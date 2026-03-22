Nguyên nhân 2 chị em ruột tử vong trong căn nhà cấp 4
Người bà đi ra ngoài và khép cửa lại thì xảy ra vụ cháy nhà khiến người chị 7 tuổi và người em 5 tuổi tử vong.
Tối 21-3, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Gia Lai đã phối hợp với các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, làm rõ vụ cháy nhà khiến 2 chị em ruột tử vong trong căn nhà cấp 4.
Theo đó vào khoảng gần 15 giờ chiều cùng ngày, Công an xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai nhận được tin báo của người dân về vụ cháy tại nhà bà Mai Thị N. (SN 1961, trú đường 17/3, thôn 5, xã Chư Sê).
Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Chư Sê đã nhanh chóng triển khai các cán bộ chiến sĩ, cùng lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở đến hiện trường phối hợp với quần chúng nhân dân tổ chức chữa cháy.
Lực lượng chức năng sau khi tiếp cận hiện trường vụ cháy đã phải phá tường, phá mái tôn tìm cách vào bên trong dập tắt đám cháy. Trong quá trình chữa cháy, lực lượng chức năng đã phát hiện và đưa 2 cháu bé là chị em ruột là cháu Phan Mai Phương T. (SN 2019) và Phan Mai Phương L. (SN 2021), cùng là cháu ngoại bà Mai Thị N. bị mắc kẹt trong đám cháy ra ngoài, đến Trung tâm y tế Chư Sê, xã Chư Sê để cấp cứu.
Sau khoảng 1 giờ nỗ lực của các cán bộ chiến sĩ, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Hậu quả vụ tai nạn khiến cả 2 cháu Phan Mai Phương T. và Phan Mai Phương L. tử vong tại Trung tâm y tế Chư Sê và nhiều vật dụng trong nhà đã bị thiêu rụi.
Cơ quan điều tra nhận định nguyên nhân dẫn đến sự việc 2 chị em cháu nhỏ tử vong có thể là do ngạt khói độc từ việc trần nhựa của căn nhà bị cháy.
