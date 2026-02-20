Mới nhất
Những loại hoa nào được chị em “săn đón” trong dịp Tết 2026?

Thứ sáu, 15:00 20/02/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
GĐXH - Hoa là một trong những mặt hàng được nhiều người ưa chuộng mua sắm trong mỗi dịp Tết đến, xuân về. Vậy loại hoa nào đang được chị em thi nhau “săn đón” những ngày đầu năm mới Bính Ngọ 2026?

Những ngày đầu năm mới - Tết Bính Ngọ 2026, thị trường hoa tươi tiếp tục nhộn nhịp, nhiều loại hoa được bày bán phục vụ người tiêu dùng mua sắm chơi Tết hoặc đi lễ. Bên cạnh các loại hoa truyền thống như: Đào, dơn, thược dược,…xuất hiện thêm nhiều loại hoa khác với hình dáng bắt mắt, đẹp "độc, lạ" thu hút sự quan tâm của chị em.

Những loại hoa nào được chị em “săn đón” trong dịp Tết 2026? - Ảnh 1.

Thị trường hoa tươi đầu năm bắt đầu nhộn nhịp trở lại.

Những loại hoa nào được chị em “săn đón” trong dịp Tết 2026? - Ảnh 2.

Nhiều loại hoa được bày bán để phục vụ nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng.

Những loại hoa nào được chị em “săn đón” trong dịp Tết 2026? - Ảnh 3.

Các loại hoa được ưa chuộng nhất dịp đầu năm mới (Tết Nguyên đán 2026) thường mang màu sắc rực rỡ (vàng, đỏ, hồng) và ý nghĩa phong thủy tốt lành như may mắn, tài lộc, bình an, tiêu biểu là hoa mai, hoa đào, hoa cúc, hoa lan, nụ tầm xuân và hoa cát tường...

Những loại hoa nào được chị em “săn đón” trong dịp Tết 2026? - Ảnh 4.

Tết đến là lúc mọi nhà tìm kiếm hoa chưng Tết đẹp để làm mới không gian và mang thêm may mắn cho năm mới.

Những loại hoa nào được chị em “săn đón” trong dịp Tết 2026? - Ảnh 5.

Dịp đầu năm mới, nhiều gia đình mua hoa ngoài để trưng trong nhà còn dùng để đi lễ.

Những loại hoa nào được chị em “săn đón” trong dịp Tết 2026? - Ảnh 6.

Nhiều người thích thú mua hoa tươi trưng trong nhà dịp Tết.

Những loại hoa nào được chị em “săn đón” trong dịp Tết 2026? - Ảnh 7.

Năm 2026 mang đến xu hướng chọn hoa chưng Tết chú trọng vào sự hài hòa, tinh giản nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng.

Những loại hoa nào được chị em “săn đón” trong dịp Tết 2026? - Ảnh 8.

Những loại hoa nào được chị em “săn đón” trong dịp Tết 2026? - Ảnh 9.

Hoa lan đẹp sang trọng được nhiều người lựa chọn mau sắm trong dịp Tết đến xuân về.

Những loại hoa nào được chị em “săn đón” trong dịp Tết 2026? - Ảnh 10.

Các dòng hoa nhập như tuy líp, mao lương được nhiều chị em ưa chuộng vì vẻ đẹp khác biệt.

Những loại hoa nào được chị em “săn đón” trong dịp Tết 2026? - Ảnh 11.

Ngày đầu năm mới giá nhiều loại hoa bắt đầu hạ nhiệt hơn so với thời điểm trước Tết.

Những loại hoa nào được chị em “săn đón” trong dịp Tết 2026? - Ảnh 12.

Hoa hồng với nhiều màu sắc độc lạ, nhận được sự quan tâm của người tiêu dùng.

Những loại hoa nào được chị em “săn đón” trong dịp Tết 2026? - Ảnh 13.

Hoa ly kép ngày càng được ưa chuộng, theo các tiểu thương dù giá có đắt gấp đôi so với ly thường nhưng loại hoa này vẫn luôn trong tình trạng "cháy hàng.

Những loại hoa nào được chị em “săn đón” trong dịp Tết 2026? - Ảnh 14.

Nụ tầm xuân mang vẻ đẹp duyên dáng, dẻo dai và bền bỉ, tượng trưng cho sự sinh sôi và phát triển trong năm mới. Những nụ hồng nhỏ xinh trải đều trên cành giúp không gian thêm tươi trẻ và tràn đầy sức sống. Theo các tiểu thương, tùy vào chiều dài của hoa sẽ có giá bán khác nhau, dao động từ 130.000 - 270.000 đồng/bó.

Những loại hoa nào được chị em “săn đón” trong dịp Tết 2026? - Ảnh 15.

Hoa hạnh phúc và chuối cá chép được nhiều chị em thích thú vì tên gọi và hình dáng độc lạ.

Những loại hoa nào được chị em “săn đón” trong dịp Tết 2026? - Ảnh 16.

Hoa lay ơn mang dáng hoa thanh thoát, tượng trưng cho sự vươn lên, may mắn và tôn nghiêm. Với cánh hoa xếp lớp mềm mại, lay ơn tạo cảm giác trang trọng mà vẫn nhẹ nhàng, rất phù hợp để chưng Tết.

Những loại hoa nào được chị em “săn đón” trong dịp Tết 2026? - Ảnh 17.

Cẩm tú cầu cũng là một trong những loại hoa được nhiều gia đình ưa chuộng cắm trong dịp Tết.

Những loại hoa nào được chị em “săn đón” trong dịp Tết 2026? - Ảnh 18.

Hoa thanh liễu mang vẻ đẹp mềm mại với những nhánh hoa nhỏ trải đều trên cành, biểu tượng cho tình yêu, sự may mắn và những điều tốt đẹp trong năm mới. Tone màu pastel nhẹ nhàng như hồng, tím, trắng giúp không gian thêm tinh tế và thanh lịch.

Những loại hoa nào được chị em “săn đón” trong dịp Tết 2026? - Ảnh 19.

Tuyết mai nổi bật với những chùm hoa trắng li ti, mềm mại như những hạt tuyết đọng trên cành. Loài hoa này mang đến cảm giác nhẹ nhàng, tinh khôi và rất hợp với phong cách trang trí Tết tối giản, hiện đại. Giá mỗi bó tuyết mai dao động từ 100.000 - 200.000 đồng/bó.

Những loại hoa nào được chị em “săn đón” trong dịp Tết 2026? - Ảnh 20.

Nhiều người dân đầu năm thường chọn hoa tươi để mua đi lễ chùa.

Những loại hoa nào được chị em “săn đón” trong dịp Tết 2026? - Ảnh 21.

Nhiều người dân mua sắm hoa dịp đầu năm để cắm trong nhà tạo cảm giác tươi mới.

Làng làm hương truyền thống tất bật những ngày cận Tết 2026Làng làm hương truyền thống tất bật những ngày cận Tết 2026

GĐXH - Những ngày cận tết Nguyên đán 2026, các hộ kinh doanh sản xuất hương bài thủ công vẫn tất bật chuẩn bị những đơn hàng giao đi khắp các tỉnh thành trên cả nước.


Xu hướng phát triển của thị trường bất động sản năm 2026

Xu hướng phát triển của thị trường bất động sản năm 2026

Sản phẩm - Dịch vụ - 10 giờ trước

GĐXH - Bước sang năm 2026, thị trường bất động sản Việt Nam được dự báo sẽ vận hành theo những xu hướng mới, phản ánh sự thay đổi rõ nét trong tư duy đầu tư, nhu cầu thị trường và yêu cầu quản lý.

Hatchback hạng A ở Việt Nam giá rẻ đáng mua năm Bính Ngọ

Hatchback hạng A ở Việt Nam giá rẻ đáng mua năm Bính Ngọ

Giá cả thị trường - 12 giờ trước

GĐXH - Hatchback hạng A giá rẻ nhất Việt Nam ngày càng có nhiều lựa chọn khi ngoài những mẫu xe thuộc phân khúc cỡ nhỏ còn có thêm các dòng ô tô điện cỡ nhỏ, có giá chưa tới 300 triệu đồng.

Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 16 - 22/2/2026: Những hộ dân cư nào sẽ không có điện để dùng?

Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 16 - 22/2/2026: Những hộ dân cư nào sẽ không có điện để dùng?

Sản phẩm - Dịch vụ - 12 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Long An cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 16 - 22/2/2026: Một số khu dân cư sẽ bị cúp điện để sửa chữa

Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 16 - 22/2/2026: Một số khu dân cư sẽ bị cúp điện để sửa chữa

Sản phẩm - Dịch vụ - 12 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Tây Ninh sẽ mất điện cả ngày.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 20/2/2026

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 20/2/2026

Sản phẩm - Dịch vụ - 13 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 20/2/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Sóc Trăng cũ) từ ngày 16 – 22/2/2026: Cúp điện một số khu dân cư và tuyến đường để sửa chữa

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Sóc Trăng cũ) từ ngày 16 – 22/2/2026: Cúp điện một số khu dân cư và tuyến đường để sửa chữa

Sản phẩm - Dịch vụ - 13 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần này một số khu dân cư và đơn vị thuộc Sóc Trăng cũ sẽ mất điện cả ngày.

Mùng 4 Tết Nguyên đán, nguồn hàng phủ kín thị trường, thực phẩm tươi sống tăng giá nhẹ

Mùng 4 Tết Nguyên đán, nguồn hàng phủ kín thị trường, thực phẩm tươi sống tăng giá nhẹ

Bảo vệ người tiêu dùng - 16 giờ trước

GĐXH - Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã bắt đầu "vào guồng" trở lại. Nguồn cung được khơi thông mạnh hơn, hệ thống phân phối hiện đại đồng loạt mở cửa, trong khi sức mua duy trì ở mức vừa phải, giúp mặt bằng giá giữ ổn định, không ghi nhận hiện tượng tăng đột biến.

Xe máy điện giá 30 - 40 triệu đồng ở Việt Nam pin khỏe, đi xa đáng mua năm Bính Ngọ

Xe máy điện giá 30 - 40 triệu đồng ở Việt Nam pin khỏe, đi xa đáng mua năm Bính Ngọ

Giá cả thị trường - 17 giờ trước

GĐXH - Loạt xe máy điện nổi bật trong tầm giá 40 triệu đồng phù hợp cho nhu cầu đi lại hằng ngày trong đô thị lẫn di chuyển quãng trung bình.

Nhiều điểm du lịch miền Bắc kín khách, giá tour Tết tăng cao

Nhiều điểm du lịch miền Bắc kín khách, giá tour Tết tăng cao

Sản phẩm - Dịch vụ - 17 giờ trước

GĐXH - Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán ghi nhận lượng khách tăng mạnh tại nhiều điểm du lịch miền núi, sinh thái và tâm linh phía Bắc. Không ít cơ sở lưu trú kín phòng từ sớm, trong khi giá tour tăng theo chu kỳ cao điểm nhưng vẫn giữ được mặt bằng đa dạng nhờ các chương trình kích cầu.

Chợ Hà Nội nhộn nhịp ngày lễ hóa vàng mùng 3 Tết

Chợ Hà Nội nhộn nhịp ngày lễ hóa vàng mùng 3 Tết

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 ngày trước

Mùng 3 Tết – ngày hóa vàng tiễn gia tiên – không khí tại nhiều khu chợ ở Hà Nội trở nên nhộn nhịp hơn. Từ sáng sớm, người dân đã tất bật sắm gà luộc, chân giò, xôi nếp… chuẩn bị mâm cơm cúng tươm tất, gửi gắm ước vọng một năm mới đủ đầy, thuận hòa.

