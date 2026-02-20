Mới nhất
Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 16 - 22/2/2026: Những hộ dân cư nào sẽ không có điện để dùng?

Thứ sáu, 13:39 20/02/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Long An cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Long An cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Long An cũ (lịch cắt điện Long An) từ ngày 16 - 22/2/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Long An cũ từ ngày 16 - 22/2/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Chi tiết lịch cúp điện Long An cũ từ ngày 16 - 22/2/2026 - Ảnh 1.

Lịch cúp điện Long An cũ tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Long An cũ từ ngày 16 - 22/2/2026

Lịch cúp điện Tân An

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 16 - 22/2/2026.

Lịch cúp điện Thủ Thừa

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 16 - 22/2/2026.

Lịch cúp điện Đức Hòa


KHU VỰC: Một phần xã Đức Hòa

THỜI GIAN: Từ 14:58:00 ngày 16/02/2026 đến 16:43:00 ngày 16/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: 1p Xã Đức Hòa

THỜI GIAN: Từ 20:33:00 ngày 16/02/2026 đến 22:11:00 ngày 16/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: 1p Xã Đức Hòa

THỜI GIAN: Từ 09:03:00 ngày 20/02/2026 đến 11:10:00 ngày 20/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Cần Giuộc

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 16 - 22/2/2026.

Lịch cúp điện Kiến Tường

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 16 - 22/2/2026.

Lịch cúp điện Bến Lức


KHU VỰC: 1 phần ấp 6 An Thạnh, Xã Bến Lức, Tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 17:24:00 ngày 16/02/2026 đến 18:30:00 ngày 16/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Sự cố hạ áp


KHU VỰC: 1 phần đường dọc 3, Khu công nghiệp Phú An Thạnh, xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 19:09:00 ngày 16/02/2026 đến 19:12:00 ngày 16/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: 1 phần Ấp 1, Xã Lương Hòa, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 22:42:00 ngày 16/02/2026 đến 23:20:00 ngày 16/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Cần Đước

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 16 - 22/2/2026.

Lịch cúp điện Tân Thạnh

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 16 - 22/2/2026.

Lịch cúp điện Tân Trụ

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 16 - 22/2/2026.

Lịch cúp điện Đức Huệ

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 16 - 22/2/2026.

Lịch cúp điện Thạnh Hóa

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 16 - 22/2/2026.

Lịch cúp điện Vĩnh Hưng

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 16 - 22/2/2026.

Lịch cúp điện Tân Hưng


KHU VỰC: 1 phân ấp Hưng Thuận, xã Vĩnh Thạnh, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 23:32:00 ngày 16/02/2026 đến 06:54:00 ngày 17/02/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Sự cố hạ áp


Lịch cúp điện Tầm Vu

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 16 - 22/2/2026.

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Sóc Trăng cũ) từ ngày 16 – 22/2/2026: Cúp điện một số khu dân cư và tuyến đường để sửa chữa

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần này một số khu dân cư và đơn vị thuộc Sóc Trăng cũ sẽ mất điện cả ngày.

