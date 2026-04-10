Lo ngại tình trạng rừng ngập mặn ở Hà Tĩnh chết hàng loạt

Hệ thống rừng ngập mặn thuộc phường Hải Ninh (Hà Tĩnh) có diện tích gần 185 héc-ta, với các loài cây chủ yếu như mắm, sú, vẹt, bần… được trồng từ năm 1990. Tuy nhiên, từ đầu tháng 11/2025, tình trạng cây mắm chết bất thường bắt đầu xuất hiện và có xu hướng lan rộng. Trên nền bãi bùn rộng, từng dải rừng ngập mặn nay chỉ còn lại những thân cây khô, đổ ngã, rễ trơ ra giữa nắng nóng.

Nhiều héc-ta rừng phòng hộ ở Hà Tĩnh đang bị chết khô.

Không chỉ đóng vai trò về sinh kế, rừng ngập mặn còn là lớp chắn sóng tự nhiên. Khi có gió lớn hoặc triều cường, dải rừng này giúp giảm lực sóng trước khi tác động vào tuyến đê biển phía trong. Nhờ đó, đê được bảo vệ, hạn chế nguy cơ xói lở. Song, hiện trạng rừng chết hàng loạt đang làm thay đổi toàn bộ cấu trúc phòng hộ tự nhiên này.

Theo ghi nhận, cây bị vàng lá, rụng lá, khô ngọn rồi chết dần, tập trung nhiều tại khu vực hai bên sông Quyền, đoạn từ cầu Hải Ninh đến cầu Sông Vịnh. Người dân cho rằng nguyên nhân có thể liên quan đến đợt mưa lớn kéo dài vào cuối năm 2025 kết hợp với biến động thủy triều bất thường. Tình trạng ngập triều thường xuyên cùng nền bùn lỏng khiến cây khó phát triển, dẫn đến thối rễ và chết hàng loạt.

Sự suy giảm độ che phủ của rừng ngập mặn không chỉ làm gia tăng nguy cơ xói lở bờ sông mà còn khiến nguồn lợi thủy sản tự nhiên giảm sút rõ rệt, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của các hộ nuôi trồng thủy sản trong khu vực.

Bà Lê Thị Giang, một người dân sinh sống bằng nghề khai thác hải sản tại khu vực chia sẻ, trước đây rừng ngập mặn phát triển xanh tốt, nguồn cua cá dồi dào, giúp bà con ổn định cuộc sống nhờ khai thác tự nhiên. Tuy nhiên, hiện nay tình trạng rừng chết hàng loạt đã khiến nguồn lợi thủy sản suy giảm rõ rệt, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động nuôi trồng cũng như sinh kế của người dân.

"Chúng tôi mong muốn các cơ quan chức năng sớm vào cuộc kiểm tra, xác định nguyên nhân,và có giải pháp kịp thời nhằm bảo vệ rừng ngập mặn, qua đó duy trì nguồn lợi lâu dài cho cộng đồng địa phương", bà Giang nói.

Trước thực trạng này, UBND phường Hải Ninh đã báo cáo lên cơ quan chức năng, đồng thời đề nghị các đơn vị chuyên môn sớm kiểm tra, đánh giá để đưa ra giải pháp phù hợp, đặc biệt là hỗ trợ giống cây thay thế.

Ông Đào Đức Giang, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Hoành Sơn cho biết, sau khi nhận thông tin hàng loạt cây ở rừng phòng hộ ven biển chết đơn vị đã phối hợp với các ban ngành liên quan tổ chức kiểm tra, đánh giá hiện trạng. Trên cơ sở kết luận, cơ quan chức năng sẽ đề xuất phương án trồng dặm, thay thế diện tích rừng bị thiệt hại.