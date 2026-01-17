Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tiếp tục nhận tin vui
GĐXH - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung liên tiếp nhận tin vui và mới nhất là giải thưởng Văn học nghệ thuật năm 2025 dành cho ca khúc "Nỗi đau giữa hòa bình".
Vừa qua, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam đã tổ chức Lễ trao giải thưởng Văn học nghệ thuật năm 2025, vinh danh 10 tác phẩm xuất sắc trong năm của 10 Hội Văn học nghệ thuật chuyên ngành Trung ương và 75 tác phẩm của các tác giả là hội viên các hội văn học nghệ thuật địa phương.
Đáng chú ý trong số đó, tác phẩm nổi tiếng "Nỗi đau giữa hòa bình" (nhạc phim Mưa đỏ) do Nguyễn Văn Chung sáng tác đã vinh dự được nhận giải Khuyến khích.
Cách đây vài giờ, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tự hào chia sẻ: "Thật vinh dự khi được nhận Giải thưởng Văn học nghệ thuật năm 2025 dành cho bài hát 'Nỗi đau giữa hòa bình'" - Anh cũng hài hước tiết lộ giá trị giải thưởng: "Dù là giải khuyến khích nhưng mình cũng vui rồi vì giải này có tiền thưởng 5 triệu đồng đủ đóng lệ phí thi lại các môn tại tháng này nghỉ nhiều quá!".
Ngay dưới bài đăng của nam nhạc sĩ, nhiều khán giả để lại bình luận cho rằng ca khúc này xứng đáng giành được giải cao hơn nữa. Hòa Minzy - ca sĩ thể hiện thành công ca khúc này trong nhạc phim "Mưa đỏ" - cũng để lại lời chúc mừng tới đàn anh.
Trước đó, "Nỗi đau giữa hòa bình" được Hòa Minzy làm MV ra mắt thời điểm cuối tháng 8. MV do Nhu Đặng đạo diễn với bối cảnh ở Nghĩa trang Trường Sơn - Quảng Trị và làng cổ Đường Lâm (Hà Nội). Ê-kíp dùng một số phân cảnh trong phim "bom tấn" - Mưa đỏ của Đặng Thái Huyền để lồng ghép vào video để nói về sự tàn khốc của chiến tranh. Được biết, ca khúc được nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sáng tác, sau gần một tuần tìm hiểu, xem phim để nuôi mạch cảm xúc.
Với Nguyễn Văn Chung, năm 2025 có thể nói là năm thành công rực rỡ khi âm nhạc phủ sóng xuyên suốt từ sự kiện A50 đến A80 với 7 tác phẩm: Viết tiếp câu chuyện hòa bình, Nỗi đau giữa hòa bình, Trái tim quả cảm, Nguyện thề vì bình yên (80 năm Ngày truyền thống CAND); Biển, mặt đất và bầu trời (Quân đội Nhân dân); Vỡ mộng đời (nhạc phim Làm giàu với ma 2) và Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai,.. Trong đó, ca khúc "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" và "Nỗi đau giữa hòa bình" liên tiếp ẵm nhiều giải thưởng ấn tượng trong năm.
Bên cạnh sự nghiệp rực rỡ, cách đây không lâu, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung còn gây bất ngờ khi là 1 trong 22 tân sinh viên trúng tuyển khoa Sư phạm âm nhạc hệ đại học chính quy của Nhạc viện TPHCM.
NỖI ĐAU GIỮA HÒA BÌNH - HÒA MINZY x NGUYỄN VĂN CHUNG - OFFICIAL MUSIC VIDEO - YouTube
Con trai Lê Âu Ngân Anh trong ngày đặc biệt của mẹThế giới showbiz - 5 giờ trước
GĐXH - Lê Âu Ngân Anh đón tuổi mới nhưng con trai 2 tuổi của nàng hậu cũng nhận được sự quan tâm không kém từ khán giả.
Hồng Đào nói gì khi có tin vui ở tuổi 64?Thế giới showbiz - 14 giờ trước
GĐXH - Hồng Đào không giấu được sự xúc động khi đón nhận tin vui bất ngờ ở Cánh diều vàng và hài hước gọi đây là "một cú wow" đầu năm.
Tin vui của nữ chính trong phim "Cha tôi người ở lại"Thế giới showbiz - 17 giờ trước
GĐXH - Ngọc Huyền thủ vai nữ chính Hà An trong "Cha tôi người ở lại" đã nhận được tin vui lớn trong giải "Cánh Diều 2025". Đây là phần thưởng cho sự chăm chỉ và nỗ lực không ngừng của người đẹp.
Cuộc sống viên mãn của Võ Hạ Trâm bên ông xã doanh nhân sau 7 năm ngày cướiThế giới showbiz - 3 ngày trước
GĐXH - Võ Hạ Trâm và doanh nhân Vikas Chaudhary đã có 7 năm "về chung một nhà". Nữ ca sĩ khiến nhiều người ngưỡng mộ khi chia sẻ khoảnh khắc viên mãn nhân ngày đặc biệt.
Chồng Lê Phương gây chú ý khi vợ có tin vui ở tuổi trung niênThế giới showbiz - 3 ngày trước
GĐXH - Động thái đặc biệt từ chồng Lê Phương khi vợ thắng lớn đã nhanh chóng nhận được sự ngưỡng mộ của nhiều người.
Tài tử điện ảnh Leonardo DiCaprio bất ngờ bị vượt mặtThế giới showbiz - 5 ngày trước
GĐXH - Tài tử điện ảnh Leonardo DiCaprio gây bất ngờ khi để vuột mất giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Quả cầu vàng 2026.
Mỹ nhân gợi cảm nhất 'Thiên long bát bộ': Bỏ showbiz cưới tỷ phú, viên mãn U60Thế giới showbiz - 1 tuần trước
Từ bỏ hào quang sau khi kết hôn với chồng tỷ phú, nữ diễn viên này khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống sung túc, viên mãn.
Na Tra đáng yêu nhất màn ảnh: Đánh mất hào quang, loay hoay tuổi U40Thế giới showbiz - 2 tuần trước
Từng là ngôi sao nhí nổi đình đám, gắn liền với tuổi thơ của cả thế hệ, nhưng sự nghiệp của nam diễn viên này lại gặp nhiều bế tắc.
Hai mỹ nhân đẹp nhất Trung QuốcThế giới showbiz - 2 tuần trước
Bạch Lộc và Điền Hi Vi là hai diễn viên Trung Quốc duy nhất vào top gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2025 của TC Candler.
Bất ngờ với con trai đầu lòng điển trai, giỏi 3 thứ tiếng của Lý HảiThế giới showbiz - 3 tuần trước
GĐXH - Rio Hạo Nhiên được xem là "gương mặt vàng" tiềm năng, có thể tiếp nối truyền thống nghệ thuật của nhà Lý Hải – Minh Hà.
Chồng Lê Phương gây chú ý khi vợ có tin vui ở tuổi trung niênThế giới showbiz
GĐXH - Động thái đặc biệt từ chồng Lê Phương khi vợ thắng lớn đã nhanh chóng nhận được sự ngưỡng mộ của nhiều người.