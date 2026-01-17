Mới nhất
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tiếp tục nhận tin vui

Thứ bảy, 14:29 17/01/2026 | Thế giới showbiz
An Khánh
An Khánh
GĐXH - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung liên tiếp nhận tin vui và mới nhất là giải thưởng Văn học nghệ thuật năm 2025 dành cho ca khúc "Nỗi đau giữa hòa bình".

Nguyễn Văn Chung và Tùng Dương: Tin vui từ giải thưởng Văn học nghệ thuật 2025 - Ảnh 1.Tin vui của Tùng Dương và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung

GĐXH - Tùng Dương và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung có một năm phát triển rực rỡ. Cả mới đây lại cùng đón nhận thêm tin vui.

Vừa qua, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam đã tổ chức Lễ trao giải thưởng Văn học nghệ thuật năm 2025, vinh danh 10 tác phẩm xuất sắc trong năm của 10 Hội Văn học nghệ thuật chuyên ngành Trung ương và 75 tác phẩm của các tác giả là hội viên các hội văn học nghệ thuật địa phương.

Đáng chú ý trong số đó, tác phẩm nổi tiếng "Nỗi đau giữa hòa bình" (nhạc phim Mưa đỏ) do Nguyễn Văn Chung sáng tác đã vinh dự được nhận giải Khuyến khích.

Cách đây vài giờ, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tự hào chia sẻ: "Thật vinh dự khi được nhận Giải thưởng Văn học nghệ thuật năm 2025 dành cho bài hát 'Nỗi đau giữa hòa bình'" - Anh cũng hài hước tiết lộ giá trị giải thưởng: "Dù là giải khuyến khích nhưng mình cũng vui rồi vì giải này có tiền thưởng 5 triệu đồng đủ đóng lệ phí thi lại các môn tại tháng này nghỉ nhiều quá!".

Nguyễn Văn Chung và Tùng Dương: Tin vui từ giải thưởng Văn học nghệ thuật 2025 - Ảnh 2.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung khoe Giải thưởng Văn học nghệ thuật năm 2025 dành cho ca khúc "Nỗi đau giữa hòa bình".

Ngay dưới bài đăng của nam nhạc sĩ, nhiều khán giả để lại bình luận cho rằng ca khúc này xứng đáng giành được giải cao hơn nữa. Hòa Minzy - ca sĩ thể hiện thành công ca khúc này trong nhạc phim "Mưa đỏ" - cũng để lại lời chúc mừng tới đàn anh.

Trước đó, "Nỗi đau giữa hòa bình" được Hòa Minzy làm MV ra mắt thời điểm cuối tháng 8. MV do Nhu Đặng đạo diễn với bối cảnh ở Nghĩa trang Trường Sơn - Quảng Trị và làng cổ Đường Lâm (Hà Nội). Ê-kíp dùng một số phân cảnh trong phim "bom tấn" - Mưa đỏ của Đặng Thái Huyền để lồng ghép vào video để nói về sự tàn khốc của chiến tranh. Được biết, ca khúc được nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sáng tác, sau gần một tuần tìm hiểu, xem phim để nuôi mạch cảm xúc.

Nguyễn Văn Chung và Tùng Dương: Tin vui từ giải thưởng Văn học nghệ thuật 2025 - Ảnh 3.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã có một năm 2025 cực kỳ ấn tượng.

Với Nguyễn Văn Chung, năm 2025 có thể nói là năm thành công rực rỡ khi âm nhạc phủ sóng xuyên suốt từ sự kiện A50 đến A80 với 7 tác phẩm: Viết tiếp câu chuyện hòa bình, Nỗi đau giữa hòa bình, Trái tim quả cảm, Nguyện thề vì bình yên (80 năm Ngày truyền thống CAND); Biển, mặt đất và bầu trời (Quân đội Nhân dân); Vỡ mộng đời (nhạc phim Làm giàu với ma 2) và Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai,.. Trong đó, ca khúc "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" và "Nỗi đau giữa hòa bình" liên tiếp ẵm nhiều giải thưởng ấn tượng trong năm.

Bên cạnh sự nghiệp rực rỡ, cách đây không lâu, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung còn gây bất ngờ khi là 1 trong 22 tân sinh viên trúng tuyển khoa Sư phạm âm nhạc hệ đại học chính quy của Nhạc viện TPHCM.

NỖI ĐAU GIỮA HÒA BÌNH - HÒA MINZY x NGUYỄN VĂN CHUNG - OFFICIAL MUSIC VIDEO - YouTube

