Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Tâm sự

Nhắc chồng cũ gửi 10 triệu trợ cấp, vợ mới của anh ta nhắn lại: "Chị đẻ con thì tự mà nuôi... việc gì phải như con đỉa đói vậy?"

Thứ ba, 08:42 09/09/2025 | Tâm sự
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Tôi biết, nếu kiện ra tòa, tôi hoàn toàn có lý bởi đã có bản án rõ ràng nhưng làm vậy thì mâu thuẫn lại căng hơn.

Sau ly hôn, con gái ở với tôi. Ngày ra tòa, chồng cũ đồng ý mỗi tháng chu cấp 10 triệu để nuôi con. Tôi không coi đó là ân huệ, bởi đó là trách nhiệm anh ta phải gánh. 

Con gái lớn dần, chi phí học hành, ăn uống, quần áo đều đắt đỏ, 10 triệu một tháng cũng chỉ vừa đủ chi tiêu. Tôi đi làm văn phòng, lương không cao, nên tháng nào cũng phải tính toán từng đồng.

Từ ngày anh ta lấy vợ mới, việc nhận tiền trợ cấp trở nên khó khăn hơn. Ban đầu, anh ta vẫn chuyển khoản đều đặn, nhưng dần dần bắt đầu trễ hẹn, có khi nửa tháng sau tôi mới nhận được. 

Tôi nhắn tin nhắc, anh ta trả lời cộc lốc, viện cớ công việc bận rồi bảo tôi thông cảm. Tôi cố nhịn, chỉ nghĩ miễn có tiền để lo cho con là được.

Nhưng không ngờ, vợ mới của anh ta lại xen vào. Một lần tôi nhắn tin đòi tiền, thay vì anh ta trả lời, chính vợ mới là người cầm máy. 

Cô ta nhắn thẳng: "Chị bớt làm phiền đi, nhà tôi còn bao việc phải lo. Chị đẻ con thì tự mà nuôi, việc gì tháng nào cũng chìa tay xin 10 triệu như con đỉa đói vậy?". 

Đọc đến đó, tôi run lên vì tức. Đây là tiền trợ cấp theo phán quyết tòa án, là trách nhiệm của bố đứa bé, sao cô ta lại dám nói như thế?

Nhắc chồng cũ gửi 10 triệu trợ cấp, vợ mới của anh ta nhắn lại: &quot;Chị đẻ con thì tự mà nuôi... việc gì phải như con đỉa đói vậy?&quot; - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Những lần sau, mỗi khi tôi nhắc tiền, thể nào cũng có tin nhắn của vợ mới xen vào. Lời lẽ ngày một nặng nề: nào là "bòn rút", nào là "lợi dụng con để lấy tiền", thậm chí có lần cô ta còn bảo nếu không vừa ý thì đi kiện. 

Tôi vừa ấm ức vừa tủi thân. Tôi nuôi con một mình, chưa từng để con thiếu thốn, chưa từng bắt chồng cũ chu cấp thêm ngoài số tiền đó. Vậy mà giờ lại bị coi thường, bị mắng nhiếc như kẻ đi xin. 

Có lần cô ta nhắn rằng từ tháng sau sẽ chỉ gửi 5 triệu, nếu tôi không chịu thì tự lo. Tôi muốn gọi cho chồng cũ để nói rõ, nhưng anh ta tránh né, lúc nào cũng bảo: "Em đừng làm ầm lên, ảnh hưởng đến gia đình anh". Tôi nghe mà thấy chua chát. Gia đình anh thì quan trọng, còn con gái anh thì không sao?

Con gái tôi năm nay 10 tuổi, bắt đầu hiểu chuyện. Có lần bé thấy tôi cau có vì tin nhắn, hỏi dồn: "Mẹ, bố không muốn gửi tiền cho con nữa hả?". Tôi nghẹn ngào, không biết trả lời thế nào. Tôi sợ con bị tổn thương, sợ con thấy mình như gánh nặng của bố mẹ.

Tôi biết, nếu kiện ra tòa, tôi hoàn toàn có lý bởi đã có bản án rõ ràng nhưng làm vậy thì mâu thuẫn lại căng hơn, con gái cũng sẽ thêm mặc cảm khi thấy bố mẹ đối đầu. 

Tôi chỉ muốn một cuộc sống yên ổn cho con, nhưng dường như cái quyền lợi nhỏ nhoi ấy cũng khó mà giữ được. 

Tôi từng nghĩ sẽ không nhận trợ cấp nữa, nhưng như thế con tôi sẽ phải chuyển trường về quê học, tương lai có thể không được bằng như hiện tại đang học trường tốt, được đi học thêm ở các trung tâm năng khiếu... như vậy lại thiệt thòi cho con quá. Nhưng cứ thế này thì tôi cũng bực bội, tôi không biết nên nhẫn nhịn để tiếp tục cho con các quyền lợi hay buông bỏ để yên ổn?

Người phụ nữ gọi cho mẹ chồng cũ sau 8 năm ly hôn và cái kết xúc độngNgười phụ nữ gọi cho mẹ chồng cũ sau 8 năm ly hôn và cái kết xúc động

Một phụ nữ ở An Huy, sau 8 năm ly hôn, đã gọi điện cầu cứu mẹ chồng cũ vì bế tắc trong cuộc sống. Cô không ngờ bà lập tức đồng ý giúp đỡ.


Thanh Uyên
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Con giáp sống quá nguyên tắc: Khi kỷ luật biến thành rào cản trong cuộc sống

Con giáp sống quá nguyên tắc: Khi kỷ luật biến thành rào cản trong cuộc sống

Những cung hoàng đạo có trái tim bao dung, dù tổn thương vẫn chọn cách tha thứ

Những cung hoàng đạo có trái tim bao dung, dù tổn thương vẫn chọn cách tha thứ

Cụ ông 70 tuổi được cháu nuôi dưỡng, quyết định thừa kế tài sản khiến hai con trai ngỡ ngàng

Cụ ông 70 tuổi được cháu nuôi dưỡng, quyết định thừa kế tài sản khiến hai con trai ngỡ ngàng

Có hai con trai thành đạt nhưng tôi vẫn bán nhà ở khu đất vàng để lấy tiền vào viện dưỡng lão

Có hai con trai thành đạt nhưng tôi vẫn bán nhà ở khu đất vàng để lấy tiền vào viện dưỡng lão

Định cho con trai 500 triệu mua nhà, tôi đổi ý sau một câu nói của con dâu: Bài học tuổi già đắt giá

Định cho con trai 500 triệu mua nhà, tôi đổi ý sau một câu nói của con dâu: Bài học tuổi già đắt giá

Cùng chuyên mục

Lên mạng tìm dịch vụ ảnh cưới, chàng trai phát hiện sự thật đau lòng về cô dâu

Lên mạng tìm dịch vụ ảnh cưới, chàng trai phát hiện sự thật đau lòng về cô dâu

Tâm sự - 11 giờ trước

Trong lúc tìm kiếm dịch vụ chụp ảnh cưới trên mạng, người đàn ông vô tình phát hiện sự thật đau lòng về cô vợ sắp cưới.

Tôi khổ tâm khi làm mẹ kế của con chồng: Mắng không được, mặc kệ cũng không xong!

Tôi khổ tâm khi làm mẹ kế của con chồng: Mắng không được, mặc kệ cũng không xong!

Tâm sự - 13 giờ trước

GĐXH - Chồng tôi đã có một đời vợ và một cô con gái riêng 12 tuổi, bé đang ở với vợ chồng tôi.

Sau khi lỡ ngoại tình, tôi run rẩy khi đọc cuốn sổ bí mật trong ngăn tủ của chồng

Sau khi lỡ ngoại tình, tôi run rẩy khi đọc cuốn sổ bí mật trong ngăn tủ của chồng

Tâm sự - 18 giờ trước

GĐXH – Đọc những gì chồng viết trong cuốn sổ, tôi run rẩy, mồ hôi chảy ướt lưng. Thì ra, suốt thời gian qua, tôi chỉ đang sống trong một vở kịch do chồng dựng lên mà thôi.

Nỗi ấm ức của nàng dâu chỉ sau 4 tháng về nhà chồng

Nỗi ấm ức của nàng dâu chỉ sau 4 tháng về nhà chồng

Tâm sự - 22 giờ trước

GĐXH - Tôi làm dâu được 4 tháng và chắc hẳn câu chuyện của tôi rất nhiều người gặp phải.

Tái hôn sau 5 năm chồng mất, vị khách không mời xuất hiện tại đám cưới khiến tôi bật khóc

Tái hôn sau 5 năm chồng mất, vị khách không mời xuất hiện tại đám cưới khiến tôi bật khóc

Tâm sự - 1 ngày trước

Một cậu bé xa lạ xuất hiện và bí mật về trái tim của người chồng quá cố đã khiến tôi vỡ òa trong nước mắt.

Mẹ chồng lên chơi, nhìn con trai và con dâu mà phải thốt lên: "Hai đứa đừng sống thế này nữa"

Mẹ chồng lên chơi, nhìn con trai và con dâu mà phải thốt lên: "Hai đứa đừng sống thế này nữa"

Tâm sự - 1 ngày trước

Không khí trong nhà bỗng im lìm, bà bỏ vào phòng, còn tôi cũng chẳng dám đi chơi nữa.

Buổi họp phụ huynh đầu năm của con khiến tôi cay đắng nhận ra con người thật của chồng

Buổi họp phụ huynh đầu năm của con khiến tôi cay đắng nhận ra con người thật của chồng

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH – Sau khi biết chuyện, tôi nghĩ lại trong suốt những năm qua, chồng luôn thờ ơ, lạnh nhạt với vợ. Có lẽ nào trái tim anh chưa bao giờ thuộc về tôi?

Bị bố đẻ mắng trong bữa cơm, vợ tôi về trút bực bội lên đầu cả nhà chồng

Bị bố đẻ mắng trong bữa cơm, vợ tôi về trút bực bội lên đầu cả nhà chồng

Tâm sự - 1 ngày trước

Cô ấy bảo chắc chắn tôi đã nói xấu, đã mách lẻo với bố vợ, nên ông mới gay gắt với cô ấy như vậy.

Lạnh nhạt với bố thời trai trẻ, tôi hối tiếc khôn nguôi mỗi mùa Vu Lan về

Lạnh nhạt với bố thời trai trẻ, tôi hối tiếc khôn nguôi mỗi mùa Vu Lan về

Tâm sự - 1 ngày trước

Giận rồi lạnh nhạt với bố suốt thời trai trẻ, tôi đánh mất tình cảm gia đình. Giờ đây mỗi mùa Vu Lan về, tôi lại chìm đắm trong sự hối tiếc khôn nguôi.

Bố chồng nổi trận lôi đình, đuổi tôi đi chỉ vì một hành động nhỏ lúc cúng Rằm tháng 7

Bố chồng nổi trận lôi đình, đuổi tôi đi chỉ vì một hành động nhỏ lúc cúng Rằm tháng 7

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH – Ngay sau hành động đó, tôi đã bị bố chồng mắng như tát nước vào mặt. Ông mắng tôi ngu dốt, thiếu hiểu biết và bất kính với bề trên.

Xem nhiều

Cả họ chúc tụng, bạn bè ghen tỵ trong ngày cưới, nhưng chỉ sau 2 tháng tôi lại ngồi khóc và muốn ly hôn

Cả họ chúc tụng, bạn bè ghen tỵ trong ngày cưới, nhưng chỉ sau 2 tháng tôi lại ngồi khóc và muốn ly hôn

Tâm sự

Ngay khoảnh khắc ấy, tôi thấy lòng mình sụp đổ.

Giận bố mẹ, 3 năm không về quê, ngày trở lại con trai bật khóc vì ân hận

Giận bố mẹ, 3 năm không về quê, ngày trở lại con trai bật khóc vì ân hận

Tâm sự
Sau khi lỡ ngoại tình, tôi run rẩy khi đọc cuốn sổ bí mật trong ngăn tủ của chồng

Sau khi lỡ ngoại tình, tôi run rẩy khi đọc cuốn sổ bí mật trong ngăn tủ của chồng

Tâm sự
Mẹ chồng lên chơi, nhìn con trai và con dâu mà phải thốt lên: "Hai đứa đừng sống thế này nữa"

Mẹ chồng lên chơi, nhìn con trai và con dâu mà phải thốt lên: "Hai đứa đừng sống thế này nữa"

Tâm sự
Buổi họp phụ huynh đầu năm của con khiến tôi cay đắng nhận ra con người thật của chồng

Buổi họp phụ huynh đầu năm của con khiến tôi cay đắng nhận ra con người thật của chồng

Tâm sự

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top