Nhà còn đúng ít thịt băm, tôi thử kết hợp với thứ này và có ngay món ăn lạ miệng, cực tốn cơm

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Thịt băm béo thơm kết hợp với sung khiến món ăn vừa lạ miệng vừa cực kỳ đưa cơm.

Có những món nghe tên xong người ta sẽ hơi ngần ngại, nhưng ăn thử lại thấy hợp một cách bất ngờ. Hôm đó, trong tủ lạnh chỉ còn khoảng 150g thịt băm, tôi không muốn làm thịt rang hay sốt cà chua như mọi khi. Ngoài bếp lại có một rổ quả sung tươi vừa hái được, thế là tôi thử đem thái mỏng rồi xào cùng thịt.

Ban đầu tôi cũng không kỳ vọng nhiều vì sung có vị chát đặc trưng. Nhưng sau khi sơ chế đúng cách, phần sung lại giòn, bùi, hơi chua nhẹ, ngấm vị thịt và nước mắm rất ngon. Thịt băm béo thơm kết hợp với sung khiến món ăn vừa lạ miệng vừa cực kỳ đưa cơm.

Thịt băm xào quả sung – món lạ mà dễ làm

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Nguyên liệu: 150-200g thịt lợn băm, 250g quả sung tươi, 2 củ hành tím, 1-2 quả ớt, hành lá, 1 thìa cà phê nước mắm, 1/2 thìa cà phê dầu hào, một chút đường, tiêu và dầu ăn.

Sung rửa sạch, cắt bỏ cuống rồi thái thành những lát mỏng. Ngâm sung trong nước muối loãng khoảng 10-15 phút, sau đó rửa lại vài lần và để ráo. Bước này giúp sung bớt nhựa và vị chát.

Hành tím băm nhỏ. Ướp thịt với một chút nước mắm, dầu hào, tiêu và hành tím trong khoảng 10 phút.

Làm nóng chảo, cho một chút dầu ăn rồi phi thơm hành. Trút thịt băm vào đảo trên lửa vừa đến khi thịt săn, hơi xém cạnh và dậy mùi thơm. Phần thịt cháy cạnh sẽ giúp món ăn đậm đà hơn.

Cho sung đã ráo nước vào chảo, đảo nhanh tay. Nêm thêm một chút nước mắm, đường và ớt thái lát. Xào đến khi sung vừa chín nhưng vẫn giữ được độ giòn thì cho hành lá, rắc thêm tiêu rồi tắt bếp.

Món này không nên xào quá lâu. Sung chín tới sẽ có độ giòn nhẹ, phần bên ngoài ngấm gia vị nhưng bên trong vẫn giữ được vị bùi đặc trưng.

Bí quyết để sung không bị chát

Sung tươi có khá nhiều nhựa nên không nên thái xong rồi cho thẳng vào chảo. Ngâm nước muối loãng, rửa sạch và để ráo sẽ giúp vị chát giảm đáng kể.

Nếu quả sung còn non và chát nhiều, có thể ngâm lâu hơn một chút hoặc chần nhanh qua nước sôi rồi để ráo trước khi xào. Tuy nhiên, không nên luộc quá kỹ vì sung sẽ mềm và mất độ giòn.

Một mẹo khác là khi xào, nên để thịt băm chín vàng trước rồi mới cho sung vào. Phần dầu và gia vị từ thịt sẽ bám quanh từng lát sung, khiến món ăn thơm và đậm vị hơn.

Có thể biến tấu thành món ăn cực bắt cơm

Nếu thích vị đậm đà hơn, có thể thêm một chút mắm tép hoặc mắm tôm khi xào thịt. Lượng dùng chỉ cần rất ít để tạo mùi, sau đó mới cho sung vào. Vị mặn thơm của mắm kết hợp với vị bùi và hơi chát nhẹ của sung khá hợp với cơm nóng.

Nhà có nhiều sung cũng có thể cho thêm vài lát riềng hoặc nghệ tươi, nhưng không nên cho quá nhiều gia vị để tránh át mất vị đặc trưng của quả sung.

Một đĩa thịt băm xào sung nhìn không cầu kỳ, nguyên liệu cũng chẳng đắt tiền, nhưng lại có đủ vị mặn, thơm, bùi và giòn nhẹ. Quan trọng nhất là nó khác hẳn những món thịt băm quen thuộc thường xuất hiện trên mâm cơm. Đôi khi chỉ cần mạnh dạn ghép hai nguyên liệu tưởng chẳng liên quan, bạn lại tìm được một món mới để đổi vị cho cả nhà.

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