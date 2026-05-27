Nhà hướng Tây nóng như "lò thiêu": 7 mẹo hạ nhiệt cực nhanh giúp phòng mát rượi không cần bật điều hòa

Thứ tư, 15:00 27/05/2026 |
Huyền Trang (T/h)
GĐXH - Với một số trường hợp khách quan buộc phải xây nhà hướng Tây, nên có các cách chống nóng để khắc phục sự bất tiện này. Trong bài viết này, sẽ đề cập 7 mẹo hạ nhiệt cực nhanh giúp phòng mát không cần bật điều hòa.

Sử dụng rèm cho cửa kính

Giải pháp chống nóng cho nhà hướng Tây là lắp đặt hệ rèm cho cửa kính. Đối với các nhà hướng Tây, ánh sáng chiếu trực tiếp vào nhà với nhiệt độ rất cao.

Dùng rèm màu tối hoặc trung tính như xám, be, nâu sẽ giúp che nắng nhà hướng Tây tốt hơn. Vì màu tối hoặc trung tính có khả năng hấp thụ nhiệt nhiệt tốt hơn màu sáng. Từ đó, ngăn chặn ánh sáng mặt trời chiếu vào giúp nhà trở nên mát mẻ hơn.

Xây tường 2 lớp

Tường hai lớp bao gồm 1 lớp ngoài và một lớp trong, khoảng cách giữa các lớp dày 110-220 mm. Giữa hai lớp tường dày khoảng 100mm. Nhờ khoảng trống này, không khí có thể lưu thông và quá trình chuyển nhiệt diễn ra chậm hơn. Không khí trong nhà cũng trở nên mát mẻ hơn.

Tuy nhiên, tường nhà đẹp hai lớp vẫn không được nhiều người ưa chuộng vì tốn diện tích và đắt hơn so với bình thường.

Sử dụng logia thay cho ban công

Để chống nóng tường nhà hiệu quả, việc sử dụng logia thay cho ban công là một giải pháp thiết kế thông minh. 

Logia là loại ban công được thụt sâu vào bên trong mặt bằng nhà, giúp giảm thiểu đáng kể diện tích tường tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời, từ đó hạn chế hấp thụ nhiệt và giữ cho không gian bên trong nhà luôn mát mẻ hơn.

Trồng cây xanh lấy bóng mát

Cây xanh có tác dụng rất lớn trong việc chống nóng tường nhà. Bạn có thể trồng cây xanh xung quanh nhà hoặc dây leo ngoài ban công sân vườn tạo bóng mát, giúp che chắn ánh nắng trực tiếp chiếu vào trần và mái.

Trồng cây còn có thể ngăn bụi và lọc không khí cực kỳ hiệu quả. Điều này giúp bạn cảm thấy dễ chịu hơn trong những ngày nóng nực.

Đây được xem là giải pháp cách nhiệt cho tường nhà hiệu quả. Thêm vào đó, trồng cây còn có thể ngăn bụi và lọc không khí cực kỳ hiệu quả. Điều này giúp bạn cảm thấy dễ chịu hơn trong những ngày nóng nực.

Hạn chế mở cửa vào ban ngày

Vào những ngày nắng nóng đỉnh điểm, việc mở cửa nhiều có thể khiến không khí nóng bên ngoài tràn vào nhà. Hãy mở cửa vào sáng sớm hoặc tối muộn khi nhiệt độ đã giảm.

Sử dụng sơn chống nóng cho tường nhà

Cách chống nóng cho tường nhà hướng Tây đơn giản là sử dụng sơn chống nóng. Việc này giúp hạn chế nhiệt độ bề mặt của tường và giảm nhiệt lượng truyền vào không gian bên trong.

Sơn chống nóng thường là giải pháp cách nhiệt cho tường, giúp không gian bên trong mát mẻ hơn. Đây cũng là một trong các vật liệu cách nhiệt hiệu quả cho tường nhà hướng Tây.

Khi sơn chống nóng nên sơn cả mặt ngoài và mặt trong của ngôi nhà để tăng khả năng cách nhiệt.

Đối với nhà hướng Tây, người dùng nên chọn sơn có màu sáng ở ngoài nhà để tăng khả năng phản xạ nhiệt. Khi sơn chống nóng nên sơn cả mặt ngoài và mặt trong của ngôi nhà để tăng khả năng cách nhiệt.

Dùng cửa kính 2 lớp

Trong trường hợp bắt buộc phải thiết kế cửa sổ, cửa chính hướng Tây, giải pháp chống nắng nhà hướng Tây hiệu quả lâu dài là chọn cửa kính 2 lớp.

Kính 2 lớp là một loại kính gồm hai lớp kính được kết nối với nhau thông qua một lớp khoảng không ở giữa. Lớp khoảng không này sẽ giúp lưu thông không khí, làm chậm quá trình truyền nhiệt từ ngoài vào trong nhà.

Cửa kính 2 lớp cũng giống như xây tường 2 lớp, sẽ có một khoảng không ở giữa khoảng 100 mm để lưu thông khí, hạn chế ánh nắng chiếu vào bên trong nhà. Tuy nhiên, cách chống nóng cho nhà hướng Tây bằng cửa kính 2 lớp sẽ khá tốn chi phí và cần được thực hiện luôn quá trình xây dựng.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

