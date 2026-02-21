Phụ cấp nào ‘thoát’ thuế từ năm 2026, danh sách mới khiến nhiều người bất ngờ
GĐXH - Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025 vừa được Quốc hội thông qua đã làm rõ hàng loạt khoản phụ cấp, trợ cấp không tính thuế. Quy định mới áp dụng từ kỳ tính thuế 2026, ảnh hưởng trực tiếp đến người lao động, người kinh doanh và cá nhân có thu nhập đa nguồn.
Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025 (Luật số 109/2025/QH15), có hiệu lực từ ngày 1.7.2026, quy định chi tiết về đối tượng nộp thuế, thu nhập chịu thuế, miễn giảm thuế và căn cứ tính thuế. Theo luật, các quy định liên quan thu nhập từ kinh doanh và từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú chính thức áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2026.
Theo khoản 3 Điều 3, thu nhập chịu thuế từ kinh doanh gồm: thu nhập từ sản xuất, kinh doanh hàng hóa dịch vụ; hành nghề độc lập có giấy phép hoặc chứng chỉ; hoạt động đại lý, môi giới, hợp tác kinh doanh; kinh doanh thương mại điện tử và nền tảng số.
Theo khoản 2 Điều 3, thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công bao gồm tiền lương, thù lao, lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền và các khoản phụ cấp, trợ cấp. Tuy nhiên, luật loại trừ một loạt khoản không tính thuế, tiêu biểu như:
Phụ cấp ưu đãi người có công; phụ cấp quốc phòng, an ninh.
Phụ cấp độc hại, nguy hiểm; phụ cấp thu hút, khu vực theo quy định pháp luật.
Sinh hoạt phí do cơ quan Việt Nam ở nước ngoài chi trả.
Trợ cấp khó khăn đột xuất, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
Trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận con nuôi; trợ cấp suy giảm khả năng lao động; hưu trí một lần; tuất hằng tháng theo luật bảo hiểm xã hội.
Trợ cấp thôi việc, mất việc; trợ cấp bảo trợ xã hội.
Các khoản phụ cấp, trợ cấp khác không mang tính chất tiền lương, tiền công do Chính phủ quy định.
Ngoài ra, Điều 3 cũng xác định các nhóm thu nhập vẫn thuộc diện chịu thuế như: đầu tư vốn, chuyển nhượng vốn, trúng thưởng, bản quyền, nhượng quyền thương mại, thừa kế, quà tặng là tài sản phải đăng ký và các khoản thu nhập khác.
Quy định mới được đánh giá giúp minh bạch cách tính thuế, tránh hiểu nhầm giữa phụ cấp và thu nhập chịu thuế, đồng thời tạo cơ sở pháp lý rõ ràng cho người nộp thuế từ năm 2026.
