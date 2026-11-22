Tăng cường hệ miễn dịch

Hệ miễn dịch của bạn sẽ được củng cố mạnh mẽ nhờ sự kết hợp của Vitamin A, C, E và Sắt có trong bí đỏ. Vitamin C giúp kích thích sản sinh các tế bào bạch cầu, giúp cơ thể chống lại vi khuẩn và virus gây bệnh. Vitamin A và vitamin E giúp ủng cố hàng rào bảo vệ niêm mạc (đặc biệt là niêm mạc đường hô hấp và ruột) và chống lại các gốc tự do gây hại. VOV cho hay.

Ngoài ra, theo Phụ Nữ Mới, bí đỏ chứa hàm lượng Kali, Vitamin C và chất xơ rất cao – bộ ba hoàn hảo cho sức khỏe tim mạch. Kali giúp điều hòa huyết áp bằng cách đào thải lượng natri dư thừa ra khỏi cơ thể. Đồng thời, chất xơ và các chất chống oxy hóa giúp làm giảm lượng cholesterol xấu (LDL), ngăn ngừa nguy cơ xơ vữa động mạch, đau tim và đột quỵ.

Chất xơ trong bí đỏ đóng vai trò như một chất làm mềm phân tự nhiên, kích thích nhu động ruột và ngăn ngừa tình trạng táo bón hiệu quả. Ngoài ra, việc ăn bí đỏ thường xuyên còn giúp nuôi dưỡng hệ vi sinh vật có lợi trong đường ruột, hỗ trợ quá trình hấp thu dinh dưỡng và bảo vệ niêm mạc dạ dày khỏi tình trạng viêm loét.

Món ngon với bí đỏ

1. Bí đỏ om tỏi

Nguyên liệu làm món bí đỏ om tỏi

Một miếng bí đỏ lớn, 2 thìa canh nước tương, 1 thìa canh dầu hào, 1.5 củ tỏi, chút muối, lượng dầu ăn thích hợp.

Cách làm món bí đỏ om tỏi

Bước 1: Bí đỏ gọt bỏ vỏ và ruột, rửa sạch rồi cắt thành từng miếng lớn. Tỏi bóc vỏ rửa sạch. Bạn có thể băm nhỏ 1/2 lượng tỏi và để nguyên các tép còn lại.

Bước 2: Cho một chút dầu vào chảo, đun nóng sau đó thêm tỏi nguyên tép vào phi thơm. Khi tỏi chuyển vàng thì bạn lấy tỏi ra khỏi chảo, để riêng. Sau đó cho các miếng bí đỏ vào cùng tỏi băm, chiên mỗi mặt khoảng một phút. Đến khi thấy 2 mặt bí đỏ ngả màu hơi nâu là được.

Bước 3. Tiếp theo bạn cho nước tương, dầu hào, rắc thêm chút muối rồi xào nhanh cho bí ngấm gia vị. Sau đó bạn đổ một lượng nước sôi thích hợp vào, không quá nhiều hoặc ít, vừa đủ ngập bí đỏ là được. Sau đó thêm tỏi chiên vào, vặn lửa nhỏ, đậy nắp nồi và đun trong 15 phút. Tiếp đó bạn mở nắp nồi, chỉnh lửa lên mức to và đun để rút bớt nước, đặc lại. Lưu ý không nên đun cạn nước vì sẽ khiến món ăn bị khô, để lại chút nước sẽ khiến món ăn ngon hơn.

2. Bí đỏ hấp gà đen (gà ác)

Nguyên liệu làm món bí đỏ hấp gà đen

1 con gà đen, 3-5 quả táo đỏ, một miếng bí đỏ, 3 tép tỏi băm, 1 thìa canh rượu nấu ăn, 1 thìa canh dầu hào, 2 thìa canh nước tương, chút bột tiêu, một nhánh gừng thái lát, lượng muối thích hợp.

Cách làm món bí đỏ hấp gà đen

Bước 1: Gọt vỏ và bỏ ruột bí đỏ, rửa sạch sau đó cắt thành từng miếng có độ dày khoảng 1cm. Cho bí đỏ vào âu, thêm chút muối cùng 1 thìa canh dầu ăn vào sau đó trộn đều. Tiếp theo xếp bí đỏ xuống dưới đáy đĩa.

Bước 2: Gà đen sau khi sơ chế sạch thì chặt miếng vừa ăn. Cho thịt gà vào tô, ướp trong khoảng 15 phút với chút muối, rượu nấu ăn, dầu hào, nước tương, bột tiêu.

Bước 3: Sau khi ướp gà xong, bạn xếp lên trên các miếng bí đỏ. Sau đó đặt các quả táo đỏ lên, thêm vài lát gừng và tỏi băm nhỏ.

Bước 4: Cho nước vào nồi, đặt đĩa bí đỏ và thịt gà đen lên xửng và bắt đầu hấp trong khoảng 18 phút. Bạn lưu ý khi nước sôi hãy điều chỉnh lại mức lửa vừa đến nhỏ.

3. Thịt bò hầm bí đỏ

Nguyên liệu làm món thịt bò hầm bí đỏ

500g bí đỏ, 500g thịt bò, một ít muối, 2 thìa canh nước tương, 1 thìa canh đường, gừng cắt lát, vài cây hành lá, 1 thìa canh rượu nấu ăn.

Cách làm món thịt bò hầm bí đỏ

Bước 1: Thịt bò rửa sạch và cắt thành từng miếng nhỏ. Nhớ đừng cắt quá to, vì khi hầm sẽ không chín đồng đều. Cho thịt vào nồi, thêm nước, vài lát gừng, vài cây hành lá (cuộn lại), rượu nấu ăn rồi chần trên lửa lớn. Sau khi chần xong, bạn vớt thịt bò ra, rửa sạch dưới vòi nước cho hết bọt.

Bước 2: Cho thịt bò đã rửa sạch vào nồi áp suất. Sau đó, thêm vài lát gừng và 2-3 cây hành lá (chủ yếu lấy phần gốc hành) để tăng hương vị. Tiếp đó thêm đường và nước tương để món bò hầm thơm ngon hơn. Bạn đảo thịt cho ngấm, sau đó thêm lượng nước ngập thịt bò. Đậy nắp nồi áp suất lại và bắt đầu hầm! Hầm cho đến khi thịt bò chín tới mức có thể dùng đũa chọc vào.

Bước 3: Sau khi thịt bò hầm xong, mở nồi áp suất ra. Bây giờ nêm gia vị, thêm chút muối tùy theo khẩu vị của bạn. Bí đỏ sau khi gọt bỏ vỏ và ruột, cắt thành miếng vuông vừa ăn thì cho vào nồi, hầm cùng thịt bò. Hầm cho đến khi bí đỏ chín mềm là được.

4. Bí đỏ mật ong

Nguyên liệu làm món bí đỏ mật ong

500g bí đỏ, 5 quả táo đỏ, 3 quả chà là khô, 2 thìa canh đường nâu, một ít hoa mộc, 1-2 thìa cà phê mật ong, một chút tinh bột bắp.

Cách làm bí đỏ mật ong

Bước 1: Bí đỏ bạn bạn cắt nguyên phần chóp sau đó gọt bỏ vỏ và ruột. Tiếp đó rửa sạch bí đỏ rồi cắt thành từng lát có độ dày vừa phải. Lưu ý để món ăn trông đẹp mắt thì bạn hãy cố gắng cắt bí theo chiều dọc để có thể ghép nguyên hình dạng sau khi cắt.

Bước 2: Xếp các miếng bí đỏ vào một cái bát lớn theo chiều chóp hướng xuống dưới, đặt chà là vào giữa. Làm như vậy để sau khi hấp, bạn úp bí đỏ ra đĩa thì hình dáng món ăn sẽ đẹp hơn. Đặt nồi hấp lên bếp, đun sôi nước. Sau đó cho bát bí đỏ lên xửng và đặt vào nồi, hấp trong khoảng 15 phút. Lưu ý thời gian hấp có thể phụ thuộc vào độ dày và độ mềm của miếng bí đỏ. Hoặc bạn có thể sử dụng nồi chiên không dầu có chức năng hấp để hấp bí đỏ.

Bước 3: Trong giai đoạn này, hãy rửa sạch táo đỏ, loại bỏ hạt và cắt chúng thành các miếng nhỏ. Bạn cũng có thể thêm vài hạt kỷ tử để cho vào trang trí sau. Sau khi bí đỏ đã được hấp chín, bạn chắt nước hấp bí đỏ vào một chiếc nồi, để sang một bên.

Bước 4: Úp bí đỏ lên đĩa. Tiếp theo bạn đặt nồi nước hấp bí đỏ lên bếp, đun sôi. Sau đó cho 2 thìa đường nâu, táo đỏ và một ít hoa mộc vào, khuấy đều. Nấu một lúc thì thêm phần nước tinh bột bắp vào, khuấy đến khi nước sốt này hơi sánh lại thì tắt bếp. Rưới sốt lên bí đỏ, sau đó tưới thêm mật ong lên. Vậy là món ăn thơm ngon bổ dưỡng đã hoàn thành.

5. Bí đỏ nướng trứng muối

Nguyên liệu làm món bí đỏ nướng trứng muối

Một miếng bí đỏ, 3 lòng đỏ trứng muối, một chút muối, một chút bột tiêu đen, một chút dầu ăn, lượng rượu trắng thích hợp.

Cách làm món bí đỏ nướng trứng muối

Bước 1: Gọt bỏ vỏ và ruột bí đỏ rồi rửa sạch. Sau đó cắt bí đỏ thành các khối vuông vừa ăn. Rửa lòng đỏ trứng muối với rượu trắng rồi cho vào lò nướng ở mức nhiệt 180 độ trong 10 phút. Cho bí đỏ vào tô, thêm chút muối, bột tiêu đen, dầu ăn rồi trộn đều.

Bước 2: Cho lòng đỏ trứng muối vào rây. Đặt rây trứng muối lên trên tô bí đỏ. Sau đó dùng thìa nghiền nát và phết qua lại để lấy phần bột trứng muối. Dùng thìa trộn để trứng muối phủ đều lên các miếng bí đỏ. Sau đó cho các miếng bí đỏ trứng muối lên khay nướng đã được lót giấy nến. Đặt khay nướng vào rãnh giữa của lò đã làm nóng trước. Nướng bí đỏ trứng muối ở nhiệt độ 180 độ trong 20 phút.

Bước 3: Khi bí đỏ đã được nướng chín vàng thơm nức, bạn lấy ra khỏi lò, cho vào đĩa. Lưu ý mỗi lò nướng có công suất khác nhau nên bạn hãy điều chỉnh mức nhiệt sao cho vừa phải.