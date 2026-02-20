Những loại hoa nào được chị em “săn đón” trong dịp Tết 2026?

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Những ngày đầu năm mới - Tết Bính Ngọ 2026, thị trường hoa tươi tiếp tục nhộn nhịp, nhiều loại hoa được bày bán phục vụ người tiêu dùng mua sắm chơi Tết hoặc đi lễ. Bên cạnh các loại hoa truyền thống như: Đào, dơn, thược dược,…xuất hiện thêm nhiều loại hoa khác với hình dáng bắt mắt, đẹp "độc, lạ" thu hút sự quan tâm của chị em.

Thị trường hoa tươi đầu năm bắt đầu nhộn nhịp trở lại.

Nhiều loại hoa được bày bán để phục vụ nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng.

Các loại hoa được ưa chuộng nhất dịp đầu năm mới (Tết Nguyên đán 2026) thường mang màu sắc rực rỡ (vàng, đỏ, hồng) và ý nghĩa phong thủy tốt lành như may mắn, tài lộc, bình an, tiêu biểu là hoa mai, hoa đào, hoa cúc, hoa lan, nụ tầm xuân và hoa cát tường...



Tết đến là lúc mọi nhà tìm kiếm hoa chưng Tết đẹp để làm mới không gian và mang thêm may mắn cho năm mới.

Dịp đầu năm mới, nhiều gia đình mua hoa ngoài để trưng trong nhà còn dùng để đi lễ.

Nhiều người thích thú mua hoa tươi trưng trong nhà dịp Tết.

Năm 2026 mang đến xu hướng chọn hoa chưng Tết chú trọng vào sự hài hòa, tinh giản nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng.

Hoa lan đẹp sang trọng được nhiều người lựa chọn mau sắm trong dịp Tết đến xuân về.

Các dòng hoa nhập như tuy líp, mao lương được nhiều chị em ưa chuộng vì vẻ đẹp khác biệt.

Ngày đầu năm mới giá nhiều loại hoa bắt đầu hạ nhiệt hơn so với thời điểm trước Tết.

Hoa hồng với nhiều màu sắc độc lạ, nhận được sự quan tâm của người tiêu dùng.

Hoa ly kép ngày càng được ưa chuộng, theo các tiểu thương dù giá có đắt gấp đôi so với ly thường nhưng loại hoa này vẫn luôn trong tình trạng "cháy hàng.



Nụ tầm xuân mang vẻ đẹp duyên dáng, dẻo dai và bền bỉ, tượng trưng cho sự sinh sôi và phát triển trong năm mới. Những nụ hồng nhỏ xinh trải đều trên cành giúp không gian thêm tươi trẻ và tràn đầy sức sống. Theo các tiểu thương, tùy vào chiều dài của hoa sẽ có giá bán khác nhau, dao động từ 130.000 - 270.000 đồng/bó.

Hoa hạnh phúc và chuối cá chép được nhiều chị em thích thú vì tên gọi và hình dáng độc lạ.

Hoa lay ơn mang dáng hoa thanh thoát, tượng trưng cho sự vươn lên, may mắn và tôn nghiêm. Với cánh hoa xếp lớp mềm mại, lay ơn tạo cảm giác trang trọng mà vẫn nhẹ nhàng, rất phù hợp để chưng Tết.

Cẩm tú cầu cũng là một trong những loại hoa được nhiều gia đình ưa chuộng cắm trong dịp Tết.

Hoa thanh liễu mang vẻ đẹp mềm mại với những nhánh hoa nhỏ trải đều trên cành, biểu tượng cho tình yêu, sự may mắn và những điều tốt đẹp trong năm mới. Tone màu pastel nhẹ nhàng như hồng, tím, trắng giúp không gian thêm tinh tế và thanh lịch.

Tuyết mai nổi bật với những chùm hoa trắng li ti, mềm mại như những hạt tuyết đọng trên cành. Loài hoa này mang đến cảm giác nhẹ nhàng, tinh khôi và rất hợp với phong cách trang trí Tết tối giản, hiện đại. Giá mỗi bó tuyết mai dao động từ 100.000 - 200.000 đồng/bó.

Nhiều người dân đầu năm thường chọn hoa tươi để mua đi lễ chùa.

Nhiều người dân mua sắm hoa dịp đầu năm để cắm trong nhà tạo cảm giác tươi mới.

