Nhà hàng, quán nước đông nghẹt khách những ngày đầu năm mới 2026.

Theo ghi nhận của PV Chuyên trang Gia đình & Xã hội (Báo Sức khỏe & Đời sống), trong những ngày đầu xuân năm mới 2026, tại các nhà hàng, quán ăn, cà phê,…ở một số thành phố lớn đều tấp nập khách sử dụng dịch vụ. Có nơi kín chỗ, khách phải xếp hàng đợi. Nhiều gia đình và các hội nhóm, bạn bè tranh thủ những ngày Tết cùng nhau đi chơi, tụ họp, gặp mặt đầu năm.

Theo anh Nguyễn Phong (Hải Phòng) chia sẻ: "Những ngày Tết tôi thường đưa gia đình, bọn trẻ đến các trung tâm thương mại để vừa vui chơi, mua sắm, sau đó ăn uống luôn tại đây cho tiện. Ngày Tết nhiều cửa hàng vẫn chưa mở cửa nên mình cũng không có nhiều sự lựa chọn".



