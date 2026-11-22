Theo Thời báo VTV, trước đêm Chung kết xếp hạng và trao giải "Sao Mai 2026", các thí sinh đã tích cực tập luyện, mỗi người đều lựa chọn cho mình một hướng đi riêng nhằm tạo dấu ấn ở chặng cuối, từ làm mới những tác phẩm quen thuộc, thay đổi hình ảnh sân khấu đến vượt qua giới hạn của bản thân.

6 thí sinh góp mặt tại đêm Chung kết và trao giải của "Sao Mai 2026". Ảnh VTV

Đại diện dòng nhạc Thính phòng, Xuân Dũng lựa chọn ca khúc "Người Hà Nội" của nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi cho đêm Chung kết xếp hạng với mong muốn khẳng định màu sắc cá nhân.

Dù đây là ca khúc kinh điển từng được nhiều thế hệ nghệ sĩ thể hiện thành công, nam thí sinh vẫn kỳ vọng mang đến một hơi thở mới qua bản phối hiện đại, kết hợp dàn kèn đồng cùng những tiết tấu đảo phách, tạo nên màu sắc trẻ trung nhưng vẫn giữ được tinh thần hào hùng của tác phẩm.

Thí sinh Xuân Dũng tập luyện trước đêm Chung kết. Ảnh VTV

Thí sinh Hoàng Thu Hà bước vào đêm Chung kết với quyết tâm rũ bỏ hình ảnh dịu dàng quen thuộc để hóa thân thành Xúy Vân giả dại qua làn điệu "Chờ chàng" (trích chèo cổ Kim Nham), kỳ vọng tạo dấu ấn trong đêm thi quyết định.

Trong khi đó, thí sinh Khánh An cũng lựa chọn làm mới bản thân trong đêm Chung kết khi hướng tới hình ảnh trưởng thành, cá tính và bùng nổ hơn với mong muốn khán giả nhìn thấy một màu sắc khác, không chỉ là hình ảnh nhẹ nhàng quen thuộc mà còn là sự mạnh mẽ, bản lĩnh trong cách xử lý ca khúc.

Để tạo điểm nhấn cho tiết mục, Khánh An cùng ê-kíp đưa tiếng kèn sona vào bản phối, mang đến không gian âm nhạc ma mị, giàu năng lượng, đồng thời thể hiện rõ hơn sự chuyển mình trong phong cách và dấu ấn nghệ thuật mà cô đang theo đuổi.

Thí sinh Khánh An. Ảnh VTV

Đỗ Hải Đăng lựa chọn ca khúc "Con cò", một tác phẩm đương đại mang âm hưởng dân gian từng ghi dấu ấn qua giọng hát của Divo Tùng Dương. Sau những vòng thi nhận được nhiều lời khen từ Ban giám khảo và sự ủng hộ của khán giả, Hải Đăng đứng trước áp lực phải tiếp tục bứt phá trong đêm chung kết.

Ở dòng nhạc Dân gian, Mộc An bước vào đêm Chung kết với tiết mục đậm chất tri ân quê hương Hà Tĩnh - nơi cô sinh ra và lớn lên. Với sự hỗ trợ từ Ban tổ chức, giám đốc âm nhạc cùng các thầy cô, nữ thí sinh kỳ vọng truyền tải trọn vẹn cảm xúc qua ca khúc, đồng thời khẳng định màu sắc riêng trong dòng nhạc dân gian.

Thí sinh Mộc An tập luyện trước đêm Chung kết. Ảnh VTV

Mai Thu Hương lựa chọn ca khúc "Hồ thiêng" - tác phẩm mang âm hưởng sử thi, khắc họa vẻ đẹp và chiều sâu lịch sử của Hồ Gươm. Qua từng đêm thi, Mai Thu Hương cho thấy sự trưởng thành trong giọng hát, phong cách biểu diễn và liên tục có những màn bứt phá đáng chú ý.

Đêm chung kết và trao giải "Sao Mai 2026" sẽ được truyền hình trực tiếp từ 20h00 ngày 22/11 trên kênh VTV3.

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