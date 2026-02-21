Mới nhất
Nhà hàng, quán nước đông nghẹt khách những ngày đầu năm mới 2026

Thứ bảy, 19:00 21/02/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
GĐXH - Nhiều nhà hàng, quán ăn, cà phê, trà sữa,… đông kín khách những ngày đầu năm mới Bính Ngọ 2026.

Theo ghi nhận của PV Chuyên trang Gia đình & Xã hội (Báo Sức khỏe & Đời sống), trong những ngày đầu xuân năm mới 2026, tại các nhà hàng, quán ăn, cà phê,…ở một số thành phố lớn đều tấp nập khách sử dụng dịch vụ. Có nơi kín chỗ, khách phải xếp hàng đợi. Nhiều gia đình và các hội nhóm, bạn bè tranh thủ những ngày Tết cùng nhau đi chơi, tụ họp, gặp mặt đầu năm.

Nhà hàng, quán nước đông nghẹt khách những ngày đầu năm mới 2026 - Ảnh 1.

Ngày đầu năm mới 2026, tại nhiều nhà hàng, quán ăn, quán nước,...lượng khách đổ về chật kín.

Nhà hàng, quán nước đông nghẹt khách những ngày đầu năm mới 2026 - Ảnh 2.

Nhiều gia đình và các hội nhóm, bạn bè tranh thủ những ngày Tết cùng nhau đi chơi, tụ họp, gặp mặt đầu năm.

Nhà hàng, quán nước đông nghẹt khách những ngày đầu năm mới 2026 - Ảnh 3.

Do ngày đầu năm, nhiều cửa hàng vẫn chưa mở cửa nên lượng khách đổ về các khu TTTM để vừa vui chơi, giải trí và ăn uống rất lớn.

Nhà hàng, quán nước đông nghẹt khách những ngày đầu năm mới 2026 - Ảnh 4.

Tại nhiều cửa hàng, khách ngồi chật kín chỗ, thậm chí nhiều người phải đứng hoặc mua đồ mang đi vì không có bàn.

Nhà hàng, quán nước đông nghẹt khách những ngày đầu năm mới 2026 - Ảnh 5.

Đa dạng các món ăn được chuẩn bị để phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng.

Nhà hàng, quán nước đông nghẹt khách những ngày đầu năm mới 2026 - Ảnh 6.

Nhiều nơi khách phải xếp hàng để có thể mua được đồ cũng như thanh toán.

Nhà hàng, quán nước đông nghẹt khách những ngày đầu năm mới 2026 - Ảnh 7.

Đồ ăn nhanh như gà rán, khoai tây chiên, pizza, mì,...được nhiều người lựa chọn.

Nhà hàng, quán nước đông nghẹt khách những ngày đầu năm mới 2026 - Ảnh 8.

Các hàng quán luôn trong tình trạng kín chỗ ngồi.

Nhà hàng, quán nước đông nghẹt khách những ngày đầu năm mới 2026 - Ảnh 9.

Theo nhiều nhân viên bán hàng chia sẻ, cửa hàng sẽ được mở xuyên những ngày Tết để phục vụ khách hàng.

Nhà hàng, quán nước đông nghẹt khách những ngày đầu năm mới 2026 - Ảnh 10.

Trẻ em được bố mẹ, người thân cho đi ăn, đi chơi trong những ngày đầu năm mới.

Nhà hàng, quán nước đông nghẹt khách những ngày đầu năm mới 2026 - Ảnh 11.

Theo anh Nguyễn Phong (Hải Phòng) chia sẻ: "Những ngày Tết tôi thường đưa gia đình, bọn trẻ đến các trung tâm thương mại để vừa vui chơi, mua sắm, sau đó ăn uống luôn tại đây cho tiện. Ngày Tết nhiều cửa hàng vẫn chưa mở cửa nên mình cũng không có nhiều sự lựa chọn".

Nhà hàng, quán nước đông nghẹt khách những ngày đầu năm mới 2026 - Ảnh 12.

Các quán cà phê, quán nước, trà sữa,...là nơi lý tưởng để gặp gỡ, trò chuyện đầu năm.

Nhà hàng, quán nước đông nghẹt khách những ngày đầu năm mới 2026.

Làng làm hương truyền thống tất bật những ngày cận Tết 2026Làng làm hương truyền thống tất bật những ngày cận Tết 2026

GĐXH - Những ngày cận tết Nguyên đán 2026, các hộ kinh doanh sản xuất hương bài thủ công vẫn tất bật chuẩn bị những đơn hàng giao đi khắp các tỉnh thành trên cả nước.

