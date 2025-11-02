Người Việt 'ngả mũ' khi thấy khách Tây tự tay làm món gỏi này dù chưa từng nếm thử

Ấm thực Việt Nam rất phong phú và đa dạng với nhiều món khô lẫn món nước khiến nhiều du khách quốc tế “nhớ mãi không quên”. Trong đó, có một món đặc sản vô cùng nổi tiếng của Việt Nam bất ngờ được một du khách quốc tế chế biến mặc dù cô chưa ăn bao giờ.

Khách Tây thử sức làm món gỏi gà

Cụ thể, một du khách nước ngoài đã đăng tải video bản thân tự mình làm món gỏi gà và không tiếc lời khen ngợi rằng bản thân rất thích các món ăn Việt Nam. Nữ du khách cho biết, sau khi xem xong một video của một người Việt trên mạng xã hội về món ăn này đã khiến cô muốn thực hiện món gỏi gà ngay.

Cô chuẩn bị vô cùng chu đáo, từng nguyên liệu rau được thái sợi vô cùng kỹ càng và tinh tế như bắp cải trắng và bắp cải tím, cà rốt, dưa leo, và một loại rau mà du khách này gọi là linh hồn của món ăn - đó chính là rau răm. Cô còn thêm một chút rau húng quế để cho bát gỏi tăng thêm hương thơm. Một nguyên liệu không thể thiếu của món gỏi gà đó chính là gà luộc được cắt nhỏ, nữ khách Tây còn bật mí rằng, để gà có màu vàng vô cùng sặc sỡ thì trong lúc luộc cô đã bỏ thêm một ít bột nghệ vào nước.

Dù chưa từng ăn bao giờ nhưng cô vẫn làm rất điêu luyện

Đặc biệt nhất của tô gỏi gà mà cư dân mạng quan tâm nhất đó chính là hủ nước mắm của cô. Nhiều người cũng thật sự rất bất ngờ khi biết được những chai nước mắm cầm trên tay của người phụ nữ cũng là do chính cô làm và cô rất tự hào khi khoe nó với tất cả mọi người. Làm xong món gỏi gà tâm huyết, người phụ nữ đã thử ngay thành phẩm của mình và không tiếc lời khen ngợi, cô nói rằng: “Sao trước giờ không ai nói với tôi gỏi gà ngon thế này?”

Nữ khách Tây cho rất nhiều rau vào bát gỏi

Thậm chí, nữ khách Tây còn yêu thích món Việt Nam đến mức nói là “Bên trong con người tôi thực chất là người Việt Nam” trong lúc khoe 3 hũ nước mắm mới làm hay “Tôi không nên ở đây, tôi phải ở Việt Nam” ngay cuối video. Nhiều cư dân mạng cũng để lại bình luận không khỏi bất ngờ vì món gỏi gà đã vươn tầm quốc tế:

- Là một người Việt, tôi phải nói rằng nó không phải là cách làm truyền thống nhất nhưng bạn chắc chắn đã có ý tưởng đúng và nắm bắt được tinh thần của món gỏi.

- Ai tiết lộ "bí mật quốc gia" cho bả vậy?

- Cổ làm hủ nước mắm tỏi ớt nhìn ngon hơn tui làm luôn chứ.

- Bây giờ người nước ngoài biết đến gỏi gà luôn rồi hả?

- Người nước ngoài dạo này sành ăn đồ Việt Nam quá.

Khi ăn, cô không tiếc lời khen cho món này

Ngoài những bình luận trêu vui, nhiều người Việt còn tận tình chia sẻ thêm mẹo và cách chế biến gỏi gà “chuẩn vị quê nhà” để cô có thể làm ngon hơn trong lần sau. Có thể thấy, dù chỉ là một món ăn quen thuộc trong bữa cơm Việt, nhưng gỏi gà vẫn đủ sức khiến bạn bè quốc tế say mê và muốn tự tay trải nghiệm. Sự việc này thêm một lần nữa cho thấy sức hấp dẫn đặc biệt của ẩm thực Việt Nam, giản dị nhưng luôn khiến người ta thương nhớ.

Nguồn: TikTok @iamcamishadanielle