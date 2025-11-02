Người Việt 'ngả mũ' khi thấy khách Tây tự tay làm món gỏi này dù chưa từng nếm thử
Đây là một món gỏi thường xuất hiện trên bàn ăn người Việt Nam, nay đã có khách Tây tự tay làm được.
Ấm thực Việt Nam rất phong phú và đa dạng với nhiều món khô lẫn món nước khiến nhiều du khách quốc tế “nhớ mãi không quên”. Trong đó, có một món đặc sản vô cùng nổi tiếng của Việt Nam bất ngờ được một du khách quốc tế chế biến mặc dù cô chưa ăn bao giờ.
Khách Tây thử sức làm món gỏi gà
Cụ thể, một du khách nước ngoài đã đăng tải video bản thân tự mình làm món gỏi gà và không tiếc lời khen ngợi rằng bản thân rất thích các món ăn Việt Nam. Nữ du khách cho biết, sau khi xem xong một video của một người Việt trên mạng xã hội về món ăn này đã khiến cô muốn thực hiện món gỏi gà ngay.
Cô chuẩn bị vô cùng chu đáo, từng nguyên liệu rau được thái sợi vô cùng kỹ càng và tinh tế như bắp cải trắng và bắp cải tím, cà rốt, dưa leo, và một loại rau mà du khách này gọi là linh hồn của món ăn - đó chính là rau răm. Cô còn thêm một chút rau húng quế để cho bát gỏi tăng thêm hương thơm. Một nguyên liệu không thể thiếu của món gỏi gà đó chính là gà luộc được cắt nhỏ, nữ khách Tây còn bật mí rằng, để gà có màu vàng vô cùng sặc sỡ thì trong lúc luộc cô đã bỏ thêm một ít bột nghệ vào nước.
Dù chưa từng ăn bao giờ nhưng cô vẫn làm rất điêu luyện
Đặc biệt nhất của tô gỏi gà mà cư dân mạng quan tâm nhất đó chính là hủ nước mắm của cô. Nhiều người cũng thật sự rất bất ngờ khi biết được những chai nước mắm cầm trên tay của người phụ nữ cũng là do chính cô làm và cô rất tự hào khi khoe nó với tất cả mọi người. Làm xong món gỏi gà tâm huyết, người phụ nữ đã thử ngay thành phẩm của mình và không tiếc lời khen ngợi, cô nói rằng: “Sao trước giờ không ai nói với tôi gỏi gà ngon thế này?”
Nữ khách Tây cho rất nhiều rau vào bát gỏi
Thậm chí, nữ khách Tây còn yêu thích món Việt Nam đến mức nói là “Bên trong con người tôi thực chất là người Việt Nam” trong lúc khoe 3 hũ nước mắm mới làm hay “Tôi không nên ở đây, tôi phải ở Việt Nam” ngay cuối video. Nhiều cư dân mạng cũng để lại bình luận không khỏi bất ngờ vì món gỏi gà đã vươn tầm quốc tế:
- Là một người Việt, tôi phải nói rằng nó không phải là cách làm truyền thống nhất nhưng bạn chắc chắn đã có ý tưởng đúng và nắm bắt được tinh thần của món gỏi.
- Ai tiết lộ "bí mật quốc gia" cho bả vậy?
- Cổ làm hủ nước mắm tỏi ớt nhìn ngon hơn tui làm luôn chứ.
- Bây giờ người nước ngoài biết đến gỏi gà luôn rồi hả?
- Người nước ngoài dạo này sành ăn đồ Việt Nam quá.
Khi ăn, cô không tiếc lời khen cho món này
Ngoài những bình luận trêu vui, nhiều người Việt còn tận tình chia sẻ thêm mẹo và cách chế biến gỏi gà “chuẩn vị quê nhà” để cô có thể làm ngon hơn trong lần sau. Có thể thấy, dù chỉ là một món ăn quen thuộc trong bữa cơm Việt, nhưng gỏi gà vẫn đủ sức khiến bạn bè quốc tế say mê và muốn tự tay trải nghiệm. Sự việc này thêm một lần nữa cho thấy sức hấp dẫn đặc biệt của ẩm thực Việt Nam, giản dị nhưng luôn khiến người ta thương nhớ.
Nguồn: TikTok @iamcamishadanielle
Gợi ý 16 món ngon từ đậu đũa, hỗ trợ bảo vệ tim mạchĂn - 2 giờ trước
GĐXH - Đậu đũa còn được xem là 'kho dinh dưỡng tự nhiên' với hàm lượng cao protein, chất xơ, vitamin và khoáng chất có lợi cho sức khỏe.
Những đặc sản vùng miền nhất định phải thử tại Hội chợ mùa Thu 2025Ăn - 21 giờ trước
GĐXH - Tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội), Hội chợ Mùa Thu năm 2025 chính thức mở cửa đón du khách từ ngày 25/10 đến hết ngày 4/11 với nhiều gian hàng và hoạt động giải trí vô cùng hấp dẫn.
Món ngon ngày lạnh: Cách làm món ngon với thịt bò ngon thơm ngon như nhà hàng vừa ấm bụng vừa bổ dưỡngĂn - 22 giờ trước
GĐXH – Thịt bò là thực phẩm quan thuộc, dễ chế biến và có giá trị cao. Dưới đây, mẹ đảm Hòa Hương đã chia sẻ một món ngon ngày lạnh vừa ấm bụng vừa bổ dưỡng để đổi vị cho gia đình cuối tuần
Cách phân biệt gà non và gà già khi mua gà sốngĂn - 1 ngày trước
Khi ra chợ mua gà sống, không ít người bối rối trước mấy chục con gà đang quác lên liên hồi; liệu con nào là gà non, con nào là gà già?
Lợi ích không ngờ với sức khỏe từ loại rau bình dân bán đầy chợ ViệtẨm thực 360 - 1 ngày trước
GĐXH - Được trồng từ hàng nghìn năm nay trên khắp thế giới, bắp cải không chỉ là nguyên liệu trong nhiều món ăn dân dã mà còn là nguồn cung cấp dồi dào vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa.
Trời lạnh, cho 4 thứ này vào nồi nấu chung với nhau: Cực ngon với vị chua ngọt thanh hòa quyện mềm mại, càng ăn càng mêĂn - 1 ngày trước
Húp một ngụm nước dùng và cắn vào miếng đậu phụ nhồi thịt, bạn sẽ cảm nhận được vị chua ngọt thanh, thơm phức của thịt và các nguyên liệu. Món ăn cực hợp vào tiết trời mưa lạnh và rất hao cơm.
Thử ngay cách làm món ngon dân dã thơm nức mũi, giòn sần sật từ một bộ phận của lợn giá siêu rẻĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Bạn hãy thử ngay cách làm món ngon với bộ phận từ lợn vừa ngon vừa bổ dưỡng cho ngày lạnh dưới đây. Các món ngon này sẽ khiến ai thử một lần cũng khó quên vì hương vị hấp dẫn và giòn sần sật, “đưa cơm”.
Bảo quản cơm nguội trong tủ lạnh được bao lâu?Ăn - 2 ngày trước
Tủ lạnh giúp kéo dài thời gian bảo quản cơm nguội, nhưng không thể “bất tử hóa” thực phẩm, bạn có thể bảo quản cơm nguội trong tủ lạnh được bao lâu?
Loại rau thơm phức là dược liệu quý bán đầy chợ lại ít người biết, hỗ trợ cải thiện sức khỏe tim mạch và giảm mỡ máuĂn - 2 ngày trước
GĐXH - Đây là loại rau gia vị không thể thiếu trong nhiều món ăn Việt. Không chỉ nổi tiếng với hương vị the nồng, ấm áp đặc trưng, rau thì là còn được ví như một "viên thuốc" tự nhiên, mang lại vô số lợi ích sức khỏe đã được khoa học hiện đại và y học cổ truyền công nhận.
Loại rau giá rẻ bèo, được coi là 'vua canxi', bán đầy chợ Việt, chế biến thành nhiều món ngonĂn - 2 ngày trước
GĐXH - Thay vì chỉ nghĩ đến sữa, hãy nhớ đến loại rau lá xanh rẻ tiền nhưng giàu canxi: cải chíp. Đây là nguồn bổ sung canxi tự nhiên hiệu quả và phù hợp cho mọi lứa tuổi.
Loại thịt là thuốc bổ tự nhiên giúp bổ thận, chống già hiệu quả, đem làm ngay hai món siêu dễ làm nàyĂn
GĐXH - Không chỉ là món ngon quen thuộc trong bữa cơm Việt, loại thịt này còn được xem là thuốc bổ tự nhiên, dưỡng thận và làm chậm quá trình lão hóa nếu ăn đều đặn mỗi tuần.