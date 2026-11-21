Nấm hương khô nên ngâm nước nóng hay lạnh?

Nấm hương khô có cấu trúc đã mất phần lớn nước nên cần được ngâm để hút ẩm trở lại trước khi chế biến. Nước càng ấm, nấm càng nhanh mềm và nở. Vì vậy, nếu cần sử dụng ngay, có thể dùng nước ấm để rút ngắn thời gian ngâm.

Tuy nhiên, nếu có thời gian chuẩn bị, ngâm nấm bằng nước mát hoặc nước lạnh thường cho nấm có độ nở từ từ, kết cấu tương đối chắc và dai hơn. Quá trình ngâm chậm cũng giúp các hợp chất tạo nên mùi thơm đặc trưng của nấm được giải phóng tốt hơn.

Ngâm lâu giúp nấm nở đều, giữ độ dai

Một trong những điểm dễ nhận thấy khi ngâm nấm đúng cách là phần tai nấm nở đều nhưng vẫn có độ đàn hồi, không bị bở.

Nấm khô có kích thước càng lớn hoặc được sấy khô kỹ thì càng cần nhiều thời gian để hút đủ nước. Vì thế, không nên chỉ nhìn phần ngoài đã mềm rồi vội vớt ra. Hãy kiểm tra phần dày nhất của tai nấm; nếu bên trong vẫn cứng, nên ngâm thêm.

Kinh nghiệm được chia sẻ trên Phụ nữ & Pháp luật cho hay: Sau khi nấm nở, cần vớt ra và rửa kỹ dưới vòi nước sạch để loại bỏ bụi bẩn, cặn bám trong các nếp gấp. Phần chân nấm thường cứng, có thể cắt bỏ tùy món.

Nước ngâm nấm có nên giữ lại để nấu?

Có thể tận dụng nước ngâm nấm, bởi nước này có thể mang theo một phần hợp chất tạo hương vị từ nấm, giúp món ăn có mùi thơm tự nhiên hơn. Tuy nhiên, không nên đổ thẳng toàn bộ nước ngâm vào nồi.

Trong quá trình ngâm, bụi, cát hoặc các cặn nhỏ bám trên nấm có thể lắng xuống đáy. Vì vậy, nếu muốn sử dụng nước ngâm, nên để yên cho cặn lắng, sau đó nhẹ nhàng gạn phần nước phía trên và lọc qua rây sạch hoặc một lớp vải lọc mịn trước khi cho vào món ăn.

Đồng thời, chỉ nên tận dụng nước ngâm khi nấm có nguồn gốc rõ ràng, được bảo quản tốt và không có dấu hiệu bất thường như mùi mốc, nhớt hoặc đổi màu bất thường. VOV cho hay.

Nấm ngâm xong nên chế biến sớm

Nấm hương sau khi hút nước trở thành thực phẩm có độ ẩm cao nên dễ hư hỏng hơn so với khi còn khô. Vì vậy, sau khi ngâm, nên chế biến sớm thay vì để ở nhiệt độ phòng trong thời gian dài. Nếu chưa thể nấu ngay, nên để nấm đã ngâm trong hộp sạch và bảo quản lạnh, đồng thời sử dụng trong thời gian ngắn.

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