Vì sao người đau dạ dày thường được khuyên không nên ăn chuối?

Chuối là loại trái cây quen thuộc trong bữa ăn của nhiều gia đình. Tuy nhiên, với những người có tiền sử đau dạ dày, loại quả này đôi khi lại trở thành thực phẩm gây nhiều băn khoăn. Không ít người cho rằng chuối chứa nhiều kali, trong khi kali có liên quan đến hoạt động của cơ chế tiết axit tại dạ dày. Từ đó, quan niệm ăn chuối có thể khiến dạ dày tiết nhiều axit hơn, làm tăng cảm giác đau và khó chịu được truyền tai nhau. Theo thông tin được dẫn từ TS. Lê Thị Hương Giang, Trưởng khoa Tiết chế Dinh dưỡng, Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an), đây cũng là một trong những lý do khiến nhiều người bệnh chủ động loại bỏ chuối khỏi chế độ ăn uống hằng ngày.

Chuối cung cấp kali, carbohydrate và chất xơ, nhưng hàm lượng kali trong thực phẩm không đồng nghĩa với việc ăn vào sẽ trực tiếp làm tăng tiết axit dạ dày.

Tuy nhiên, cần phân biệt giữa vai trò của kali trong hoạt động sinh lý của cơ thể và tác động thực tế của việc ăn một loại thực phẩm có chứa khoáng chất này. Theo dữ liệu dinh dưỡng của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), trong 100g phần thịt chuối tươi có khoảng 89 kcal, 22,8g carbohydrate, 2,6g chất xơ, 1,1g protein và 358mg kali. Lượng đường tự nhiên trong khẩu phần này vào khoảng 12,2g.

Một quả chuối cỡ vừa, có khoảng 118g phần ăn được, cung cấp xấp xỉ 105 kcal và 422mg kali. Những con số này cho thấy chuối có chứa kali nhưng không đồng nghĩa với việc ăn chuối sẽ trực tiếp kích thích dạ dày tăng tiết axit hoặc gây tổn thương niêm mạc.

Kali trong chuối có khiến dạ dày tiết nhiều axit hơn?

Để hiểu rõ mối liên quan này, cần nhìn vào cơ chế tiết axit của dạ dày. Trong cơ thể, các tế bào thành dạ dày sử dụng hệ thống bơm proton để vận chuyển ion hydro và kali, qua đó tham gia vào quá trình tạo và bài tiết axit dịch vị. Hoạt động của hệ thống này được điều hòa bởi nhiều yếu tố sinh học, trong đó có gastrin, histamin và các tín hiệu thần kinh.

Việc kali tham gia vào hoạt động của bơm proton không có nghĩa cứ ăn thực phẩm giàu kali là dạ dày sẽ tăng tiết axit. Đây là hai vấn đề cần được phân biệt rõ ràng. Theo phân tích của TS. Lê Thị Hương Giang, hiện chưa có đủ cơ sở khoa học để kết luận lượng kali có trong một quả chuối sẽ làm tăng tiết axit đến mức gây đau hoặc làm tổn thương niêm mạc dạ dày. Vì vậy, người có tiền sử đau dạ dày không nhất thiết phải kiêng chuối chỉ vì lo ngại loại quả này chứa kali.

Người đau dạ dày ăn chuối thế nào để tránh khó chịu?

Người đau dạ dày nên lựa chọn thực phẩm phù hợp với khả năng dung nạp của cơ thể, thay vì kiêng khem theo những quan niệm chưa được kiểm chứng.

Mặc dù không cần mặc định loại bỏ chuối khỏi thực đơn, khả năng dung nạp thực phẩm của mỗi người lại không hoàn toàn giống nhau. Một số người có hệ tiêu hóa nhạy cảm có thể gặp cảm giác đầy bụng, khó tiêu hoặc khó chịu sau khi ăn một loại thực phẩm nhất định. Nếu tình trạng này lặp lại sau mỗi lần ăn chuối, người bệnh nên tạm ngừng và lựa chọn loại trái cây khác phù hợp hơn.

Với những người trước đây kiêng chuối chỉ vì nghe theo quan niệm truyền miệng, có thể thử ăn một lượng nhỏ chuối chín mềm để theo dõi phản ứng của cơ thể, thay vì đột ngột ăn nhiều. Điều quan trọng là không nên tự quy kết mọi biểu hiện đau bụng sau ăn đều do chuối hoặc hàm lượng kali trong loại quả này.

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Do đó, nếu thường xuyên xuất hiện những cơn đau ở vùng bụng trên, người bệnh cần đi khám để xác định nguyên nhân và được hướng dẫn điều trị phù hợp. Việc tự kiêng một loại trái cây không thể thay thế cho thăm khám và điều trị bệnh lý dạ dày.

Tóm lại, chuối không phải thực phẩm mà tất cả người đau dạ dày đều bắt buộc phải tránh. Người bệnh nên căn cứ vào khả năng dung nạp của cơ thể, lựa chọn khẩu phần phù hợp và chú trọng tìm đúng nguyên nhân gây ra các triệu chứng tiêu hóa thay vì kiêng khem theo những thông tin chưa được kiểm chứng.

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