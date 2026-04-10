Lo ngại tình trạng rừng ngập mặn ở Hà Tĩnh chết hàng loạt
GĐXH - Nhiều héc-ta rừng ngập mặn ven biển Hà Tĩnh đang bị chết khô, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ sinh thái và sinh kế của người dân địa phương.
Hệ thống rừng ngập mặn thuộc phường Hải Ninh (Hà Tĩnh) có diện tích gần 185 héc-ta, với các loài cây chủ yếu như mắm, sú, vẹt, bần… được trồng từ năm 1990. Tuy nhiên, từ đầu tháng 11/2025, tình trạng cây mắm chết bất thường bắt đầu xuất hiện và có xu hướng lan rộng. Trên nền bãi bùn rộng, từng dải rừng ngập mặn nay chỉ còn lại những thân cây khô, đổ ngã, rễ trơ ra giữa nắng nóng.
Không chỉ đóng vai trò về sinh kế, rừng ngập mặn còn là lớp chắn sóng tự nhiên. Khi có gió lớn hoặc triều cường, dải rừng này giúp giảm lực sóng trước khi tác động vào tuyến đê biển phía trong. Nhờ đó, đê được bảo vệ, hạn chế nguy cơ xói lở. Song, hiện trạng rừng chết hàng loạt đang làm thay đổi toàn bộ cấu trúc phòng hộ tự nhiên này.
Theo ghi nhận, cây bị vàng lá, rụng lá, khô ngọn rồi chết dần, tập trung nhiều tại khu vực hai bên sông Quyền, đoạn từ cầu Hải Ninh đến cầu Sông Vịnh. Người dân cho rằng nguyên nhân có thể liên quan đến đợt mưa lớn kéo dài vào cuối năm 2025 kết hợp với biến động thủy triều bất thường. Tình trạng ngập triều thường xuyên cùng nền bùn lỏng khiến cây khó phát triển, dẫn đến thối rễ và chết hàng loạt.
Sự suy giảm độ che phủ của rừng ngập mặn không chỉ làm gia tăng nguy cơ xói lở bờ sông mà còn khiến nguồn lợi thủy sản tự nhiên giảm sút rõ rệt, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của các hộ nuôi trồng thủy sản trong khu vực.
Bà Lê Thị Giang, một người dân sinh sống bằng nghề khai thác hải sản tại khu vực chia sẻ, trước đây rừng ngập mặn phát triển xanh tốt, nguồn cua cá dồi dào, giúp bà con ổn định cuộc sống nhờ khai thác tự nhiên. Tuy nhiên, hiện nay tình trạng rừng chết hàng loạt đã khiến nguồn lợi thủy sản suy giảm rõ rệt, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động nuôi trồng cũng như sinh kế của người dân.
"Chúng tôi mong muốn các cơ quan chức năng sớm vào cuộc kiểm tra, xác định nguyên nhân,và có giải pháp kịp thời nhằm bảo vệ rừng ngập mặn, qua đó duy trì nguồn lợi lâu dài cho cộng đồng địa phương", bà Giang nói.
Trước thực trạng này, UBND phường Hải Ninh đã báo cáo lên cơ quan chức năng, đồng thời đề nghị các đơn vị chuyên môn sớm kiểm tra, đánh giá để đưa ra giải pháp phù hợp, đặc biệt là hỗ trợ giống cây thay thế.
Ông Đào Đức Giang, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Hoành Sơn cho biết, sau khi nhận thông tin hàng loạt cây ở rừng phòng hộ ven biển chết đơn vị đã phối hợp với các ban ngành liên quan tổ chức kiểm tra, đánh giá hiện trạng. Trên cơ sở kết luận, cơ quan chức năng sẽ đề xuất phương án trồng dặm, thay thế diện tích rừng bị thiệt hại.
Hà Nội: Nữ tài xế xe ôm công nghệ nhập viện vì bị đánh bằng mũ bảo hiểmĐời sống - 22 phút trước
GĐXH - Tối 9/4, một vụ xô xát đã xảy ra trên đường Xuân Thủy (phường Cầu Giấy, TP Hà Nội) khiến một nữ tài xế GrabBike phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng chấn thương vùng đầu.
Khắc khẩu nhưng hợp làm ăn: 3 cặp con giáp cứ bắt tay nhau là tiền bạc bùng nổĐời sống - 25 phút trước
GĐXH - Trong tử vi, có những cặp con giáp tuy thường xuyên lời qua tiếng lại nhưng khi kết hợp làm ăn lại thúc đẩy tài lộc, càng hợp tác lâu dài càng dễ giàu sang.
5 ngày sinh Âm lịch định sẵn 'vàng son': Càng về già càng hưởng phúc lớnĐời sống - 2 giờ trước
GĐXH - Theo quan niệm tử vi, những người sinh vào các ngày Âm lịch dưới đây thường sở hữu vận mệnh đặc biệt, từ trung niên tài lộc dồi dào và gia đình viên mãn.
Tin sáng 10/4: Thời điểm miền Bắc chuyển mưa dông, dứt nắng nóng gay gắt; Kết quả lấy ý kiến người lao động về hoán đổi ngày nghỉ dịp Giỗ Tổ Hùng VươngThời sự - 2 giờ trước
GĐXH - Nắng nóng ở khu vực Đông Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 12/4; Khảo sát đã ghi nhận hơn 70.000 ý kiến tham gia, trong đó khoảng 62% ý kiến ủng hộ phương án hoán đổi ngày nghỉ bù dịp Giỗ Tổ mùng 10/3 sắp tới.
Khởi tố, bắt giữ người phụ nữ lừa đảo chiếm đoạt 6 tỷ đồng liên quan chuyển nhượng đất tại Phú QuốcPháp luật - 2 giờ trước
GĐXH - Trần Thị Bích Phượng (SN 1977, trú tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) vừa bị Công an tỉnh An Giang khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Miền Bắc nắng nóng liên tục rồi lại sắp đón không khí lạnh?Thời sự - 2 giờ trước
GĐXH - Theo chuyên gia khí tượng, từ ngày 20/4, nhiều khả năng miền Bắc đón một đợt không khí lạnh, nhiệt độ giảm đáng kể sau chuỗi ngày nắng nóng.
Đáp ứng điều kiện này được xét tuyển thẳng vào Trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2026Giáo dục - 2 giờ trước
GĐXH - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo về thông tin tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2026. Trong đó quy định đối tượng xét tuyển thẳng vào trường.
Tài xế bóp cổ, hành hung người đàn ông bị tạm giữ hình sựPháp luật - 14 giờ trước
Tài xế ô tô liên quan tới vụ bóp cổ, hành hung một người đàn ông giữa đường đã bị công an Thanh Hóa tạm giữ hình sự.
Toàn cảnh tuyến cao tốc hơn 5.700 tỷ đồng xuyên núi rừng Thái NguyênĐời sống - 15 giờ trước
GĐXH - Từng quả đồi được san mở, những trụ cầu cạn dần vươn cao giữa vùng núi, công trường cao tốc Chợ Mới – Bắc Kạn, Thái Nguyên đang “tăng tốc” sau thời gian dài thi công. Dự án được kỳ vọng tạo động lực kết nối liên vùng, hướng tới trở thành đoạn tuyến quan trọng của cao tốc Hà Nội – Cao Bằng trong tương lai.
Hà Nội: Hàng ngàn m2 đất dự án Công viên Chu Văn An bị 'xẻ thịt' kinh doanh trái phépĐời sống - 17 giờ trước
GĐXH - Nhiều diện tích đất thuộc dự án Công viên Chu Văn An (phường Thanh Liệt, TP Hà Nội) suốt thời gian qua đang bị "xẻ thịt", dựng lên làm sân bóng, nhà xưởng... để kinh doanh trái phép. Thực trạng này dù đã diễn ra trong thời gian dài thế nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý dứt điểm.
Thời tới cản không kịp: 4 con giáp dễ mua nhà trong 6 tháng cuối năm 2026Đời sống
GĐXH - Theo tử vi tài chính 6 tháng cuối năm 2026, có 4 con giáp được dự báo sẽ xuất hiện bước ngoặt đáng chú ý về tiền bạc.