất điêu luyện

Đặc biệt nhất của tô gỏi gà mà cư dân mạng quan tâm nhất đó chính là hủ nước mắm của cô. Nhiều người cũng thật sự rất bất ngờ khi biết được những chai nước mắm cầm trên tay của người phụ nữ cũng là do chính cô làm và cô rất tự hào khi khoe nó với tất cả mọi người. Làm xong món gỏi gà tâm huyết, người phụ nữ đã thử ngay thành phẩm của mình và không tiếc lời khen ngợi, cô nói rằng: “Sao trước giờ không ai nói với tôi gỏi gà ngon thế này?” 

Người Việt “ngả mũ” khi thấy khách Tây tự tay làm món gỏi này dù chưa từng nếm thử- Ảnh 5.
Người Việt “ngả mũ” khi thấy khách Tây tự tay làm món gỏi này dù chưa từng nếm thử- Ảnh 6.

Nữ khách Tây cho rất nhiều rau vào bát gỏi

Thậm chí, nữ khách Tây còn yêu thích món Việt Nam đến mức nói là “Bên trong con người tôi thực chất là người Việt Nam” trong lúc khoe 3 hũ nước mắm mới làm hay “Tôi không nên ở đây, tôi phải ở Việt Nam” ngay cuối video. Nhiều cư dân mạng cũng để lại bình luận không khỏi bất ngờ vì món gỏi gà đã vươn tầm quốc tế:

- Là một người Việt, tôi phải nói rằng nó không phải là cách làm truyền thống nhất nhưng bạn chắc chắn đã có ý tưởng đúng và nắm bắt được tinh thần của món gỏi.

- Ai tiết lộ "bí mật quốc gia" cho bả vậy?

- Cổ làm hủ nước mắm tỏi ớt nhìn ngon hơn tui làm luôn chứ.

- Bây giờ người nước ngoài biết đến gỏi gà luôn rồi hả?

- Người nước ngoài dạo này sành ăn đồ Việt Nam quá.

Người Việt “ngả mũ” khi thấy khách Tây tự tay làm món gỏi này dù chưa từng nếm thử- Ảnh 7.
Người Việt “ngả mũ” khi thấy khách Tây tự tay làm món gỏi này dù chưa từng nếm thử- Ảnh 8.

Khi ăn, cô không tiếc lời khen cho món này

Ngoài những bình luận trêu vui, nhiều người Việt còn tận tình chia sẻ thêm mẹo và cách chế biến gỏi gà “chuẩn vị quê nhà” để cô có thể làm ngon hơn trong lần sau. Có thể thấy, dù chỉ là một món ăn quen thuộc trong bữa cơm Việt, nhưng gỏi gà vẫn đủ sức khiến bạn bè quốc tế say mê và muốn tự tay trải nghiệm. Sự việc này thêm một lần nữa cho thấy sức hấp dẫn đặc biệt của ẩm thực Việt Nam, giản dị nhưng luôn khiến người ta thương nhớ.

Nguồn: TikTok @iamcamishadanielle

Hy Chu
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Gợi ý 16 món ngon từ đậu đũa, hỗ trợ bảo vệ tim mạch

Gợi ý 16 món ngon từ đậu đũa, hỗ trợ bảo vệ tim mạch

Ăn - 2 giờ trước

GĐXH - Đậu đũa còn được xem là 'kho dinh dưỡng tự nhiên' với hàm lượng cao protein, chất xơ, vitamin và khoáng chất có lợi cho sức khỏe.

Những đặc sản vùng miền nhất định phải thử tại Hội chợ mùa Thu 2025

Những đặc sản vùng miền nhất định phải thử tại Hội chợ mùa Thu 2025

Ăn - 21 giờ trước

GĐXH - Tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội), Hội chợ Mùa Thu năm 2025 chính thức mở cửa đón du khách từ ngày 25/10 đến hết ngày 4/11 với nhiều gian hàng và hoạt động giải trí vô cùng hấp dẫn.

Món ngon ngày lạnh: Cách làm món ngon với thịt bò ngon thơm ngon như nhà hàng vừa ấm bụng vừa bổ dưỡng

Món ngon ngày lạnh: Cách làm món ngon với thịt bò ngon thơm ngon như nhà hàng vừa ấm bụng vừa bổ dưỡng

Ăn - 22 giờ trước

GĐXH – Thịt bò là thực phẩm quan thuộc, dễ chế biến và có giá trị cao. Dưới đây, mẹ đảm Hòa Hương đã chia sẻ một món ngon ngày lạnh vừa ấm bụng vừa bổ dưỡng để đổi vị cho gia đình cuối tuần

Cách phân biệt gà non và gà già khi mua gà sống

Cách phân biệt gà non và gà già khi mua gà sống

Ăn - 1 ngày trước

Khi ra chợ mua gà sống, không ít người bối rối trước mấy chục con gà đang quác lên liên hồi; liệu con nào là gà non, con nào là gà già?

Lợi ích không ngờ với sức khỏe từ loại rau bình dân bán đầy chợ Việt

Lợi ích không ngờ với sức khỏe từ loại rau bình dân bán đầy chợ Việt

Ẩm thực 360 - 1 ngày trước

GĐXH - Được trồng từ hàng nghìn năm nay trên khắp thế giới, bắp cải không chỉ là nguyên liệu trong nhiều món ăn dân dã mà còn là nguồn cung cấp dồi dào vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa.

Trời lạnh, cho 4 thứ này vào nồi nấu chung với nhau: Cực ngon với vị chua ngọt thanh hòa quyện mềm mại, càng ăn càng mê

Trời lạnh, cho 4 thứ này vào nồi nấu chung với nhau: Cực ngon với vị chua ngọt thanh hòa quyện mềm mại, càng ăn càng mê

Ăn - 1 ngày trước

Húp một ngụm nước dùng và cắn vào miếng đậu phụ nhồi thịt, bạn sẽ cảm nhận được vị chua ngọt thanh, thơm phức của thịt và các nguyên liệu. Món ăn cực hợp vào tiết trời mưa lạnh và rất hao cơm.

Thử ngay cách làm món ngon dân dã thơm nức mũi, giòn sần sật từ một bộ phận của lợn giá siêu rẻ

Thử ngay cách làm món ngon dân dã thơm nức mũi, giòn sần sật từ một bộ phận của lợn giá siêu rẻ

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Bạn hãy thử ngay cách làm món ngon với bộ phận từ lợn vừa ngon vừa bổ dưỡng cho ngày lạnh dưới đây. Các món ngon này sẽ khiến ai thử một lần cũng khó quên vì hương vị hấp dẫn và giòn sần sật, “đưa cơm”.

Bảo quản cơm nguội trong tủ lạnh được bao lâu?

Bảo quản cơm nguội trong tủ lạnh được bao lâu?

Ăn - 2 ngày trước

Tủ lạnh giúp kéo dài thời gian bảo quản cơm nguội, nhưng không thể “bất tử hóa” thực phẩm, bạn có thể bảo quản cơm nguội trong tủ lạnh được bao lâu?

Loại rau thơm phức là dược liệu quý bán đầy chợ lại ít người biết, hỗ trợ cải thiện sức khỏe tim mạch và giảm mỡ máu

Loại rau thơm phức là dược liệu quý bán đầy chợ lại ít người biết, hỗ trợ cải thiện sức khỏe tim mạch và giảm mỡ máu

Ăn - 2 ngày trước

GĐXH - Đây là loại rau gia vị không thể thiếu trong nhiều món ăn Việt. Không chỉ nổi tiếng với hương vị the nồng, ấm áp đặc trưng, rau thì là còn được ví như một "viên thuốc" tự nhiên, mang lại vô số lợi ích sức khỏe đã được khoa học hiện đại và y học cổ truyền công nhận.

Loại rau giá rẻ bèo, được coi là 'vua canxi', bán đầy chợ Việt, chế biến thành nhiều món ngon

Loại rau giá rẻ bèo, được coi là 'vua canxi', bán đầy chợ Việt, chế biến thành nhiều món ngon

Ăn - 2 ngày trước

GĐXH - Thay vì chỉ nghĩ đến sữa, hãy nhớ đến loại rau lá xanh rẻ tiền nhưng giàu canxi: cải chíp. Đây là nguồn bổ sung canxi tự nhiên hiệu quả và phù hợp cho mọi lứa tuổi.

Xem nhiều

Loại thịt là thuốc bổ tự nhiên giúp bổ thận, chống già hiệu quả, đem làm ngay hai món siêu dễ làm này

Loại thịt là thuốc bổ tự nhiên giúp bổ thận, chống già hiệu quả, đem làm ngay hai món siêu dễ làm này

Ăn

GĐXH - Không chỉ là món ngon quen thuộc trong bữa cơm Việt, loại thịt này còn được xem là thuốc bổ tự nhiên, dưỡng thận và làm chậm quá trình lão hóa nếu ăn đều đặn mỗi tuần.

Thử ngay cách làm món ngon rẻ bèo từ bì lợn, giàu collagen giúp da không nứt nẻ trong trời thu hanh

Thử ngay cách làm món ngon rẻ bèo từ bì lợn, giàu collagen giúp da không nứt nẻ trong trời thu hanh

Ăn
Rau có đầy ở chợ Việt được CDC Mỹ xếp top rau tốt nhất thế giới, làm món ngon siêu đơn giản này rất tốt cho thận

Rau có đầy ở chợ Việt được CDC Mỹ xếp top rau tốt nhất thế giới, làm món ngon siêu đơn giản này rất tốt cho thận

Ăn
8 loại thực phẩm 'kỵ' nồi chiên không dầu

8 loại thực phẩm 'kỵ' nồi chiên không dầu

Ăn
Mẹ đảm mách cách làm sườn giòn ngon cho cả nhà đổi vị ngày trời lạnh

Mẹ đảm mách cách làm sườn giòn ngon cho cả nhà đổi vị ngày trời lạnh

Ăn

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top