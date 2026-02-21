Thị trường bất động sản đầu năm 2026 có gì nổi bật?
GĐXH - Sau giai đoạn “thanh lọc” mạnh năm 2025, thị trường bất động sản Việt Nam bước vào năm 2026 với nền tảng pháp lý siết chặt, dòng tiền quay trở lại và tâm lý nhà đầu tư phục hồi. Theo bà Phạm Thị Miền, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường Bất động sản Việt Nam, thị trường đang bước vào chu kỳ mới, nơi chất lượng, minh bạch và nhu cầu ở thực trở thành yếu tố dẫn dắt.
Pháp lý dẫn dắt cuộc "thanh lọc" chưa từng có
Năm 2025 được xem là dấu mốc tái cấu trúc toàn diện thị trường bất động sản khi hàng loạt chính sách và hành lang pháp lý mới đồng loạt phát huy hiệu lực. Theo bà Phạm Thị Miền, đây là yếu tố nền tảng và mang tính quyết định nhất trong quá trình thanh lọc.
Ba bộ luật quan trọng liên quan trực tiếp đến thị trường dần thẩm thấu vào thực tế, cùng với loạt cơ chế mới như định danh bất động sản hay đề xuất thành lập trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất do Nhà nước quản lý. Những động thái này cho thấy quyết tâm của cơ quan quản lý trong việc kiểm soát thị trường, hướng đến minh bạch và phát triển bền vững.
Điểm đáng chú ý là nhiều vấn đề được chỉ đạo xử lý nhiều lần, thể hiện tính cấp bách và quyết liệt. Điều đó khiến hành vi của cả doanh nghiệp lẫn nhà đầu tư buộc phải điều chỉnh theo chuẩn mực mới.
Niềm tin quay lại, dòng tiền nhập cuộc
Bên cạnh yếu tố chính sách, năm 2025 cũng ghi nhận sự phục hồi mạnh của tâm lý nhà đầu tư. Sau giai đoạn khó khăn trước đó, nhiều thương vụ chốt lời xuất hiện trở lại, góp phần xoa dịu tâm lý thận trọng kéo dài.
Một động lực khác là "dòng tiền rẻ". Theo chuyên gia, dù mua ở hay đầu tư, người tham gia thị trường đều cần đòn bẩy tài chính. Lãi suất thấp không chỉ thúc đẩy quyết định xuống tiền mà còn thu hút thêm nhà đầu tư mới gia nhập thị trường.
Ngoài ra, sự biến động của các kênh đầu tư truyền thống như vàng cũng góp phần điều hướng dòng vốn. Khi giá vàng tăng nhanh hơn bất động sản, một phần dòng tiền có xu hướng quay lại địa ốc để tìm cơ hội tăng trưởng dài hạn.
Xu hướng chủ đạo năm 2026: Ở thực, dài hạn và số hóa
Bước sang 2026, thị trường được dự báo vận hành theo bốn xu hướng lớn.
Thứ nhất là ưu tiên bất động sản phục vụ nhu cầu ở thực – phân khúc có nhu cầu luôn duy trì ở mức cao.
Thứ hai là chuyển dịch từ đầu tư lướt sóng sang chiến lược trung và dài hạn.
Thứ ba là đầu tư theo hạ tầng và quy hoạch, đặc biệt tại các khu vực phát triển theo mô hình đô thị gắn giao thông (TOD).
Và quan trọng nhất là xu hướng công nghệ hóa, số hóa và minh bạch hóa toàn bộ thị trường, yếu tố được đánh giá có sức ảnh hưởng mạnh nhất trong giai đoạn tới.
Doanh nghiệp bước vào "cuộc chơi mới"
Theo bà Miền, trong bối cảnh pháp lý chặt chẽ và yêu cầu minh bạch cao, doanh nghiệp bất động sản muốn tồn tại phải thay đổi tư duy: không còn "làm thật, ăn thật" mà phải "làm tốt, ăn thật".
Điều này đồng nghĩa chuyển từ tăng trưởng quy mô sang tăng trưởng chiều sâu, từ săn cơ hội ngắn hạn sang xây dựng năng lực dài hạn. Các trụ cột chiến lược bao gồm:
- Chuẩn chỉ pháp lý và tuân thủ, coi pháp lý là nền tảng uy tín.
- Chất lượng sản phẩm đáp ứng nhu cầu ở thực và khả năng khai thác dòng tiền.
- Tài chính lành mạnh giảm phụ thuộc đòn bẩy.
- Quản trị và công nghệ kiểm soát dữ liệu, quy trình và chăm sóc khách hàng.
Theo nhận định, năm 2026 sẽ là giai đoạn sàng lọc doanh nghiệp theo chất lượng chứ không chỉ theo dự án. Những đơn vị đầu tư nền tảng và đi chậm nhưng chắc sẽ là nhóm trụ lại và vươn lên sau chu kỳ thanh lọc.
Phân khúc nào dẫn sóng thị trường?
Trong cơ cấu sản phẩm, bất động sản phục vụ nhu cầu ở thực, đặc biệt nhà ở giá phù hợp được dự báo tiếp tục hút dòng tiền nhờ nhu cầu lớn và ổn định.
Ngoài ra, đất nền cũng có khả năng trở lại tại những khu vực có hạ tầng giao thông rõ ràng, quy hoạch minh bạch và tiến độ triển khai cụ thể.
Đối với nhà đầu tư, chiến lược an toàn được khuyến nghị là lựa chọn sản phẩm có nhu cầu cao, khả năng tạo dòng tiền ổn định, tại khu vực chưa tăng nóng và sử dụng đòn bẩy tài chính ở mức an toàn (khoảng 40–50%).
Một điểm sáng đáng chú ý là năm 2026 được đánh giá sẽ thuận lợi hơn cho người mua nhà để ở.
Chính sách phát triển nhà ở xã hội sau thời gian triển khai quyết liệt đang bắt đầu "ngấm", kỳ vọng giúp gia tăng nguồn cung trong năm nay. Khi nguồn cung tăng, cơ hội tiếp cận nhà ở của người dân cũng rộng mở hơn. Đồng thời, quy định kiểm soát chặt việc hưởng chính sách giúp hạn chế trục lợi, tạo niềm tin cho người mua.
Với nhóm không thuộc diện chính sách, tín hiệu tích cực cũng xuất hiện khi nhiều dự án nhà ở thương mại quy mô lớn được khởi công ngay từ đầu năm với thông điệp giá bán dễ tiếp cận hơn. Nguồn cung gia tăng buộc chủ đầu tư phải cân nhắc mức giá hợp lý để đảm bảo thanh khoản.
Thị trường bất động sản Việt Nam năm 2026 đang bước vào một giai đoạn mới, nơi luật chơi không còn dành cho những chiến lược ngắn hạn hay tăng trưởng nóng. Thay vào đó, pháp lý minh bạch, nhu cầu thực, năng lực tài chính và quản trị doanh nghiệp sẽ trở thành bộ lọc quyết định. Chu kỳ mới đã mở ra, nhưng chỉ những người thích nghi nhanh với chuẩn mực mới mới có thể tận dụng trọn vẹn cơ hội.
Phụ cấp nào ‘thoát’ thuế từ năm 2026, danh sách mới khiến nhiều người bất ngờSản phẩm - Dịch vụ - 18 phút trước
GĐXH - Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025 vừa được Quốc hội thông qua đã làm rõ hàng loạt khoản phụ cấp, trợ cấp không tính thuế. Quy định mới áp dụng từ kỳ tính thuế 2026, ảnh hưởng trực tiếp đến người lao động, người kinh doanh và cá nhân có thu nhập đa nguồn.
Mùng 5 Tết Nguyên đán, thị trường chưa phát sinh 'điểm nóng' giá cảBảo vệ người tiêu dùng - 3 giờ trước
GĐXH - Bước sang Mùng 5 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thị trường hàng hóa thiết yếu tại Hà Nội và nhiều địa phương đã vận hành gần như bình thường, nguồn cung dồi dào, sức mua tăng trở lại nhưng mặt bằng giá vẫn ổn định, không xuất hiện hiện tượng “sốt” giá hay đứt gãy nguồn hàng.
Hà Nội: Bất ngờ trước giá chung cư tại 5 phường Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Láng và Ô Chợ Dừa đầu xuân Bính Ngọ 2026Giá cả thị trường - 5 giờ trước
GĐXH - Hiện nay, giá chung cư tại 5 phường mới: Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Láng và Ô Chợ Dừa (Hà Nội) được hình thành từ quận Đống Đa cũ tiếp tục khiến người mua nhà bất ngờ.
Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 21/2/2026Sản phẩm - Dịch vụ - 7 giờ trước
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Bảy ngày 21/2/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Không phải chỉ tiết kiệm mới thoát nghèo, đây là 6 thói quen cần duy trì để dư được 100 triệu đồng năm Bính Ngọ 2026Xu hướng - 7 giờ trước
GĐXH - Nếu các quyết tâm về tiền bạc chỉ là 1 danh sách dài công việc mà bạn biết mình “lẽ ra” phải làm, nhưng lại chưa làm, có thể bạn sẽ tiếp tục gặp thất bại trong quản lý túi tiền ở năm Bính Ngọ 2026.
Xu hướng phát triển của thị trường bất động sản năm 2026Sản phẩm - Dịch vụ - 1 ngày trước
GĐXH - Bước sang năm 2026, thị trường bất động sản Việt Nam được dự báo sẽ vận hành theo những xu hướng mới, phản ánh sự thay đổi rõ nét trong tư duy đầu tư, nhu cầu thị trường và yêu cầu quản lý.
Những loại hoa nào được chị em “săn đón” trong dịp Tết 2026?Sản phẩm - Dịch vụ - 1 ngày trước
GĐXH - Hoa là một trong những mặt hàng được nhiều người ưa chuộng mua sắm trong mỗi dịp Tết đến, xuân về. Vậy loại hoa nào đang được chị em thi nhau “săn đón” những ngày đầu năm mới Bính Ngọ 2026?
Hatchback hạng A ở Việt Nam giá rẻ đáng mua năm Bính NgọGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Hatchback hạng A giá rẻ nhất Việt Nam ngày càng có nhiều lựa chọn khi ngoài những mẫu xe thuộc phân khúc cỡ nhỏ còn có thêm các dòng ô tô điện cỡ nhỏ, có giá chưa tới 300 triệu đồng.
Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 16 - 22/2/2026: Những hộ dân cư nào sẽ không có điện để dùng?Sản phẩm - Dịch vụ - 1 ngày trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Long An cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 16 - 22/2/2026: Một số khu dân cư sẽ bị cúp điện để sửa chữaSản phẩm - Dịch vụ - 1 ngày trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Tây Ninh sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 16 - 22/2/2026: Những hộ dân cư nào sẽ không có điện để dùng?Sản phẩm - Dịch vụ
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Long An cũ sẽ mất điện cả ngày.